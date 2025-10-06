UPSC IES, ISS Result 2025 Rishika Kukreja Arora passed UPSC ISS exam, secured 15th rank know her success story UPSC Success Story: चौथे प्रयास में पास की यूपीएससी आईएसएस परीक्षा, हासिल की 15वीं रैंक, Career Hindi News - Hindustan
UPSC Success Story: चौथे प्रयास में पास की यूपीएससी आईएसएस परीक्षा, हासिल की 15वीं रैंक

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 02:52 PM
UPSC Success Story : “सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है।” यूपीएससी परीक्षा हमारे की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा में से एक है। इस परीक्षा को पास करना बहुत ही मुश्किल है।

हरियाणा के करनाल की रहने वाली ऋषिका कुकरेजा अरोड़ा ने यूपीएससी आईएसएस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल कर कमाल कर दिया है और अपने परिवार का एवं जिले का नाम रोशन कर दिया है। ऋषिका कुकरेजा अरोड़ा ने अपने चौथे प्रयास में यूपीएससी इंडियन सस्टेटिस्टिकल सर्विस (ISS), 2025 परीक्षा में 15वीं रैंक प्राप्त की है। ऋषिका ने अपनी लगन, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ अपने चौथे प्रयास में यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है और पूरे क्षेत्र के महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए एक मिसाल कायम की है।

ऋषिका ने अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। शादी के बाद उनके परिवार ने उनके साथ मजबूती से खड़े होकर उनकी तैयारी में पूरा सहयोग दिया। ऋषिका ने बताया कि "यूपीएससी की तैयारी में समय और धैर्य लगता है, लेकिन मेरे परिवार के सहयोग से यह सब संभव हो पाया। आज मैं आभारी और खुश हूँ।"

ऋषिका के पिता सवंतर कुकरेजा जो कि एक शिक्षाविद् हैं उन्होंने गर्व और खुशी के साथ कहा "एक पिता को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उसकी बेटी सफलता प्राप्त करती है। ऋषिका का आईएसएस में शामिल होना सपना था और उसने इसे पूरा करने के लिए पूरी लगन से काम किया।"

संघ लोक सेवा आयोग (upsc) की ओर से इंडियन इकोनॉमिक सर्विस (IES)/ इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस (ISS) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2025 30 सितंबर को जारी कर दिया गया था। इन उम्मीदवारों का चयन 20 से 22 जून, 2025 के बीच हुई लिखित परीक्षा और सितंबर में हुए इंटरव्यू के आधार पर किया गया है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस (IES) के लिए 12 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस (ISS) के लिए 35 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है।

