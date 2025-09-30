UPSC IES, ISS Result 2025: यूपीएससी IES/ISS फाइनल रिजल्ट 2025 upsc.gov.in पर जारी, Direct Link

UPSC IES, ISS Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से इंडियन इकोनॉमिक सर्विस (IES)/ इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस (ISS) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है।

UPSC IES, ISS Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (upsc) की ओर से इंडियन इकोनॉमिक सर्विस (IES)/ इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस (ISS) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। इन उम्मीदवारों का चयन 20 से 22 जून, 2025 के बीच हुई लिखित परीक्षा और सितंबर में हुए इंटरव्यू के आधार पर किया गया है।

इंडियन इकोनॉमिक सर्विस (IES) के लिए 12 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस (ISS) के लिए 35 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है।

यूपीएससी ने कहा है, "जिन उम्मीदवारों का परिणाम अनंतिम रखा गया है, उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि आयोग ऐसे उम्मीदवारों से मूल दस्तावेजों की पुष्टि नहीं कर लेता और इन उम्मीदवारों की अनंतिम स्थिति को स्पष्ट नहीं कर देता। इन उम्मीदवारों की अनंतिमता अंतिम परिणाम घोषित होने की तारीख से केवल तीन महीने की अवधि के लिए वैध रहेगी।"

इसमें कहा गया है, "यदि उम्मीदवार इस अवधि के भीतर आयोग द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।"

UPSC IES, ISS Final Result 2025: यूपीएससी IES/ISS फाइनल रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “What's New” सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको UPSC Final Result: Indian Economic Service - Indian Statistical Service Examination, 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यूपीएससी IES/ISS फाइनल रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप यूपीएससी IES/ISS फाइनल रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।