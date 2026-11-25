नवोदय विद्यालय और झोपड़ी में पढ़कर IAS बने पवन कुमार, 3200 रुपये के पुराने फोन से रचा इतिहास
यूपी के पवन कुमार झोपड़ी में पले बढ़े। नवोदय स्कूल और मोमबत्ती में पढ़े। घर परिवार से मिले पूरे सपोर्ट से वह आज आईएएस अफसर बन गए हैं। यूपीएससी में उनकी 239 रही।
कामयाबी किसी सुविधा और पारिवारिक पृष्ठभूमि की मोहताज नहीं होती। जो लगातार मेहनत करते हैं, सफलता उनसे कभी नाराज नहीं होती। यूपी के छोटे से गांव में पले बढ़े और झोपड़ी से निकलकर देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी पास करने वाले पवन कुमार की कहानी संघर्षों से भरी हुई है। बुलंदशहर के स्याना तहसील क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर निवासी पवन कुमार बिल्कुल जर्जर से कच्चे घर में रहे। उनके घर पर बल्ली के सहारे तिरपाल की छत टंगी थी। लेकिन उन्होंने जीतोड़ मेहनत करके अपना और अपने परिवार का सपना साकार कर दिया। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2023 में 239वीं रैंक प्राप्त कर वे आईएएस अफसर बने। यूपीएससी 2023 मेन्स में 786, इंटरव्यू में 185 अंक रहे। कुल अंक 971 रहे। उनकी कामयाबी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों गरीब युवाओं के सामने मिसाल बन गई है।
नवोदय विद्यालय से पढ़े, सपोर्ट में पूरे परिवार ने की मजदूरी
गांव में 50 गज के घर में एक कच्चा पुराने कमरे में पवन ने पढ़ाई की। इस घर की छत कच्ची है। पिता मुकेश कुमार राणा, माता सुमन देवी और तीन बहनें गोल्डी, सृष्टि और सोनिका सहित पूरा परिवार झोपड़ी में रहा। पिता मुकेश कुमार ने बताया कि पवन कुमार बचपन से ही होनहार था और शुरू से ही आईएएस बनने की मन में ठान ली थी। पवन कुमार नवोदय विद्यालय से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद गया तो घर में आर्थिक तंगी बेटे की पढ़ाई में बाधा बनने लगी।
लाइट नहीं थी तो डिबिया जलाकर पढ़ते थे
पवन घर में कभी लाइट चली जाती थी तो वे डिबिया जलाकर पढ़ा करते थे। ग्रामीण भारत में अकसर एक बोतल में मिट्टी का तेल डालकर बत्ती लगाकर उसे मोमबत्ती की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
पवन को पहले दो अटेम्प्ट में मिली नाकामी
पहले दो अटेंप्ट में यूपीएससी में मिली असफलताओं ने पवन को तोड़ दिया था। तब परिवार के सपोर्ट ने उन्हें फिर खड़ा किया। मजदूर पिता के साथ बहनों ने खेतों और पशुपालन का काम किया। मजदूरी की। गांव वालों से कर्ज लेकर पवन को दिल्ली भेजा ताकि वे यूपीएससी की तैयारी पर पर फोकस कर सकें।
मां ने गहने बेचे, मोबाइल दिलाने के लिए परिवार को करनी पड़ी मजदूरी
पवन को पढ़ाने के लिए मां ने गहने बेचे। पिता और बहनों ने मजदूरी की। पवन को जब यूपीएससी की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल की जरूरत पड़ी, लेकिन घर में इतने रुपए नहीं थे कि मोबाइल दिला दें। उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि नया फोन खरीद सकें। इसके लिए पवन की तीनों बहनें, माता-पिता ने कई दिनों तक मेहनत मजदूरी की। तब जाकर 3200 रुपये जुटाए और एक पुराना मोबाइल खरीद कर पवन कर दिया। परिवार के लिए यह रकम किसी 30 - 32 लाख के बराबर थी। कुछ दिन पवन ने यूपीएससी की ऑनलाइन पढ़ाई की इसके बाद दिल्ली के मुखर्जी नगर से कोचिंग शुरू की।
प्रधानमंत्री आवासीय योजना में कर दी गई थी गड़बड़ी
पवन का परिवार छप्पर के नीचे रहा। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत मकान बनवाने के लिए आवेदन किया तो गड़बड़ी कर दी गई। उन्हें अपात्र बता दिया गया। पवन की मां चूल्हे पर ही रोटी बनाती थी। गैस सिलिंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं होते थे।
जब पिता बोले बड़े हो घर में जिम्मेदारी है, छोटी-मोटी जॉब कर लो
पवन घर में तीन बहनों में बड़े थे। पवन की पढ़ाई में बहुत खर्चा हो रहा था और तीनों बहनें भी पढ़ाई कर रही थी। बेटियों के शादी की चिंता भी पिता को सताने लगी तो एक दिन उन्होंने कहा कि पवन कोई छोटी-मोटे जॉब कर लो। लेकिन पवन ने जवाब दिया कि उसका लक्ष्य आईएएस बनना है और वह लक्ष्य से नहीं भटक सकता। इसके बाद पूरे परिवार ने उन्हें सपोर्ट किया और महज 24 साल की उम्र में ही यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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