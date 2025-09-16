upsc ias ravi raj success story bihar nawada visually impaired mother support khan sir also fan दृष्टिबाधा नहीं तोड़ पाई रवि राज का हौसला, चौथे प्रयास में बने IAS; खास सर भी हैं फैन, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़upsc ias ravi raj success story bihar nawada visually impaired mother support khan sir also fan

दृष्टिबाधा नहीं तोड़ पाई रवि राज का हौसला, चौथे प्रयास में बने IAS; खास सर भी हैं फैन

नवादा जिले के छोटे से गांव महुली के रवि राज ने दृष्टिबाधा के बावजूद चौथे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर IAS बनने का सपना पूरा किया है। उनकी सफलता में रवि की मां ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 01:38 PM
share Share
Follow Us on
दृष्टिबाधा नहीं तोड़ पाई रवि राज का हौसला, चौथे प्रयास में बने IAS; खास सर भी हैं फैन

UPSC IAS Ravi Raj Success Story: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हर साल लाखों युवाओं का सपना बनती है। लेकिन इस बार सफलता की उस लंबी सूची में एक नाम है जिसने सभी को प्रेरित कर दिया। वह नाम हैं रवि राज, जो दृष्टिबाधा के बावजूद चौथे प्रयास में 182वीं रैंक हासिल कर IAS बन गए। रवि राज बिहार के नवादा जिले के महुली गांव के रहने वाले हैं। उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, मजबूत इरादे और परिवार का साथ हो तो जीत पक्की है। मशहूर टीचर खान सर भी रवि राज के फैन हैं उनकी तारीफ कर चके हैं।

रवि की मां विभा सिन्हा ने बेटे की पढ़ाई को अपना जीवन मान लिया। वह किताबें पढ़कर सुनातीं, नोट्स लिखतीं और घर के काम करते समय भी पढ़ाई का माहौल बनातीं। जब वह रसोई में होतीं, तो यूट्यूब पर लेक्चर चलातीं ताकि रवि लगातार पढ़ाई से जुड़े रहें। एक इंटरव्यू में रवि ने कहा, “मेरी सफलता में मां का बराबर का हिस्सा है। उन्होंने अपनी जिंदगी एक छात्र की तरह जी ताकि मैं कुछ कर सकूं।”

UPSC IAS Ravi Raj Success Story: ऑनलाइन क्लासेस का लिया सहारा

रवि राज ने तैयारी में खान सर की ऑनलाइन क्लासेस का भी खूब सहारा लिया। मां वीडियो चलातीं और रवि ध्यान से सुनते। यही उनकी पढ़ाई का अहम हिस्सा बना। रवि की मेहनत को देख खास सर भी काफी प्रसन्न हुए। खान सर ने एक बार रवि को अपने सेंटर पर बुलाकर उन्हें सम्मानित भी कर चुके हैं।

UPSC IAS Ravi Raj Success Story: पहले ही साबित कर चुके थे काबिलियत

यूपीएससी से पहले भी रवि ने अपनी क्षमता साबित की थी। उन्होंने 69वीं बीपीएससी परीक्षा पास की थी और राजस्व अधिकारी के पद पर चयनित हुए थे। लेकिन उनका सपना आईएएस बनना था, इसलिए उन्होंने उस पद को ज्वॉइन नहीं किया और यूपीएससी की तैयारी जारी रखी।

UPSC IAS Ravi Raj Success Story: चौथे प्रयास में बने आईएएस

रवि राज को तीन बार यूपीएससी में असफलता मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में बाजी मार ली। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि सपनों को पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य और परिवार का साथ भी जरूरी है।

Khan Sir UPSC UPSC IAS
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।