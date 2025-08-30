UPSC Mains 2025 GS Paper 2 : सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर रहा गहरा फोकस, कैसा रहा यूपीएससी मेन्स जीएस-3 का पेपर

UPSC मुख्य परीक्षा 2025 के GS पेपर 3 में अर्थव्यवस्था, कृषि, ऊर्जा, जलवायु और सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर सवाल पूछे गए। पेपर ने भारत की विकास प्राथमिकताओं और चुनौतियों से सवाल पूछे गए हैं।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के जनरल स्टडीज पेपर 3 में पूछे गए सवाल इस बार सीधे सीधे भारत की मौजूदा चुनौतियों और विकास यात्रा से जुड़े दिखाई दिए। इस पेपर में कुल 20 सवाल पूछे गए, जिनमें से 10 प्रश्न 150 शब्दों के (10 अंक) और 10 प्रश्न 250 शब्दों के (15 अंक) थे। पेपर का मुख्य फोकस तीन बड़े मुद्दों पर रहा जिसमें आर्थिक सुधार, तकनीकी आत्मनिर्भरता और आंतरिक व बाहरी सुरक्षा शामिल रहे।

आर्थिक मोर्चे पर इन प्रश्नों पर रहा फोकस सवालों में फ्री ट्रेड से प्रोटेक्शनिज़्म की ओर बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्राउंडवॉटर डिप्लीशन, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, PLI स्कीम, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर फोकस किया गया। साफ़ है कि आयोग उम्मीदवारों से उम्मीद करता है कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझें और सतत विकास के लिए नीति नैतिक विकल्प सुझाएं।

ऊर्जा और तकनीक से जुड़े थे सवाल पेपर में कई सवाल ऊर्जा सुरक्षा और टेक्नोलॉजी पर थे। इसमें फ्यूज़न एनर्जी (ITER प्रोजेक्ट), क्लीन टेक्नोलॉजी से 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता, कार्बन कैप्चर स्टोरेज (CCUS), नैनोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, और सेमीकंडक्टर मिशन जैसे टॉपिक्स शामिल थे। यह दिखाता है कि भारत आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी और हाई टेक्नोलॉजी को अपनी नीति का आधार बना रहा है।

कृषि और ग्रामीण भारत किसानों की चुनौतियां भी पेपर का अहम हिस्सा रहीं। हाई वैल्यू क्रॉप्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और ग्राउंडवॉटर संकट जैसे सवालों से संकेत मिलता है कि आयोग चाहता है कि भावी अफसर कृषि सुधारों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समझ रखें।

जलवायु और पर्यावरण पेपर में समुद्री तटों पर खारे पानी की घुसपैठ, माइनिंग से पर्यावरणीय खतरे, और भारत की क्लाइमेट कमिटमेंट्स (पेरिस एग्रीमेंट व COP26) पर सवाल पूछे गए। यह दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ़ पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि विकास और सुरक्षा दोनों का बड़ा एजेंडा है।

आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद सुरक्षा से जुड़े सवालों में आतंकवाद, नक्सलवाद (LWE), नॉर्थ ईस्ट की शांति प्रक्रिया और समुद्री सुरक्षा शामिल थे। खास बात यह रही कि पेपर में समकालीन उदाहरणों और हाल की सरकारी रणनीतियों को जोड़कर उत्तर देने की अपेक्षा की गई।