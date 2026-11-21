अभिजीत कौर हरियाणा के करनाल शहर के सेक्टर-13 में की रहने वाली हैं। उनके परिवार में शुरू से ही पढ़ाई का माहौल रहा है। उनके माता-पिता राजकीय शिक्षक हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई की बात करें, तो उनकी स्कूली शिक्षा करनाल में ही हुई।

कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हां, इस कहावत का परफेक्ट उदाहण है हरियाणा की रहने वाली अभिजीत कौर की कहानी। जिन्होंने अपने मंजिल के आगे कोई समझौता नहीं किया। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो आज बिहार पुलिस में डीएसपी हैं। हाल ही में उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। अभिजीत कौर को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरैया अनुमंडल का नया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी की कमान संभालते ही उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, जिसमें वो अपने दफ्तर में काम करता नजर आ रही थीं। हरियाणा की बेटी का बिहार पुलिस में डीएसपी बनने की कहानी काफी प्रेरणादायी है। शुरुआत में वो आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी की तैयारी की। हालांकि उन्होंने पहले इस परीक्षा का प्रीलिम्स क्रैक किया और फिर मेंस भी ये पास हो गईं। लेकिन अंतिम सूची में जगह नहीं बना पाईं। फिर उन्होंने अपने दूसरे प्लान बी पर काम किया और बीपीएससी की तैयारी की। तैयारी ऐसी की पहले ही बार में अभिजीत कौर को सफलता हाथ लगी। चलिए, आज हम आपको इनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं।

कौन हैं डीएसपी अभिजीत कौर अभिजीत कौर हरियाणा के करनाल शहर के सेक्टर-13 में की रहने वाली हैं। उनके परिवार में शुरू से ही पढ़ाई का माहौल रहा है। उनके माता-पिता राजकीय शिक्षक हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई की बात करें, तो उनकी स्कूली शिक्षा करनाल में ही हुई। इसके बाद वह दिल्ली आ गईं, जहां से उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट किया। अभिजीत कौर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से गणित (मैथमेटिक्स ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने दिल्ली से ही समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया।

यूपीएससी के बाद बीपीएससी की तैयारी पीजी की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी में जुट गईं। पहले प्रयास में वह UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने में सफल रहीं और एक बार मुख्य परीक्षा भी लिखी। हालांकि अंतिम चयन नहीं हो सका। इसी दौरान उन्होंने BPSC परीक्षा में भी अपनी किस्मत आजमाई। हालांकि यह उनके लिए आसान नहीं था।

कैसे की तैयारी वो एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उनके पिता शिक्षक हैं और वह प्रतियोगी परीक्षाओं पर निरंतर निगाह रखते थे। तैयारी में भी काफी मदद करते थे। वह नियमित रूप से प्रतिदिन छह-सात घंटे पढ़ाई करती थीं। कई बार 12 घंटे तक भी पढ़ाई की। पटना में एक संस्थान से भी कोचिंग ली। अभिजीत कौर का कहना है कि हरियाणा से होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करना उनके लिए आसान नहीं था। बिहार की अर्थव्यवस्था, भूगोल, इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए उन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने बिहार का इतिहास, भूगोल, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और सांस्कृतिक पहलुओं का गहराई से अध्ययन किया।