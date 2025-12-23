UPSC की फैक्ट्री कहलाती है भारत की ये यूनिवर्सिटी, निकले हैं यहां से सबसे ज्यादा IAS-IPS

Hindustan Hindi News
हर साल लाखों युवा आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही को मिलती है। ऐसे में एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसे UPSC की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा आईएएस-आईपीएस निकलते हैं।

Dec 23, 2025 02:27 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में शुमार है। हर साल लाखों युवा आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही को मिलती है। ऐसे में एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसे UPSC की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा आईएएस-आईपीएस निकलते हैं। यह है दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU)। डीयू ने दशकों से यूपीएससी में अपना जलवा कायम रखा है। कई यूपीएससी टॉपर्स इसी यूनिवर्सिटी से निकले हैं। आइए जानते हैं डीयू के अलावा अन्य यूनिवर्सिटी के बारे में भी।

दिल्ली यूनिवर्सिटी – UPSC टॉपर्स की नंबर 1 पसंद

दिल्ली यूनिवर्सिटी को यूपीएससी की फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है, क्योंकि 1975 से 2014 तक यहां से 4000 से ज्यादा छात्रों ने सिविल सेवा परीक्षा क्रैक की है। डीयू के कॉलेज जैसे सेंट स्टीफेंस, हिंदू कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और लेडी श्री राम कॉलेज से कई टॉपर्स निकले हैं। 2014 में पहली रैंक इरा सिंघल, 2015 में टीना डाबी और 2021 में श्रुति शर्मा - सभी डीयू से हैं। यहां का माहौल, फैकल्टी और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट छात्रों को यूपीएससी की तैयारी के लिए मजबूत बनाता है। डीयू में पढ़ाई के साथ कोचिंग और सेल्फ स्टडी का बैलेंस आसान होता है।

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी – दूसरा बड़ा नाम

दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) दूसरे नंबर पर है। जेएनयू से अब तक 1325 से ज्यादा उम्मीदवारों ने यूपीएससी क्रैक की है। यहां का एकेडमिक माहौल, डिबेट कल्चर और सोशल साइंस की मजबूत पढ़ाई यूपीएससी के लिए बहुत फायदेमंद है। जेएनयू के छात्रों में एनालिटिकल थिंकिंग और राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, जो मेन्स परीक्षा में काम आती है। कई आईएएस-आईपीएस आज भी जेएनयू से निकलते हैं।

आईआईटी कानपुर – टेक्निकल बैकग्राउंड से टॉपर्स

आईआईटी कानपुर भी यूपीएससी में चर्चा में रहता है। यहां से बड़ी संख्या में छात्र सिविल सेवा में जाते हैं। 2023 के यूपीएससी टॉपर आदित्य श्रीवास्तव ने आईआईटी कानपुर से ही इंजीनियरिंग की है। आईआईटी के छात्रों में लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत मजबूत होती है, जो प्रीलिम्स और इंटरव्यू में मदद करती है। अन्य आईआईटी जैसे दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास से भी कई टॉपर्स निकलते हैं।

इन यूनिवर्सिटी की खासियत और सलाह

ये यूनिवर्सिटी इसलिए खास हैं, क्योंकि यहां पढ़ाई के साथ कॉम्पिटिटिव माहौल और लाइब्रेरी सुविधाएं बेहतरीन हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन याद रखें - यूनिवर्सिटी से ज्यादा मेहनत और स्ट्रेटजी मायने रखती है। इन यूनिवर्सिटी से निकले टॉपर्स की सफलता का राज है लगन, डिसिप्लिन और स्मार्ट स्टडी।

दिल्ली यूनिवर्सिटी UPSC की तैयारी के लिए सपनों की यूनिवर्सिटी है। अगर आप भी IAS-IPS बनना चाहते हैं, तो यहां पढ़ाई करने का सपना देख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें सफलता मेहनत और समर्पण से मिलती है।

