UPSC CSE 2026: UPSC उम्मीदवारों को बड़ी राहत, अब देर शाम तक खुला रहेगा कॉल सेंटर; आवेदन में आएगी आसानी

संक्षेप: UPSC CSE 2026: यूपीएससी ने अपने हेल्पलाइन और कॉल सेंटर के संचालन के समय को बढ़ाने करने का निर्णय लिया है। अब उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया या परीक्षा से संबंधित किसी भी तकनीकी और सामान्य पूछताछ के लिए प्रतिदिन देर शाम तक संपर्क कर सकेंगे।

UPSC CSE 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 और भारतीय वन सेवा (IFoS) 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक राहत भरी घोषणा की है। आयोग ने अपने हेल्पलाइन और कॉल सेंटर के संचालन के समय को बढ़ाने करने का निर्णय लिया है। अब उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया या परीक्षा से संबंधित किसी भी तकनीकी और सामान्य पूछताछ के लिए प्रतिदिन देर शाम तक विशेषज्ञों से संपर्क कर सकेंगे।

कॉल सेंटर के समय में बदलाव क्यों? यूपीएससी द्वारा हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही देशभर के लाखों छात्र एक साथ आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान अक्सर छात्रों को 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR), फोटो अपलोड करने, या ऑनलाइन फीस के भुगतान में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

उम्मीदवारों की इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अपने सुविधा केंद्र को और अधिक एक्टिव कर दिया है। अब यह कॉल सेंटर न केवल वर्क डे में बल्कि निर्धारित समय से अधिक देर तक छात्रों की शंकाओं का समाधान करेगा।

नई समय-सारणी और संपर्क डिटेल्स आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उम्मीदवार अब सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे तक (आमतौर पर यह शाम 5:00 बजे तक होता था) कॉल सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। यह सुविधा परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी।

उम्मीदवार इन टेलीफोन नंबरों के माध्यम से आयोग से संपर्क कर सकते हैं:

011-23385271

011-23381125

011-23098543

इसके अलावा, छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आयोग के गेट नंबर 'सी' के पास स्थित सुविधा केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से भी जा सकते हैं।

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह UPSC ने यह स्पष्ट किया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के करीब सर्वर पर भारी लोड हो सकता है, जिससे पोर्टल धीमा हो सकता है। इसलिए, छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जितनी जल्दी हो सके अपना आवेदन पूरा कर लें।

यदि आवेदन भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो आयोग उम्मीदवारों को 'करेक्शन विंडो' की सुविधा भी प्रदान करेगा, लेकिन हेल्पलाइन नंबरों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र पहली बार में ही सही और सटीक जानकारी भरें।