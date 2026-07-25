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UPSC ESE Result 2026 Name Wise : यूपीएससी ईएसई मेन्स में कौन कौन पास, देखें सबके नाम

By Pankaj Vijay
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UPSC ESE Result 2026 Name Wise : यूपीएससी ने शुक्रवार को इंजीनियरिंग सर्विसेज (मेन) परीक्षा, 2026 का परिणाम जारी कर दिया। एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित हुआ था। जिन उम्मीदवारों ने मेन्स एग्जाम पास किया है, उन्हें अब इंटरव्यू/पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

UPSC ESE Result 2026
इंजीनियरिंग सर्विसेज (मेन) परीक्षा, 2026 का परिणाम

UPSC ESE Result 2026 Name Wise : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शुक्रवार को इंजीनियरिंग सर्विसेज (मेन) परीक्षा, 2026 का परिणाम जारी कर दिया। एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित हुआ था। जिन उम्मीदवारों ने मेन्स एग्जाम पास किया है, उन्हें अब इंटरव्यू/पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल बाद में जारी कर दिया जाएगा। सही तारीख की सूचना उम्मीदवारों को ई-समन पत्र के माध्यम से दी जाएगी जिसे आयोग की वेबसाइट https://www.upsc.gov.in तथा https://www.upsconline.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। अनुक्रमांक-वार साक्षात्कार संबंधी कार्यक्रम भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट देखें।

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उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, समुदाय, बेंचमार्क दिव्यांगता (जहां लागू हो) आदि से संबंधित अपने दावों के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसलिए, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित होने से पहले अपने प्रमाण-पत्र/दस्तावेज तैयार रखें और आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध महत्वपूर्ण अनुदेशों के अनुसार प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता की पहले ही जाँच कर लें।

आयोग द्वारा इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2026 के प्रधान/चरण-II के परिणाम की घोषणा के शीघ्र बाद व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए 15 (पंद्रह) दिन की एक विंडो दी जाएगी। इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2026 के नियमके अनुसार, उम्मीदवारों को विशिष्ट मॉड्यूल/पोर्टल पर अपने विवरण अपडेट करने होंगे और अपेक्षित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण अपलोड करना होगा। ऐसा न करने वाले उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है।

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इस अवधि में, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को पत्राचार/डाक सम्बन्धी पता, उच्चतर योग्यता, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां, रोजगार विवरण/सेवा अनुभव, सेवा आबंटन, सेवा वरीयताएं अद्यतन करने का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा। इस विंडो में अद्यतन किए गए विवरण अंतिम माने जाएंगे और इन फील्ड्स में किसी भी परिवर्तन के लिए किसी अन्य माध्यम से प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को इस विंडो के दौरान अनिवार्य रूप से लॉग-इन करना होगा और अपने विवरण आदि को अपडेट और/या उनकी पुनः पुष्टि करके आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ताकि आयोग ई-समन पत्र जनरेट कर सके। ऐसा न करने पर उम्मीदवारों को परीक्षा के अगले चरण में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही अपेक्षित दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत कर दी है एवं उनके पास अद्यतन करने/भरने के लिए कोई सूचना नहीं है उन्हें भी अनिवार्य रूप से लॉग-इन करना है तथा इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2026 के व्यक्तित्व परीक्षण हेतु ई-समन पत्र जारी करने किए जाने के लिए विवरण को अंतिम रूप से पुनः सत्यापित करना होगा

साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों के संबंध में इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2026 के आवेदन पत्र को अपडेट करने संबंधी अनुदेशों और नियमावली को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। उम्मीदवार अपनी आयु, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, समुदाय (अ.ज./अ.ज.जा./‍अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस) तथा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के मामले में) के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। यदि लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कोई उम्मीदवार इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2026 के लिए अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में अपेक्षित कोई एक या सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

इंटरव्यू शेड्यूल बाद में जारी कर दिया जाएगा। सही तारीख की सूचना उम्मीदवारों को ई-समन पत्र के माध्यम से दी जाएगी जिसे आयोग की वेबसाइट https://www.upsc.gov.in तथा https://www.upsconline.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। अनुक्रमांक-वार साक्षात्कार संबंधी कार्यक्रम भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट देखें। उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु सूचित की गई तारीख और समय में परिवर्तन करने संबंधी अनुरोध पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

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मार्क्स फाइनल रिजल्ट के बाद आएंगे

सभी उम्मीदवारों (अर्हता प्राप्त करने वाले तथा न करने वाले) की अंकतालिका, अंतिम परिणाम के प्रकाशन के उपरांत (अर्थात व्यक्तित्व परीक्षण के आयोजन के बाद) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और वेबसाइट पर 30 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे। उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक और जन्म की तारीख अंकित करने के बाद अंकतालिका प्राप्त कर सकते हैं। तथापि उम्मीदवारों से डाक टिकट लगे अपना पता लिखे लिफाफे सहित उनसे विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर ही संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों को अंकतालिका की प्रमाणित प्रतियां भेजी जाएंगी। अंकतालिका की मुद्रित प्रतियां प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर अंकतालिका के प्रदर्शित किए जाने के तीस दिन के भीतर अपना अनुरोध भेजना होगा। इसके बाद ऐसे किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

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कहां करें संपर्क

उम्मीदवार, उपर्युक्त परीक्षा के संबंध में अपनी समस्या (समस्याओं) (यदि कोई हो) के बारे में कोई भी जानकारी/स्पष्टीकरण संघ लोक सेवा आयोग के टेलीफोन नं. 011- 40303444/24041001 पर प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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