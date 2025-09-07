upsc ese mains result 2025 declared check qualified candidates interview schedule updates UPSC ESE Mains Result 2025 : इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन परीक्षा का रिजल्ट जारी, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे सफल उम्मीदवार, Career Hindi News - Hindustan
Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 12:08 AM
UPSC ESE Mains Result 2025 : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी ) ने इंजीनियरिंग सर्विसेज (मेन) परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यूपीएससी .gov.in पर जाकर अपना रोल नंबर रिज़ल्ट पीडीएफ में देख सकते हैं। इस बार बड़ी संख्या में उम्मीदवार अगले चरण यानी पर्सनैलिटी टेस्ट/इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किए गए हैं।

आगे क्या?

यूपीएससी ने साफ किया है कि चयनित उम्मीदवारों की पात्रता अभी प्रोविजनल है। इंटरव्यू के दौरान उन्हें अपनी उम्र, शैक्षिक योग्यता, सामुदायिक श्रेणी और (यदि लागू हो) दिव्यांगता से जुड़ी मूल प्रमाण पत्र पेश करने होंगे। इनके बिना उम्मीदवार का चयन मान्य नहीं होगा।

रिजल्ट कैसे चेक करें?

  1. यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
  2. “What’s New” सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. Written Result – Engineering Services (Main) Examination, 2025 लिंक खोलें।
  4. जारी पीडीएफ में अपना रोल नंबर Ctrl+F से सर्च करें।
  5. भविष्य के लिए पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

15 दिन की विंडो में करना होगा अपडेट

यूपीएससी ने सफल उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि रिज़ल्ट जारी होने के बाद अगले 15 दिनों के भीतर उन्हें OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) मॉड्यूल में अपनी डिटेल्स अपडेट करनी होंगी। इस दौरान उम्मीदवारों को क्वालिफिकेशन परीक्षा पास करने का प्रमाण अपलोड करना होगा। इसके अलावा पत्राचार/डाक का पता अपडेट करना होगा। वहीं उच्च शिक्षा और उपलब्धियों का रिकॉर्ड डालना होगा। नौकरी, सर्विस अनुभव और सर्विस प्रेफरेंस से जुड़ी जानकारी देनी होगी।

अगर कोई उम्मीदवार इस अवधि में जरूरी प्रमाण अपलोड नहीं करता है, तो उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा और उसे इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। आयोग ने साफ कहा है कि इस विंडो में भरी गई जानकारी को ही अंतिम माना जाएगा और बाद में कोई बदलाव नहीं होगा।

इंटरव्यू की तारीख जल्द

यूपीएससी ने बताया कि पर्सनैलिटी टेस्ट/इंटरव्यू की सटीक तारीख और शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

