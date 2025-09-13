UPSC ESE Exam 2025: बिना DAF अपडेट इंटरव्यू का सपना अधूरा, 26 सितम्बर तक मौका

UPSC ESE Exam 2025: यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज (मेन) परीक्षा 2025 पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए DAF अपडेट अनिवार्य कर दिया है। यह प्रक्रिया 12 से 26 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन चलेगी।

UPSC ESE Exam 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंजीनियरिंग सर्विसेज (मेन) परीक्षा 2025 में सफल रहे अभ्यर्थियों को बड़ा अपडेट दिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि पर्सनैलिटी टेस्ट/इंटरव्यू में बैठने के लिए उम्मीदवारों को अपना डिटेल्ड एप्लिकेशन फॉर्म (DAF) ऑनलाइन अपडेट करना अनिवार्य होगा। इसके बिना उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

कब और कैसे होगा अपडेट? DAF अपडेट करने के लिए UPSC ने उम्मीदवारों को 15 दिन का समय दिया है। यह प्रक्रिया 12 सितम्बर से शुरू होकर 26 सितम्बर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवारों को इसके लिए UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.gov.in पर जाकर पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) डिटेल्स डालनी होंगी, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म भरना होगा।

किन जानकारियों को करना होगा अपडेट? व्यक्तिगत विवरण (Personal Details)

पत्राचार का पता (Correspondence Address)

शैक्षणिक योग्यता और उपलब्धियां (Higher Qualifications & Achievements)

नौकरी/रोजगार से जुड़ी जानकारी (Employment Details)

सेवा आवंटन और प्राथमिकताएं (Service Allocation & Preferences)

आवश्यक शैक्षणिक प्रमाणपत्र अपलोड करना (Upload Proof of Qualifying Exam) UPSC का क्या निर्देश UPSC ने नोटिस में साफ किया है कि इस दौरान अपडेट की गई जानकारी को अंतिम (Final) माना जाएगा। इसके बाद किसी भी तरह का बदलाव न तो ईमेल और न ही किसी अन्य माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। साथ ही, निर्धारित समय सीमा (26 सितम्बर 2025) के बाद DAF जमा करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

इंजीनियरिंग सर्विसेज (मेन) परीक्षा 10 अगस्त 2025 को आयोजित हुई थी और इसके नतीजे 4 सितम्बर 2025 को घोषित किए गए थे। अब अगले चरण के रूप में उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने समय पर DAF अपडेट किया हो।