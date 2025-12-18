UPSC ESE Final Result 2025 Out : 458 उम्मीदवारों का चयन, देखें यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस रिजल्ट का PDF

संक्षेप: UPSC ESE 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी। इस भर्ती के लिए 458 इंजीनियरों की सिफारिश की गई है। जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के पद सबसे आगे है।

UPSC ESE Final Result 2025 : केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित तकनीकी सेवाओं में शामिल होने का सपना देख रहे इंजीनियरों के लिए बड़ी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा (ESE) 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा के जरिए कुल 458 उम्मीदवारों को ग्रुप ‘ए’ और ग्रुप ‘बी’ इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए नियुक्ति की सिफारिश की गई है। यह परिणाम अगस्त 2025 में हुई लिखित परीक्षा और अक्टूबर-नवंबर में आयोजित पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर जारी किया गया है।

UPSC ESE Final Result 2025 : 554 पदों के मुकाबले 458 सिफारिशें सरकार ने ESE 2025 के तहत कुल 554 पदों की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन अंतिम रूप से 458 अभ्यर्थियों की ही सिफारिश की गई। इसका मतलब है कि चयन प्रक्रिया के बाद भी कुछ पद खाली रह गए हैं। ये पद सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से जुड़े हैं।

UPSC ESE Final Result 2025 : सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा चयन चारों इंजीनियरिंग स्ट्रीम में सिविल इंजीनियरिंग ने बाजी मारी है। इस ब्रांच से सबसे ज्यादा 202 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

अन्य स्ट्रीम में चयन इस प्रकार रहा - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: 116 उम्मीदवार

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग: 79 उम्मीदवार

मैकेनिकल इंजीनियरिंग: 61 उम्मीदवार यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि बुनियादी ढांचे और निर्माण से जुड़ी सेवाओं में सिविल इंजीनियरों की मांग अभी भी सबसे अधिक बनी हुई है।

UPSC ESE Final Result 2025 : श्रेणीवार चयन विवरण UPSC द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 458 चयनित उम्मीदवारों में -

168 सामान्य वर्ग,

50 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS),

133 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC),

68 अनुसूचित जाति (SC) और

39 अनुसूचित जनजाति (ST) से हैं। इसके अलावा, 26 उम्मीदवार दिव्यांग श्रेणी से हैं, जो चयन प्रक्रिया में समावेशिता को दर्शाता है। अकेले सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 15 दिव्यांग उम्मीदवार शामिल हैं।

UPSC ESE Final Result 2025 : 102 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अस्थायी आयोग ने स्पष्ट किया है कि 102 चयनित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी फिलहाल प्रोविजनल है। इनकी नियुक्ति संबंधित दस्तावेजों और पात्रता की अंतिम जांच के बाद ही सुनिश्चित होगी।

UPSC ESE Final Result 2025 : 186 उम्मीदवारों की रिजर्व लिस्ट भी तैयार UPSC ने चारों इंजीनियरिंग स्ट्रीम को मिलाकर 186 उम्मीदवारों की एक संयुक्त रिजर्व लिस्ट भी तैयार की है। आवश्यकता पड़ने पर, नियमों के अनुसार इस सूची का उपयोग किया जा सकता है।

UPSC ESE Final Result 2025 : किन सेवाओं में होगी नियुक्ति ESE के जरिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति भारतीय रेलवे सेवा, भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा, केंद्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा, केंद्रीय विद्युत एवं यांत्रिक सेवा और सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवा जैसी अहम तकनीकी सेवाओं में की जाएगी।