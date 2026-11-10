UPSC ESE 2027: 31 जनवरी को होगी प्रीलिम्स परीक्षा, 18 जून को मेन्स; देखें पूरा कैलेंडर
UPSC ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2027 की प्रीलिम्स 31 जनवरी को और मेंस 18 जून को तय की है। पूरा शेड्यूल और नोटिस PDF डाउनलोड करने का तरीका यहां पढ़ें।
इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में है और सरकारी अफसर बनने का सपना आंखों में। तो अब अपने कैलेंडर में 31 जनवरी 2027 पर गोला लगा लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने 10 नवंबर 2026 को इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2027 की प्रीलिम्स का टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब तैयारी का सीधा हिसाब बन गया है।
कब होगी परीक्षा
प्रीलिम्स परीक्षा 31 जनवरी 2027 को रविवार के दिन होगी। यह एक दिन की परीक्षा है। इसके बाद मेंस की बारी आएगी जो 18 जून 2027 को शुक्रवार के दिन होगी। यानी प्रीलिम्स पास करने वालों को मेंस की तैयारी के लिए करीब साढ़े चार महीने का वक्त मिलेगा।
आयोग ने फिलहाल शिफ्ट का समय नहीं बताया है। प्रीलिम्स के नतीजे की सटीक तारीख भी अभी तय नहीं है। उम्मीद है कि रिजल्ट मार्च 2027 में आ सकता है। जैसे ही आयोग कोई नई जानकारी देगा उम्मीदवारों को वेबसाइट पर मिल जाएगी।
पहले से तय है यह सब
परीक्षा का नोटिफिकेशन 16 सितंबर 2026 को आया था। ऑनलाइन आवेदन उसी दिन शुरू हुए और आखिरी तारीख 6 अक्टूबर 2026 थी। यानी फॉर्म भरने का मौका अब निकल चुका है। जिन्होंने समय पर आवेदन किया है अब उनके लिए पढ़ाई ही सबसे बड़ा काम है। इस बार करीब 480 पदों पर भर्ती की बात सामने आई है। ये पद सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जैसी शाखाओं में बंटे हैं।
चयन के तीन पड़ाव
इस परीक्षा में तीन चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। तीसरा पड़ाव पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसे आम बोलचाल में इंटरव्यू कहा जाता है। सिर्फ प्रीलिम्स पास करने वाले ही मेंस में बैठ पाएंगे। यहां एक बात याद रखने वाली है। प्रीलिम्स के अंक अंतिम मेरिट में भी जुड़ते हैं। इसलिए इसे हल्के में लेने की गलती मत कीजिए।
एडमिट कार्ड कब मिलेगा
एडमिट कार्ड जनवरी 2027 में जारी होने की उम्मीद है। आम तौर पर यह परीक्षा से दो से तीन हफ्ते पहले आता है। उम्मीदवारों को इसे UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। परीक्षा केंद्र पर प्रिंट किया हुआ एडमिट कार्ड और कोई वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना जरूरी है। इनके बिना एंट्री मिलना मुश्किल है।
ऐसे डाउनलोड करें नोटिस की PDF
आयोग ने पूरे नियम और तारीखें एक आधिकारिक नोटिस में डाली हैं। यह PDF मुफ्त में डाउनलोड हो जाती है। इसके लिए ये कदम उठाइए।
- सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in खोलिए।
- होम पेज पर "What's New" या "Examination Notices" वाला हिस्सा देखिए।
- वहां इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2027 का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक कीजिए।
- नोटिस PDF के रूप में खुलेगा। उसे ध्यान से पढ़िए।
- आखिर में उसे अपने फोन या कंप्यूटर में सेव कर लीजिए।
तैयारी वालों के लिए सलाह
अब बस ढाई महीने से कुछ ज्यादा वक्त बचा है। पुराने सालों के पेपर हल कीजिए। हर हफ्ते एक टाइम वाला मॉक टेस्ट दीजिए। कमजोर विषयों पर रोज थोड़ा वक्त लगाइए। और हां आधिकारिक वेबसाइट को हफ्ते में एक बार जरूर देख लीजिए। कई बार छोटी सी सूचना भी बड़ा फर्क डाल देती है। इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा हर साल हजारों इंजीनियरों का सपना होती है। ग्रुप A और ग्रुप B के पदों पर पहुंचने का यह सीधा रास्ता है। तारीख तय हो चुकी है। अब बारी मेहनत की है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव