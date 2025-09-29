UPSC ESE 2026 registration for 474 vacancies begins apply online at upsc.gov.in direct apply link here UPSC ESE 2026: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 474 पदों पर होगी भर्ती, Career Hindi News - Hindustan
UPSC ESE 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम (ESE) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 474 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 06:28 AM
UPSC ESE 2026 Apply Online: संघ लोक सेवा आयोग (upsc) की ओर से यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम (ESE) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 474 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा। ऑनलाइन लिंक upsconline.nic.in पर भी उपलब्ध है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 तय की गई है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने से पहले पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो आयोग की मुख्य वेबसाइट पर उपलब्ध है।

शैक्षणिक योग्यता-

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूट/कॉलेज से इंजीनियरिंग में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

UPSC ESE 2026 Apply Online Link

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 30 वर्ष नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों की जन्मतिथि 2 जनवरी 1996 के पहले की और 1 जनवरी 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए।

आवेदन शुल्क-

सभी कैंडिडेट को 200 रुपये की एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। महिला, एससी, एसटी और PWBD कैटेगरी के उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी होगी।

UPSC ESE 2026: यूपीएससी ईएसई 2026 के लिए कैसे आवदेन करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एक्टिंग एग्जामिनेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको ESE एग्जामिनेशन 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इससे बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

5. अब आपको लॉग इन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

6. अब आपको एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी।

7. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा।

