UPSC ESE 2026 का एडमिट कार्ड जारी, 8 फरवरी को होगी प्रीलिम्स परीक्षा; ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

संक्षेप: UPSC ने ESE 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा 8 फरवरी को होगी। उम्मीदवार समय रहते हॉल टिकट डाउनलोड कर जरूरी निर्देश जरूर पढ़ लें।

UPSC ESE 2026संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का इंतजार कर रहे इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है। UPSC ने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन (ESE) 2026 के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया था, वे अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख नज़दीक होने के कारण आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि उम्मीदवार समय रहते एडमिट कार्ड निकाल लें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

UPSC ESE 2026 एडमिट कार्ड जारी UPSC ESE 2026 का एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉगिन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र अनिवार्य होगा। बिना हॉल टिकट के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कब होगी ESE 2026 की परीक्षा इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा 2026 की प्रारंभिक परीक्षा 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में होगी। आयोग ने परीक्षा को दो पालियों में कराने का फैसला किया है।

पेपर I (जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड): सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक

पेपर II (इंजीनियरिंग डिसिप्लिन): दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक घंटे पहले पहुंच जाएं, ताकि सुरक्षा जांच और अन्य औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें।

UPSC ESE एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें जो उम्मीदवार UPSC ESE 2026 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए Admit Cards सेक्शन पर क्लिक करें।

3. E Admit Cards for Various Examinations of UPSC विकल्प चुनें।

4. अब रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा दर्ज करें।

5. Submit बटन पर क्लिक करें।

6. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर लें।

7. एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट सफेद कागज पर जरूर निकालें।

डाउनलोड के बाद उम्मीदवार अपने नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख और रिपोर्टिंग टाइम जैसी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।

परीक्षा के दिन क्या क्या ले जाना जरूरी UPSC ने परीक्षा के दिन के लिए कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित चीजें साथ ले जानी होंगी:

एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट

वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट)

काले रंग का बॉल प्वाइंट पेन इसके अलावा मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परीक्षा केंद्र में ले जाना सख्त मना है।

जरूरी निर्देश जो नजरअंदाज न करें आयोग ने उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि ओएमआर शीट पर रोल नंबर या बुकलेट कोड गलत भरने की स्थिति में उत्तर पुस्तिका रद्द की जा सकती है। इसलिए परीक्षा के दौरान पूरी सावधानी बरतें। साथ ही, एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को परीक्षा से पहले अच्छी तरह पढ़ लेना बेहद जरूरी है।