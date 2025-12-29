बचपन में पेंसिल पकड़ने में होती थी दिक्कत, IIT के बाद क्रैक किया UPSC, रोचक है मानवेंद्र की कहानी

Hindustan Hindi News
Dec 29, 2025 01:43 pm IST
इस साल 17 दिसंबर 2025 को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन (ESE) 2025 के नतीजे घोषित किए। इसमें से कई चयनित उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी कहानी प्रेरणादायक है। इनमें से एक हैं मानवेंद्र सिंह, जिन्होंने 112वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने यह मुकाम पहले प्रयास में हासिल किया है। मानवेंद्र के लिए यहां तक का सफर आसान नहीं था। उनका सफर चुनौतियों से भरा है। चलिए जानते हैं कि कौन है मानवेंद्र सिंह?

दिव्यांग हैं मानवेंद्र सिंह
24 साल के मानवेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के निवासी हैं और वो यहां आवास विकास में रहते हैं। वो एक दिव्यांग हैं। उनकी मां का नाम रेनू सिंह, जो बुलंदशहर के एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल हैं। मानवेंद्र को सेरेब्रल पाल्सी है, जो एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिससे चलने-फिरने और मांसपेशियों पर असर डालता है। छह महीने की उम्र में परिवार वालों को इस बीमारी के बारे में पता चल गया था। जैसे-जैसे मानवेंद्र बड़े होते गए, वैसे-वैसे उन्हें शारीरिक तौर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रोजमर्रा के कामों के लिए भी बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती थी और हालात के हिसाब से ढलना उसकी आदत बन गई थी।

पेंसिल नहीं पकड़ पाते थे
लेकिन मानवेंद्र सिंह ने अपनी दिव्यांगता को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। जैसा कि बचपन से ही मानवेंद्र दिव्यांग हैं। उनकी मां बताती हैं कि बचपन से ही उसे पेंसिल पकड़ने में दिक्कत आती थी। लेकिन मेहनत के दम पर उसने UPSC क्लियर कर दिया।

बीटेक फिर यूपीएससी
पढ़ाई में मानवेंद्र हमेशा से एक होनहार छात्र थे। 12वीं के बाद उनके परिवार ने उन्हें उत्तर प्रदेश टेक्निकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का सुझाव दिया था। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनकी मां रेनू का कहना है कि मानवेंद्र IIT करना चाहते थे। मानवेंद्र 10वीं तक खालसा पब्लिक स्कूल बुलंदशहर से पढ़े। इसके बाद 12वीं मॉर्डर्न पब्लिक स्कूल से की।

12वीं के साथ जेईई मेन व एडवांस्ड की तैयारी की। जेईई एडवांस्ड में ऑल इंडिया 63वीं रैंक आई और आईआईटी पटना के बीटेक कोर्स में दाखिला। 2024 में बीटेक पूरा करने के बाद यूपीएससी आईईएस परीक्षा की तैयारी में जुट गए। ग्रेजुएशन के बाद, वह दिल्ली चले गए और इंजीनियरिंग सर्विसेज़ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन किया।

मानवेंद्र सिंह के जीवन की कहानी काफी प्रेरणादायक है और बताती है कि अगर हौसले बुलंद हो तो किसी भी चुनौती को पूरा किया जा सकता है।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
