UPSC ESE 2025: यूपीएससी इंजिनियरिंग सर्विस परीक्षा 2025 का इंटरव्यू शेड्यूल upsc.gov.in पर जारी, Direct Link

UPSC ESE 2025: यूपीएससी की ओर से इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन (ESE), 2025 के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना शेड्यूल चेक कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 11:15 PM
UPSC ESE Interview Schedule 2025: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन (ESE), 2025 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगर आप ने भी यह परीक्षा दी है और आप ने परीक्षा पास कर ली है तो आप अपने इंटरव्यू का शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, इंटरव्यू राउंड का आयोजन 13 अक्टूबर, 2025 से लेकर 18 नवंबर, 2025 तक किया जाएगा।

UPSC ESE Interview Schedule 2025 Direct Link

यूपीएससी द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 4 सितंबर, 2025 को घोषित परीक्षा के परिणामों के आधार पर 13 अक्टूबर, 2025 को इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के लिए इंटरव्यू राउंड (साक्षात्कार) आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ।

UPSC ESE 2025: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025के लिए इंटरव्यू शेड्यूल चेक कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए इंटरव्यू टैब पर क्लिक करें।

3. इसके बाद आपको नए पेज पर इंटरव्यू शेड्यूल पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपको “ Engineering Services (Mains) Examination 2025 Interview Schedule ” पर क्लिक करना होगा।

5. अब आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

6. अब आप शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं।

शेड्यूल में 1376 उम्मीदवारों के रोल नंबर, तारीख और इंटरव्यू सेशन की जानकारी दी गई है। सुबह के सेशन का रिपोर्टिंग समय सुबह 9 बजे है। शाम के सेशन का रिपोर्टिंग समय दोपहर 1 बजे है। बाकी रह गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू शेड्यूल भी जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इंटरव्यू राउंड के लिए कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर अपना ई- समन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

