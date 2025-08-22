UPSC EPFO Vacancy : last date today UPSC EPFO Recruitment EO AO And APFC Posts exam dates upsconline UPSC EPFO Vacancy : 230 पदों पर यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि, ग्रेजुएट करें एप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
UPSC EPFO Vacancy : 230 पदों पर यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि, ग्रेजुएट करें एप्लाई

यूपीएससी की ओर से ईपीएफओ में 230 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आज 22 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि है। यह भर्ती यूपीएससी सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए अच्छा प्लान बी है। सिविल सेवा में न हो पाने पर यहां ट्राय कर सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 09:51 AM
UPSC EPFO Recruitment 2025: यूपीएससी की ओर से ईपीएफओ में 230 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आज 22 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि है। अगर अभी तक किसी इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया है तो वह फौरन upsconline.nic.in पर जाकर एप्लाई कर सकता है। आपको बता दें कि यूपीएससी की यह ईपीएफओ ईओ एओ भर्ती काफी पॉपुलर भर्ती है। लाखों युवा इसमें आवेदन करते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे या तैयारी कर चुके युवाओं के लिए यह भर्ती प्लान बी का काम करती है।

पहले इस भर्ती की अंतिम तिथि 18 अगस्त थी। फिर इसे बढ़ाकर 22 अगस्त 2025 कर दिया गया था। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी अपनी डिटेल्स में करेक्शन कर सकें, इसके लिए आवेदन पत्र को एडिट करने की विंडो 23 अगस्त सुबह 10 बजे से 25 अगस्त शाम 6 बजे के बीच खोली जाएगी। इस भर्ती के पदों में 156 वैकेंसी एनफोर्समेंट ऑफिसर (ईओ) / अकाउंट्स ऑफिसर (एओ) की है और शेष 74 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (एपीएफसी) की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 29 जुलाई दोपहर 12 बजे से upsconline.nic.in पर शुरू होंगे।

एनफोर्समेंट ऑफिसर (ईओ) / अकाउंट्स ऑफिसर (एओ) की भर्ती में 78 पद अनारक्षित हैं। 1 पद ईडब्ल्यूएस, 42 पद ओबीसी, 23 एससी और 12 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भर्ती में 32 पद अनारक्षित हैं। 07 ईडब्ल्यूएस, 28 ओबीसी, 7 एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

योग्यता मानदंड व चयन प्रक्रिया

इंफोर्समेंट ऑफिसर/ अकाउंट्स ऑफिसर

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर

अधिकतम 35 वर्ष। आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया

यूपीएससी द्वारा ईपीएफओ प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी पदों के लिए उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनो के अंकों के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा।

लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों का वेटेज 75:25 होगा। परीक्षा में जनरल एबिलिटी टेस्ट (01) से सम्बन्धित ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा की भाषा अंग्रेजी और हिंदी होगी। परीक्षा 300 अंकों की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।

UPSC
