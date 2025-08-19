UPSC EPFO Vacancy : यूपीएसएससी ईपीएफओ भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, देखें नई तिथियां

UPSC EPFO Recruitment 2025: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने ईपीएफओ भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त तक बढ़ा दी है। यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती के फॉर्म में करेक्शन 23 अगस्त से 25 अगस्त के बीच कर सकेंगे।

UPSC EPFO Recruitment 2025: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने ईपीएफओ भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यूपीएससी ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में कुल 230 पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग ने इस भर्ती की आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त से बढ़ाकर 22 अगस्त 2025 कर दी है। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी अपनी डिटेल्स में करेक्शन कर सकें, इसके लिए आवेदन पत्र को एडिट करने की विंडो 23 अगस्त सुबह 10 बजे से 25 अगस्त शाम 6 बजे के बीच खोली जाएगी। इस भर्ती के पदों में 156 वैकेंसी एनफोर्समेंट ऑफिसर (ईओ) / अकाउंट्स ऑफिसर (एओ) की है और शेष 74 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (एपीएफसी) की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 29 जुलाई दोपहर 12 बजे से upsconline.nic.in पर शुरू होंगे।

एनफोर्समेंट ऑफिसर (ईओ) / अकाउंट्स ऑफिसर (एओ) की भर्ती में 78 पद अनारक्षित हैं। 1 पद ईडब्ल्यूएस, 42 पद ओबीसी, 23 एससी और 12 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भर्ती में 32 पद अनारक्षित हैं। 07 ईडब्ल्यूएस, 28 ओबीसी, 7 एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

आपको बता दें कि यूपीएससी की यह ईपीएफओ ईओ एओ भर्ती काफी पॉपुलर भर्ती है। लाखों युवा इसमें आवेदन करते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे या तैयारी कर चुके युवाओं के लिए यह भर्ती प्लान बी का काम करती है।

योग्यता मानदंड व चयन प्रक्रिया इंफोर्समेंट ऑफिसर/ अकाउंट्स ऑफिसर योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर अधिकतम 35 वर्ष। आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया यूपीएससी द्वारा ईपीएफओ प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी पदों के लिए उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनो के अंकों के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा।