UPSC EPFO Final Result 2025 Out : EO/AO परीक्षा का नतीजा आया, ऐसे करें चेक

संक्षेप: UPSC EPFO Final Result 2025 जारी हो गया है। EO/AO परीक्षा 30 नवंबर को हुई थी। रिजल्ट PDF में रोल नंबर के जरिए जारी हुआ है। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार अब DAF भरकर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे।

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर/अकाउंट्स ऑफिसर (EO/AO) परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यह प्रतिष्ठित परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक रूप से अपने परिणाम की जांच कर सकते हैं।

यूपीएससी द्वारा जारी यह परिणाम PDF फॉर्मेट में घोषित किया गया है, जिसमें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। उम्मीदवार अपने रोल नंबर के माध्यम से यह जान सकते हैं कि वे अगले चरण के लिए चयनित हुए हैं या नहीं।

कब हुई थी EPFO EO/AO परीक्षा? यूपीएससी ईपीएफओ EO/AO परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 156 पदों पर भर्ती की जानी है। परीक्षा के बाद से ही अभ्यर्थी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है।

रिजल्ट जारी, अब क्या करना होगा? यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि जो उम्मीदवार इस चरण में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उन्हें अब DAF (Detailed Application Form) भरना होगा। इसके बाद उन्हें इंटरव्यू (साक्षात्कार) के लिए बुलाया जाएगा।

विशेषज्ञों के मुताबिक, इंटरव्यू चरण चयन प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा होता है। ऐसे में उम्मीदवारों को अब अपने विषय ज्ञान के साथ-साथ करंट अफेयर्स, प्रशासनिक समझ और आत्मविश्वास पर भी खास ध्यान देना होगा।

UPSC EPFO Final Result 2025 कैसे चेक करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं—

स्टेप 1: यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं

स्टेप 2: होमपेज पर मौजूद डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करें

स्टेप 3: अब “EPFO में एनफोर्समेंट ऑफिसर - अकाउंट्स ऑफिसर के 156 पद” शीर्षक वाले लिंक को खोलें

स्टेप 4: लिंक पर क्लिक करते ही एक PDF फाइल खुलेगी

स्टेप 5: PDF में दिए गए रोल नंबर की सूची में अपना रोल नंबर सर्च करें

अगर आपका रोल नंबर सूची में है, तो समझ लें कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं।

UPSC EPFO Final Result 2025 यहां देखें UPSC EPFO Final Result 2025: मुख्य बातें यूपीएससी द्वारा जारी रिजल्ट से जुड़ी प्रमुख जानकारियां इस प्रकार हैं -

परीक्षा का नाम: ईपीएफओ EO/AO परीक्षा 2025

परीक्षा संचालन निकाय: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

परीक्षा की तारीख: 30 नवंबर 2025

रिजल्ट जारी होने की तारीख: 22 दिसंबर 2025

कुल रिक्तियां: 156 पद

चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा, इंटरव्यू,

आधिकारिक वेबसाइट: upsc.gov.in इंटरव्यू की तैयारी क्यों है अहम? ईपीएफओ EO/AO पद केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित और जिम्मेदारी वाले पदों में गिने जाते हैं। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों की प्रशासनिक समझ, निर्णय लेने की क्षमता, कानून और श्रम मामलों की जानकारी को परखा जाता है।

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि उम्मीदवार -

ईपीएफओ से जुड़े कानूनों और भूमिकाओं को अच्छे से समझें

हालिया आर्थिक और श्रम सुधारों पर पकड़ बनाएं

आत्मविश्वास और स्पष्ट अभिव्यक्ति पर काम करें उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह यूपीएससी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लें और किसी भी अफवाह से बचें। DAF भरते समय सभी जानकारियां सही और प्रमाणित दस्तावेजों के अनुसार ही भरें, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान इनका सत्यापन किया जाएगा।