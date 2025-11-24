UPSC ने जारी किया EPFO एग्जाम 2025 का एडमिट कार्ड, हॉल टिकट ऐसे करें डाउनलोड

संक्षेप: upsc epfo admit card 2025 out : यूपीएससी ने EPFO EO/AO और APFC भर्ती परीक्षा 2025 के ई-एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार लॉगिन डिटेल्स डालकर तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।

upsc epfo admit card 2025 out : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में अफसर बनने का ख्वाब देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आखिरकार EPFO एग्जाम 2025 का ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आयोग ने पहले ही घोषणा की थी कि वह परीक्षा से पाँच दिन पहले लिंक सक्रिय कर देगा, और वादे के मुताबिक 25 नवंबर को यह लिंक उनकी वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया। अब जिन भी उम्मीदवारों ने 230 पदों प्रवर्तन अधिकारी (ईओ), लेखा अधिकारी (एओ) और सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी) के लिए आवेदन किया था, वे तुरंत अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

upsc epfo admit card 2025 out : एडमिट कार्ड / हॉल टिकट ऐसे डाउनलोड करें यूपीएससी ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रक्रिया बेहद सरल रखी है। बस आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं और ये स्टेप्स अपनाएं -

सबसे पहले UPSC की आधिकारिक साइट पर जाएं।

‘Admit Card’ टैब खोलें और ‘E-Admit Cards for various Examinations of UPSC’ पर क्लिक करें।

EPFO EO/AO/APFC 2025 के सामने दिए गए ‘Download’ विकल्प को चुनें।

फिर ‘Click Here’ पर क्लिक करें।

निर्देश पढ़कर ‘Yes’ पर क्लिक करें।

अब लॉगिन स्क्रीन खुलेगी, जहां Registration ID/Application Number या Roll Number दर्ज करें।

‘Submit’ दबाते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। upsc epfo admit card 2025 out : अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा दिवस के अहम निर्देश यूपीएससी ने परीक्षा दिवस के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं। परीक्षा केंद्र पर सीटिंग प्लान परीक्षा वाले दिन ही नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाएगा। उम्मीदवारों को हॉल में प्रवेश से पहले अपनी सीट का पूरा लोकेशन चेक करना होगा। इसके अलावा उन्हें OMR शीट का सीरियल नंबर, टेस्ट बुकलेट का सीरियल नंबर और सीरीज़ भी उपस्थिति सूची में दर्ज करना होगा, जो परीक्षक की ओर से दिया जाएगा।

upsc epfo admit card 2025 out : EPFO परीक्षा क्यों होती है? EPFO परीक्षा का उद्देश्य योग्य अफसरों की भर्ती करना है, जो संगठन के प्रशासनिक और प्रवर्तन से जुड़े काम संभालते हैं। चयनित ईओ, एओ और एपीएफसी अफसर ईपीएश और एमपी एक्ट का पालन सुनिश्चित करते हैं, संस्थानों की जांच करते हैं, भविष्य निधि खातों का प्रबंधन देखते हैं और दावों से संबंधित प्रक्रियाओं को संभालते हैं। इस तरह यह परीक्षा देशभर में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

upsc epfo admit card 2025 out : क्या रखी गई है योग्यता कुल 230 पदों के लिए जारी इस भर्ती में हजारों उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें ईओ/एओ और एपीएफसी दोनों तरह के पद शामिल हैं। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री है, जबकि एपीएफसी पदों के लिए कंपनी लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लेबर लॉ में डिप्लोमा रखने वालों को वरीयता दी जा सकती है। आयु सीमा ईओ/एओ के लिए लगभग 30 वर्ष और एपीएफसी के लिए लगभग 35 वर्ष निर्धारित है, जिसमें आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है।

upsc epfo admit card 2025 out : दो चरणों में होती है परीक्षा परीक्षा प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है, पहला चरण लिखित परीक्षा होती है, और दूसरा चरण इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होती है, जिसमें 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू होती है। परीक्षा हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में आयोजित होती है। इंटरव्यू 100 अंकों का होता है और इसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित हैं, जो कैटेगरी के अनुसार बदलते हैं। अंतिम चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के संयुक्त अंकों के आधार पर किया जाता है।