UPSC: नए IAS बनने में इंजीनियर्स का दबदबा, पर UPSC मेंस में चुन रहे आर्ट्स के विषय, आखिर क्यों?
UPSC CSE: यूपीएससी में इंजीनियरिंग छात्रों का दबदबा बरकरार है, लेकिन वे मेंस परीक्षा में अपने कोर विषयों को छोड़कर 84% तक आर्ट्स विषयों को चुन रहे हैं।
UPSC: देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला और दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षाओं में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों का दबदबा तो लगातार कायम है, लेकिन मुख्य परीक्षा में वे अपने कोर टेक्निकल विषयों (जैसे मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) को छोड़कर बड़ी संख्या में ह्यूमैनिटीज (आर्ट्स) के विषयों को वैकल्पिक विषय के रूप में चुन रहे हैं। इस अनोखे चलन ने अब नीति निर्माताओं का ध्यान खींचा है, जिसके बाद संसदीय समिति ने इस मौजूदा मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा करने की मांग उठाई है।
इंटरव्यू से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक का सच
यूपीएससी द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के साथ साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले सात वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा में एक बड़ा बदलाव देखा गया है।
इंटरव्यू का स्तर: इंटरव्यू के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों में ह्यूमैनिटीज डिग्री धारकों की हिस्सेदारी साल 2019 में 20.59% थी, जो साल 2025 में बढ़कर 34.41% हो गई। इसके विपरीत, साइंस और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड (इंजीनियरिंग, साइंस और मेडिकल) के छात्रों की हिस्सेदारी 79.41% से घटकर 65.59% रह गई।
फाइनल सिलेक्शन: फाइनल लिस्ट में भी आर्ट्स के छात्रों की सफलता का ग्राफ 24.19% से बढ़कर 35.28% हो गया, जबकि टेक्निकल बैकग्राउंड के छात्रों का ग्राफ 75.81% से गिरकर 64.72% पर आ गया।
पिछले साल के टॉपर्स-
आदित्य श्रीवास्तव (टॉपर 2023): इन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी।
इशिता किशोर (टॉपर 2022): इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) से इकोनॉमिक्स (ऑनर्स) की पढ़ाई की।
श्रुति शर्मा (टॉपर 2021): सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास (BA) में स्नातक थीं।
शुभम कुमार (टॉपर 2020) और कनिष्क कटारिया (टॉपर 2018): दोनों ने आईआईटी बॉम्बे से सिविल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की थी।
किसका बैकग्राउंड है सबसे मददगार आर्ट्स या साइंस ?
आर्ट्स बैकग्राउंड का सिलेबस सीधे तौर पर यूपीएससी के जनरल स्टडीज (GS) पेपर्स से मेल खाता है। इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र विषय मुख्य परीक्षा के जनरल स्टडीज पेपर-1 (GS-1) का एक बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन विषय जनरल स्टडीज पेपर-2 (GS-2) और एथिक्स (GS-4) के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। अर्थशास्त्र विषय प्रारंभिक परीक्षा के साथ-साथ मुख्य परीक्षा के GS-3 पेपर का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि छात्रों को कॉलेज के दौरान ही उन विषयों की बुनियादी समझ मिल जाती है, जिन्हें अन्य स्ट्रीम के छात्रों को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना पड़ता है। साथ ही, मुख्य परीक्षा के लिए एक बेहतरीन ‘ऑप्शनल सब्जेक्ट’ चुनने में भी इससे बड़ी मदद मिलती है।
इंजीनियरिंग और साइंस के छात्रों की एनालिटिकल एबिलिटी और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स बहुत मजबूत होती हैं, जो उन्हें सीसैट (CSAT) पेपर और मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में काफी मदद पहुंचाती हैं।
इंजीनियरिंग छोड़कर क्यों पसंद आ रहा है 'आर्ट्स'?
भले ही साइंस बैकग्राउंड का कुल ग्राफ थोड़ा गिरा हो, लेकिन अकेले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आज भी सबसे बड़ा सफल समूह हैं। साल 2025 में अंतिम रूप से चुने गए कुल उम्मीदवारों में से 47 प्रतिशत उम्मीदवार इंजीनियर थे। साल 2025 के टॉप 50 रैंक होल्डर्स में 16 इंजीनियर्स शामिल थे, जिनमें से केवल 1 छात्र ने इंजीनियरिंग विषय को अपना ऑप्शनल बनाया, जबकि बाकी 15 ने ह्यूमैनिटीज के विषय चुने। यही पैटर्न साल 2016 में भी था जब टॉप 50 में 36 इंजीनियर्स थे, पर सिर्फ 5 ने ही अपने टेक्निकल कोर विषय को चुना था। इस बदलते पैटर्न को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों और कई पूर्व सिविल सेवकों ने यूपीएससी से इस पर विचार करने को कहा है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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