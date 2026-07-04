UPSC ने 186 पदों पर निकाली ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती, B.Pharma पास युवाओं के लिए मौका
यूपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर के 186 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए योग्य उम्मीदवार 17 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी नौकरी का सपना देख रहे और फार्मेसी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) ने ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप भी लंबे समय से एक अच्छी, सम्मानजनक और रुतबे वाली सरकारी नौकरी की तलाश में थे, तो आपका यह इंतजार अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस बार आयोग ने कुल 186 खाली पदों को भरने का फैसला किया है, जो अपने आप में एक बड़ा मौका है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अगर आपके पास बी.फार्मा (B.Pharma) या इसके समकक्ष कोई अन्य डिग्री है, तो आप बिना देर किए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। आइए इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी जैसे जरूरी तारीखें, फीस, उम्र सीमा और खाली पदों के पूरे गणित को आसान और स्वाभाविक जुबान में समझते हैं।
UPSC Recruitment 2026: एक नजर में मुख्य बातें
आगे बढ़ने से पहले इस भर्ती से जुड़ी बुनियादी बातों को जान लेना जरूरी है ताकि फॉर्म भरते समय कोई भ्रम न रहे। यूपीएससी की तरफ जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह नौकरी ड्रग इंस्पेक्टर की है, जिसके लिए कुल पदों की संख्या 186 निर्धारित की गई है। आवेदन का तरीका ऑनलाइन रखा गया है। आवेदन के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in अपना फॉर्म भर सकते हैं।
किस वर्ग में कितनी सीटें?
यूपीएससी ने इस भर्ती के लिए अलग-अलग वर्गों के हिसाब से सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह किया गया है, ताकि हर वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिल सके। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 186 रिक्त पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 55 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 41 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 39 पद, अनुसूचित जाति के लिए 35 पद तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल 186 पदों पर भर्ती की जाएगी।
कैलेंडर पर पहले ही लगा लें निशान
सरकारी नौकरियों की होड़ में अक्सर लोग आखिरी तारीख भूल जाते हैं, जिससे उनका फॉर्म छूट जाता है। आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 17 जुलाई 2026 तक ही अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आपकी योग्यता और उम्र का हिसाब भी इसी आखिरी तारीख यानी 17 जुलाई 2026 के आधार पर तय किया जाएगा। इसलिए आखिरी वक्त की भागदौड़, तकनीकी दिक्कतों और वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके, अपना फॉर्म भरकर सुरक्षित कर लें। इंटरव्यू या रिक्रूटमेंट टेस्ट (RT) की तारीखों का एलान यूपीएससी बाद में अपनी वेबसाइट पर अलग से करेगा।
कौन कर सकता है अप्लाई?
इस पद की जिम्मेदारी को देखते हुए आयोग ने खास शैक्षणिक योग्यता तय की है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से फार्मेसी , फार्मास्युटिकल साइंसेज या फिर मेडिसिन में बैचलर्स की डिग्री होना लाजमी है। अगर उम्र सीमा की बात करें, तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 30 साल तय की गई है। हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरक्षित वर्गों (जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों) को सरकारी नियमों के मुताबिक अधिकतम उम्र सीमा में अच्छी छूट दी जाएगी।
आवेदन फीस और शानदार सैलरी
यूपीएससी ने इस बेहतरीन भर्ती के लिए आवेदन फीस बेहद मामूली रखी है ताकि कोई भी मेधावी छात्र पैसे की कमी की वजह से फॉर्म भरने से न चूके। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को सिर्फ 25 रुपये की फीस देनी होगी। वहीं सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए आवेदन पूरी तरह से मुफ्त है, यानी उन्हें कोई फीस नहीं देनी होगी। सैलरी के मामले में यह नौकरी बहुत ही शानदार है। ड्रग इंस्पेक्टर का पद काफी पावर और रुतबे वाला होता है। इस पद पर अंतिम रूप से चुने जाने वाले उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के मुताबिक पे मैट्रिक्स के लेवल 8 के तहत सैलरी मिलेगी। इसका मतलब है कि बेहतरीन बेसिक पे के साथ साथ आपको कई तरह के सरकारी भत्ते भी मिलेंगे, जो आपके करियर को एक नई उड़ान देंगे।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। सबसे पहले आपको यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा। वहां आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर इस वैकेंसी का लिंक खोजना होगा। इसके बाद खुद को रजिस्टर करें, अपनी सही जानकारी के साथ फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस का भुगतान करने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास जरूर रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव