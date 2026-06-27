खुशखबरी! UPSC ने निकाली कई मंत्रालयों में डायरेक्ट भर्ती, ऐसे करें अप्लाई
यूपीएससी ने केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों में बंपर डायरेक्ट भर्ती निकाली है। 27 जून से आवेदन शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 17 जुलाई 2026 है।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) ने उन तमाम नौजवानों और प्रोफेशनल्स के लिए एक नया दरवाजा खोला है, जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के बड़े महकमों का हिस्सा बनना चाहते हैं। यूपीएससी ने अपनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत कई अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में वैकेंसी का ऐलान कर दिया है। यह उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपनी काबिलियत और तजुर्बे के दम पर सीधे अहम पदों पर नौकरी पाना चाहते हैं।
ऑनलाइन आवेदन का सिलसिला शुरू हो चुका है। कमीशन की तरफ से जारी की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन (ORA) पोर्टल के जरिए 27 जून 2026 से अपने फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप भी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको तारीखों का खास ध्यान रखना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 जुलाई 2026 तय की गई है। इसलिए आखिरी वक्त की भागदौड़ और वेबसाइट डाउन होने जैसी तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए समझदारी इसी में है कि आप समय रहते अपना फॉर्म जमा कर दें। यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2026 अपलोड कर दिया है, जिसमें इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का बारीक ब्यौरा तफसील से दिया गया है।
इन मंत्रालयलों में होनी है भर्ती
अब बात करते हैं उन खास पदों और मंत्रालयों की, जहां ये भर्तियां होनी हैं। केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अगर आप खेती-किसानी और उससे जुड़े महकमे में दिलचस्पी रखते हैं, तो कृषि और किसान कल्याण विभाग में 'जॉइंट डायरेक्टर' जैसी अहम पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वहीं, आयुष मंत्रालय में 'मेडिकल ऑफिसर' और 'रिसर्च ऑफिसर (सिद्धा)' के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जो लोग एविएशन सेक्टर या कानूनी दांव-पेच की गहरी समझ रखते हैं, उनके लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) में 'एरोनॉटिकल ऑफिसर' और 'लीगल ऑफिसर' की शानदार पोस्ट मौजूद हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में 'कंपनी प्रोसीक्यूटर' की अहम जिम्मेदारी संभालने का मौका भी दिया जा रहा है।
बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपका रुझान इतिहास और पुरानी धरोहरों को सहेजने की तरफ है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) में 'डिप्टी सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट' के पद पर आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े रक्षा मंत्रालय में भी कई अहम पदों पर भर्तियां होनी हैं, जिनमें 'सीनियर फोटोग्राफिक ऑफिसर', 'फोटोग्राफिक ऑफिसर', 'सिविलियन असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर' और 'स्टोर ऑफिसर (सिविलियन)' के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 'स्पेशलिस्ट ग्रेड III' और 'असिस्टेंट प्रोफेसर' के कई पदों पर काबिल लोगों की तलाश है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अलग-अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स के लिए यूपीएससी ने अपनी झोली खोल दी है।
अनुभव भी जरूरी
ध्यान रहे कि यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसका मतलब है कि इन पदों के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि आपके पास संबंधित क्षेत्र में एक तय अनुभव और खास डिग्री होना भी जरूरी हो सकता है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2026 का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर पढ़ लें। उसमें हर पोस्ट के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन, उम्र की सीमा और अनुभव से जुड़ी सारी शर्तें साफ-साफ लिखी गई हैं।
यूपीएससी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए कैसे करें अप्लाई?
अगर आप सोच रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कैसे शामिल हुआ जाए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आवेदन करने का तरीका बेहद आसान है। बस आपको नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा -
- सबसे पहले आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट या सीधे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन (ORA) पोर्टल पर जाना होगा।
- अगर आप इस पोर्टल पर पहली बार आए हैं और नए यूजर हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। अपनी बेसिक जानकारी देकर एक आईडी और पासवर्ड बना लें।
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को खोलें और उसमें मांगी गई हर एक जानकारी को बेहद ध्यान से और सही-सही भरें।
- इसके बाद, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मार्कशीट, तजुर्बे का सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर और पहचान पत्र वगैरह को तय किए गए फॉर्मेट में अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार पूरे एप्लीकेशन को दोबारा चेक (Review) जरूर कर लें, ताकि कोई छोटी सी भी गलती न रह जाए।
- सब कुछ सही होने पर फाइनल सबमिट बटन दबाएं और भविष्य की जरूरत के लिए कन्फर्मेशन पेज का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव