UPSC Daily Current Affairs Quiz: UPSC करेंट अफेयर्स अपडेट, सुप्रीम कोर्ट, चीता पुनर्वास और रक्षा सौदे की बड़ी खबरें

संक्षेप: UPSC Daily Current Affairs Quiz 24 November 2025: यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से बेहद अहम, आज के करेंट अफेयर्स पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ), जो आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करेंगे।

Follow Us on

Mon, 24 Nov 2025 12:50 PM

UPSC Daily Current Affairs Quiz 24 November 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए करेंट अफेयर्स पर पकड़ रखना बहुत जरूरी है। आज की खबरों में संवैधानिक अधिकारों से लेकर राष्ट्रीय उद्यानों और रक्षा तकनीक तक कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं, जो परीक्षा के नजरिए से बेहद अहम हैं। यह रहे आज के करेंट अफेयर्स पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ), जो आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करेंगे। इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को MCQ के रूप में हल करके अपनी तैयारी को चेक करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डेली क्विज

भारत ने दूसरे क्षेत्रीय ओपन डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन (RODHS) 2025 किस शहर में आयोजित किया? A. बेंगलुरु

B. हैदराबाद

C. नई दिल्ली

D. मुंबई

2. सेना की परिचालन तत्परता को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश से 'जेवलिन' नामक एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली का आयात करने जा रहा है?

A. रूस

B. इजराइल

C. संयुक्त राज्य अमेरिका (US)

D. फ्रांस

3. ब्लॉकबस्टर भूख-दबाने वाली दवाएं जैसे ओजेम्पिक और मौनजारो दवाओं के किस वर्ग से संबंध हैं?

A. एसजीएलटी2 इनहिबिटर

B. जीएलपी-1 एगोनिस्ट

C. बीटा-ब्लॉकर्स

D. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर

4. सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा को अपनाया है। इस परिभाषा के तहत, स्थानीय राहत से 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले किसी भी भू-भाग को अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाएगा। यह परिभाषा किन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगी?

A. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, और मध्य प्रदेश

B. हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, और उत्तराखंड

C. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और पंजाब

D. हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, और गुजरात

5. SFIO का पूर्ण रूप क्या है, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक बहु-विषयक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था?

A. सिक्योरिटीज एंड फिस्कल इंटीग्रिटी ऑफिस

B. सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस

C. स्पेशल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन

D. स्ट्रेटेजिक फोरेंसिक इंस्पेक्शन ऑर्गनाइजेशन

6. भारतीय मूल की चीता 'मुखी' ने पांच शावकों को जन्म दिया है, जिसे अधिकारियों ने प्रजातियों के अनुकूलन का 'मजबूत संकेत' बताया है। यह घटना किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई है?

A. कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश

B. सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश

C. रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान

D. वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार

7. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय नाविकों को राहत देते हुए दो दशकों पुरानी अप्रवास प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया है। ये दो नियम कौन से हैं जिन्हें अब खत्म कर दिया गया है?

A. बंदरगाह सुरक्षा जांच प्रोटोकॉल और क्रू रोटेशन प्राधिकरण (CRA)

B. तटीय डॉकिंग परमिट और समुद्री प्रवेश लॉग (MEL) प्रणाली

C. आंतरिक पोत पारगमन कोड और पोर्ट वर्कर मूवमेंट पास (PWMP)

D. तटीय साइन-ऑन/साइन-ऑफ प्रणाली और शोर लीव पास (SLP) प्रक्रिया

8. हाल ही में 'कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव' की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) स्तर की बैठक आयोजित की गई। इस कॉन्क्लेव के सदस्य देशों में भारत के अतिरिक्त कौन से देश शामिल हैं?

A. दक्षिण एशियाई समुद्री सुरक्षा पहल

B. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव

C. हिंद महासागर सामरिक संवाद

D. बंगाल की खाड़ी समुद्री सहयोग फोरम

9. राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को टिप्पणी के साथ वापस भेजने की शक्ति किस विधेयक के लिए उपलब्ध नहीं है?

A. विशेषाधिकार एवं कार्य संचालन विधेयक

B. धन विधेयक

C. स्थानीय क्षेत्र विकास विधेयक

D. निजी सदस्य विधेयक

10. मेटा के मुख्य AI वैज्ञानिक, जिन्हें आधुनिक AI के 'गॉडफादर्स' में से एक माना जाता है, ने अपनी कंपनी लॉन्च करने के लिए मेटा छोड़ दिया है। उनका नाम क्या है?

A. यान लेकुन

B. डेमिस हसाबीस

C. जेफ्री हिंटन

D. योशुआ बेंगियो

प्रश्नों के उत्तर

नई दिल्ली

संयुक्त राज्य अमेरिका (US)

जीएलपी-1 एगोनिस्ट

हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, और गुजरात

सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस

कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश

तटीय साइन-ऑन/साइन-ऑफ प्रणाली और शोर लीव पास (SLP) प्रक्रिया

कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव

धन विधेयक