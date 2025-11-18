Hindustan Hindi News
UPSC Daily Current Affairs Quiz: प्राइवेसी कानून, बिरसा मुंडा और गोवा टाइगर रिजर्व से जुड़े 10 जरूरी सवाल

UPSC Daily Current Affairs Quiz: प्राइवेसी कानून, बिरसा मुंडा और गोवा टाइगर रिजर्व से जुड़े 10 जरूरी सवाल

संक्षेप: UPSC Daily Current Affairs Quiz: यूपीएससी तैयारी करने वालों के लिए आज 18 नवंबर 2025 का डेली करेंट अफेयर्स क्विज यहां है। आज के सवालों में डीपीडीपी एक्ट, बिरसा मुंडा, कनो-लून क्लाउस, गोवा टाइगर रिजर्व और वैश्विक घटनाएं शामिल किए गए हैं।

Tue, 18 Nov 2025 09:29 PM
UPSC Daily Current Affairs Quiz: यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए दैनिक करेंट अफेयर्स बेहद अहम होते हैं। परीक्षा का पैटर्न लगातार बदल रहा है और आयोग के सवाल देश-विदेश की गहरी समझ पर आधारित होते हैं। ऐसे में रोजाना छोटे-छोटे क्विज न सिर्फ आपकी पकड़ मजबूत करते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। आज के UPSC डेली क्विज में डिजिटल प्राइवेसी कानून, जनजातीय इतिहास, अंतरराष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण, वैश्विक राजनीति और दक्षिण एशिया की हलचल जैसे कई प्रमुख मुद्दे शामिल रहे।

1. हाल ही में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) नियम किस संवैधानिक अधिकार से सीधे जुड़ा है?

A. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

B. निजता का अधिकार

C. समानता का अधिकार

D. सूचना का अधिकार

2. किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती को प्रतिवर्ष ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाया जाता है?

A. सिद्धो-कान्हू

B. तांतिया भील

C. बिरसा मुंडा

D. अल्लूरी सीताराम राजू

3. जापान की कनो नामक महिला की शादी चर्चा में क्यों आई?

A. उसने ऐतिहासिक मंदिर में सार्वजनिक विवाह किया

B. उसके पति एक AI साथी हैं, जिसे ChatGPT की मदद से बनाया गया

C. वह जापानी संसद में आयोजित पहला विवाह समारोह था

D. यह जापान के पर्यटन अभियान का हिस्सा बन गया

4. मिचोआकान के मेयर की हत्या के विरोध में किस देश के ऐतिहासिक ज़ोकालो स्क्वायर में भारी प्रदर्शन हुए?

A. अर्जेंटीना

B. मेक्सिको

C. स्पेन

D. कोलंबिया

5. किस राज्य ने सुप्रीम कोर्ट समिति को बताया कि उनके महादेई वन्यजीव अभयारण्य में अब कोई निवासी बाघ नहीं है?

A. कर्नाटक

B. महाराष्ट्र

C. ओडिशा

D. गोवा

6. ब्रिटिश म्यूज़ियम द्वारा असम को लौटाए जा रहे 16वीं सदी के पवित्र वैष्णव रेशमी कला-खण्ड का नाम क्या है?

A. बुरंजी पुथी

B. टोगोर फूल गमोसा

C. वृंदावनी पट्टा

D. ब्रिंदाबनी वस्त्र

7. कित्तूर रानी चेन्नम्मा जू, जहां हाल ही में 28 काले हिरणों की मौत हुई, किस शहर में स्थित है?

A. हुब्बल्ली

B. बेलगावी

C. दावणगेरे

D. बेंगलुरु

8. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IFC) किस संस्था का निजी क्षेत्र वाला अंग है?

A. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

B. विश्व बैंक समूह

C. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

D. विश्व व्यापार संगठन

9. ब्रिटेन की जिस सख्त शरणार्थी नीति को हाल में बढ़ाया गया है, वह किस एंटी-इमिग्रेंट पार्टी से प्रेरित बताई जा रही है?

A. ब्रिटेन प्रथम आंदोलन

B. यूके नवीकरण पार्टी

C. रिफॉर्म यूके

D. अंग्रेजी संप्रभुता गठबंधन

10. नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनीं?

A. सुजाता कोइराला

B. सुषिला कार्की

C. बिद्या देवी भंडारी

D. पम्फा भुसाल

उत्तर

1. पुत्तस्वामी

2. बिरसा मुंडा

3. उसके पति एक AI साथी हैं, जिसे ChatGPT की मदद से बनाया गया

4. मेक्सिको

5. गोवा

6. बृंदाबनी बस्तर

7. बेलगावी

8. विश्व बैंक समूह

9. रिफॉर्म यूके

10. सुशीला कार्की

UPSC
