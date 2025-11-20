UPSC Daily Current Affairs Quiz : GI टैग पाने वाला अंबाजी मार्बल किस राज्य में, करेंट टॉपिक्स क्विज, 10 प्रश्न

संक्षेप: UPSC Daily Current Affairs Quiz 20 November 2025 : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या किसी अन्य राज्य की पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए करेंट अफेयर्स सबसे अहम हिस्सा होता है। करेंट अफेयर्स के प्रश्न उनकी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों में पूछे जाते हैं।

Thu, 20 Nov 2025 03:33 PM

UPSC Daily Current Affairs Quiz 20 November 2025 : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या किसी अन्य राज्य की पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए करेंट अफेयर्स सबसे अहम हिस्सा होता है। करेंट अफेयर्स के प्रश्न उनकी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों में पूछे जाते हैं। 20 नवंबर 2025 के टॉपिक में माडवी हिडमा, अंबाजी मार्बल और एससीओ से जुड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अहम हैं। यहां हम 10 महत्वपूर्ण क्विज लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे।

डेली क्विज 1. कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? A. स्लॉप- Slop

B. मेमीफाई- Memeify

C. पैरासोशल- Parasocial

D. ट्रेडवाइफ- Tradwife

2. छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला, जिसने CPI (माओवादी) ग्रुप की एलीट PLGA बटालियन नंबर 1 को लीड किया था, हाल ही में आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। उसका नाम बताओ। A. नंबाला केशव राव

B. गजराला राव

C. माडवी हिडमा

D. कट्टा रामचंद्र रेड्डी

3. किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया ने अपना नया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। A. कीर्ति सुरेश

B. शबाना आजमी

C. रानी मुखर्जी

D. आशा पारेख

4. भारत में कम से कम 18 क्रिमिनल केस में, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता बाबा सिद्दीकी (जिन्हें अक्टूबर 2024 में मुंबई में गोली मार दी गई थी) की हत्या की साजिश भी शामिल है, किसे अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है? A. अनमोल बिश्नोई

B. लॉरेंस बिश्नोई

C. रवि मित्तल

D. हरप्रीत सिंह

5. हाल ही में मॉस्को में एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ़ गवर्नमेंट की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, “हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि SCO की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन बुराइयों से लड़ने के लिए की गई थी।” एससीओ का क्या मतलब है? A. साउथ एशियन कोऑर्डिनेशन ऑफिस

B. स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन ऑर्डर

C. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन

D. सिक्योरिटी एंड कॉमर्स ऑर्गनाइज़ेशन

6. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जघन्य मामले देश के खिलाफ अपराध हैं और इनमें ट्रायल … के अंदर खत्म होने चाहिए। खाली जगह भरें। A. एक महीना

B. तीन साल

C. एक साल

D. छह महीने

7. दिल्ली द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927 के सेक्शन 20 के तहत … … को बचाने के लिए कदम उठाने के लगभग 31 साल बाद, इस इकोलॉजिकली सेंसिटिव हिस्से के 4,080 हेक्टेयर को “रिज़र्व फॉरेस्ट” घोषित करते हुए फाइनल गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। खाली जगह भरें।

A. सदर्न रिज

B. नॉर्दर्न ग्रीन बेल्ट

C. अरावली अर्बन वूडलैंड

D. यमुना रिवराइन सैंक्चुअरी

8. Dictionary.com द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर का ताज पहनाए गए शब्द का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर Gen Z ऑडियंस के बीच बातचीत में मोटे तौर पर अनुवाद ‘सो-सो’ या ‘शायद यह हो, शायद वह हो’ होता है? A. SoS

B. 67

C. Doot Doot

D. ZZ

9. मशहूर अम्बाजी मार्बल अब आधिकारिक रूप से जीआई टैग से मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह मार्बल अपने दूधिया सफेद रंग, प्राकृतिक चमक, मजबूती और उच्च कैल्शियम कंटेंट के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में मिलता है? A. जोधपुर, राजस्थान

B. रायपुर, छत्तीसगढ़

C. इंदौर, एमपी

D. बनासकांठा, गुजरात

10. ब्रिटेन की घरेलू इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है? A. NIA2

B. ब्रिटिश होमलैंड डायरेक्टरेट

C. GCHQ इंटरनल ब्यूरो

D. MI5

प्रश्नों के उत्तर पैरासोशल

मादवी हिडमा

लैरी समर्स

अनमोल बिश्नोई

शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन

छह महीने

सदर्न रिज

67

बनासकांठा, गुजरात