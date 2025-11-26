Hindustan Hindi News
UPSC Daily Current Affairs Quiz : ज्वालामुखी, इथियोपिया, जस्टिस सूर्यकांत, चीन करेंट टॉपिक्स क्विज, 10 प्रश्न

UPSC Daily Current Affairs Quiz : ज्वालामुखी, इथियोपिया, जस्टिस सूर्यकांत, चीन करेंट टॉपिक्स क्विज, 10 प्रश्न

संक्षेप:

UPSC Daily Current Affairs Quiz 26 November 2025 : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या किसी अन्य राज्य की पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए करेंट अफेयर्स सबसे अहम हिस्सा होता है। करेंट अफेयर्स के प्रश्न उनकी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों में पूछे जाते हैं।

Wed, 26 Nov 2025 04:07 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
UPSC Daily Current Affairs Quiz 26 November 2025 : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या किसी अन्य राज्य की पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए करेंट अफेयर्स सबसे अहम हिस्सा होता है। करेंट अफेयर्स के प्रश्न उनकी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों में पूछे जाते हैं। यहां हम 10 महत्वपूर्ण क्विज लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे

डेली क्विज़

1. टेनिस की दुनिया में लगातार दूसरे सीजन में दोनों ने चारों ग्रैंड स्लैम जीते। यहां किन दो खिलाड़ियों की बात हो रही है?

A. नोवाक जोकोविच और डेनियल मेदवेदेव

B. रोजर फेडरर और राफेल नडाल

C. जैनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज़

D. होल्गर रून और टेलर फ्रिट्ज़

2. इस हफ़्ते राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली-NCR और पंजाब से गुजरने वाला ज्वालामुखी की राख का एक बादल किस देश के हेली गुब्बी ज्वालामुखी से आया था?

A. इरिट्रिया

B. इथियोपिया

C. जिबूती

D. केन्या

3. पंजाब सरकार ने सोमवार को किन तीन जगहों को पवित्र शहर घोषित किया?

A. आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो, और गोल्डन टेम्पल के पास पुरानी वॉल्ड सिटी

B. जालंधर, श्री मुक्तसर साहिब, और तरनतारन

C. बठिंडा शहर, कपूरथला, और आनंदपुर साहिब

D. सुल्तानपुर लोधी, फतेहगढ़ साहिब, और डेरा बाबा नानक

4. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने CJI के तौर पर अपने पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के सुबह के रूटीन में क्या बदलाव किया?

A. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बेंच बैकलॉग खत्म करने के लिए एक घंटा पहले सुनवाई शुरू करें।

B. उन्होंने हर बेंच को पहला घंटा सिर्फ संवैधानिक मामलों के लिए रिज़र्व रखने को कहा।

C. उन्होंने पर्सनल लिबर्टी या जल्द फांसी से जुड़े मामलों को छोड़कर, ओरल मेंशन के आधार पर मामलों को उसी दिन लिस्ट करने की प्रैक्टिस खत्म कर दी।

D. उन्होंने सभी मेंशनिंग को सिर्फ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए करना जरूरी कर दिया।

5. यूनाइटेड स्टेट्स ने सोमवार को औपचारिक रूप से वेनेज़ुएला से जुड़े किस ग्रुप को – जिसके बारे में वॉशिंगटन का कहना है कि उसमें प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और दूसरे सीनियर अधिकारी शामिल हैं – एक विदेशी टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन घोषित किया, और टेररिज्म से जुड़े और बैन लगाए?

A. कार्टेल डे लॉस सोल्स

B. लॉस रास्ट्रोजोस

C. ट्रेन डे अरागुआ

D. फुएरज़ास बोलिवेरियनस यूनिडास

6. जमैका के रिदमिक म्यूजिक को ग्लोबल कल्चरल फिनॉमिना में बदलने में मदद करने वाले किस आइकॉनिक रेगे स्टार का सोमवार को निधन हो गया?

A. लुई रैंकिन

B. टायरोन डाउनी

C. बनी वेलर

D. जिमी क्लिफ

7. महाराजा राधा किशोर माणिक्य का 1901 में बनवाया गया उज्जयंत पैलेस किस शहर में है?

A. आइजोल

B. अगरतला

C. शिलांग

D. कोहिमा

8. किस देश ने कुछ दिन पहले लगातार तीसरे साल डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता?

A. यूनाइटेड स्टेट्स

B. ऑस्ट्रेलिया

C. इटली

D. स्पेन

9. कोस्ट गार्ड (जनरल) रूल्स, 1986 के नियमों को रद्द करने के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कोस्ट गार्ड अधिकारियों के रिटायरमेंट के बारे में क्या फैसला सुनाया?

A. इसने कहा कि सभी अधिकारियों पर, चाहे उनका रैंक कुछ भी हो, 60 साल की एक जैसी सुपरएनुएशन उम्र लागू होगी।

B. इसने अधिकारियों को 50 साल की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट या 58 साल की उम्र में कम्पलसरी रिटायरमेंट में से चुनने की इजाजत दी।

C. इसने सरकार को सभी कोस्टगार्ड अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र घटाकर 55 करने का निर्देश दिया ताकि वे दूसरे सिक्योरिटी फोर्स के साथ तालमेल बिठा सकें।

D. इसने आदेश दिया कि सिर्फ सीनियर रैंक के लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, जबकि जूनियर रैंक के लोग पहले की रिटायरमेंट लिमिट के साथ जारी रहेंगे।

10. संविधन दिवस 26 नवंबर 2025 के अवसर पर 'संविधान सदन' में आयोजित इवेंट में इनमें से क्या किया गया?

1. भारतीय संविधान का डिजिटल वर्जन 9 भाषाओं में रिलीज किया गया

2. बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ

3. एससी व एसटी वर्ग के लिए फ्री यात्रा योजना लॉन्च की गई

4. इनमें से कोई नहीं

जवाब:

जैनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज़

इथियोपिया

आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो, और गोल्डन टेम्पल के पास पुरानी वॉल्ड सिटी

उन्होंने पर्सनल लिबर्टी या जल्द फांसी से जुड़े मामलों को छोड़कर, सिर्फ बोलकर ज़िक्र करने के आधार पर मामलों को उसी दिन लिस्ट करने का तरीका खत्म कर दिया।

कार्टेल डे लॉस सोल्स

जिमी क्लिफ

अगरतला

इटली

इसने कहा कि सभी अधिकारियों पर, चाहे उनका रैंक कुछ भी हो, 60 साल की एक जैसी सुपरएनुएशन एज लागू होगी।

भारतीय संविधान का डिजिटल वर्जन 9 भाषाओं में रिलीज किया गया

