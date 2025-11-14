UPSC Daily Current Affairs Quiz In Hindi : आरबीआई, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे करेंट टॉपिक्स पर क्विज, जानें जवाब

संक्षेप: UPSC Daily Current Affairs Quiz In Hindi : 14 नवंबर 2025 के यूपीएससी सीएसई करेंट अफेयर्स टॉपिक में आईबीआई, थाईलैंड कंबोडिया, कॉमनवेल्थ गेम्स, वेनेजुएला से जुड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अहम हैं। यहां हम 10 महत्वपूर्ण क्विज लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे।

14 Nov 2025

UPSC Daily Current Affairs Quiz Oct 6 2025 : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या किसी अन्य राज्य की पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए करेंट अफेयर्स सबसे अहम हिस्सा होता है। 14 नवंबर 2025 के टॉपिक में आईबीआई, थाईलैंड कंबोडिया, कॉमनवेल्थ गेम्स, वेनेजुएला से जुड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अहम हैं। यहां हम 10 महत्वपूर्ण क्विज लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे।

दैनिक प्रश्नोत्तरी 1. वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आदेश पर दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप के हिस्से के रूप में कैरिबियन पहुंच गया है। इस युद्धपोत का नाम क्या है? A. यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड

B. यूएसएस इंडिपेंडेंस

C. यूएसएस बोनहोम रिचर्ड

D. यूएसएस अब्राहम लिंकन

2. सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? A. झारखंड

B. पश्चिम बंगाल

C. छत्तीसगढ़

D. ओडिशा

3. पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास किस एयरबेस का उद्घाटन एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विमान उतारकर किया? A. दौलत बेग ओल्डी

B. मुध-न्योमा

C. फुक्चे

D. चुशुल

4: रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) के तहत रिकिन को अनुसूची 1 विष के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अनुसूची 1 वर्गीकरण का सामान्यतः क्या अर्थ है? 1. इस पदार्थ का नागरिक उपयोग बहुत कम या न के बराबर है।

2. यह उच्च जोखिम पैदा करता है और इसे सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

3. बहुत कम मात्रा में अनुसंधान के अलावा इसका उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण सख्त वर्जित है।

सही उत्तर चुनें: A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

5. मूल मुद्रास्फीति (कोर इनफ्लेशन) क्या है? A. केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मापी गई मुद्रास्फीति

B. केवल थोक वस्तुओं की कीमतों से गणना की गई मुद्रास्फीति

C. खाद्य और ईंधन जैसे अस्थिर घटकों को छोड़कर मुद्रास्फीति

D. आयातित वस्तुओं की कीमतों को छोड़कर मुद्रास्फीति

6. बुधवार को तीन दिवसीय यात्रा पर भारत आए मनिंदर सिद्धू किस देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री हैं? A. फिजी

B. कनाडा (सही)

C. यूके

D. मॉरीशस

7. विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार, 2024 में किस देश में क्षय रोग (टीबी) के सबसे ज्यादा मामले होंगे? A. फिलीपींस

B. पाकिस्तान

C. चीन

D. भारत

8. केंद्र प्रायोजित पीएम-श्री योजना में, श्री का क्या अर्थ है? A. लचीले बुनियादी ढांचे के लिए स्मार्ट आवास

B. उभरते भारत के लिए स्कूल

C. संसद-आवास सुधार पहल

D. स्मार्ट उच्च-गुणवत्ता वाले क्षेत्रीय संस्थान

9. … और … के बीच विवाद इस क्षेत्र में फ्रांस के औपनिवेशिक शासन के दौरान निर्धारित सीमाओं को लेकर एक सदी पुराने मतभेद पर केंद्रित है, जिसमें दोनों पक्ष कुछ सीमावर्ती मंदिरों पर अपना दावा करते हैं। रिक्त स्थान भरें। A. वियतनाम और लाओस

B. मलेशिया और इंडोनेशिया

C. थाईलैंड और कंबोडिया

D. इनमें से कोई नहीं

10. दिल्ली उच्च न्यायालय ने खाद्य नियामक FSSAI द्वारा पेय पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद JNTL कंज्यूमर हेल्थ को बाजार में मौजूद ₹100 करोड़ से अधिक मूल्य के बिना बिके ORSL इलेक्ट्रोलाइट पेय को बेचने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। JNTL किस कंपनी की सहायक कंपनी है? A. बायर

B. जॉनसन एंड जॉनसन

C. नोवार्टिस

D. फाइजर

उत्तर यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड

ओडिशा

मुध-न्योमा

ऑप्शन डी

खाद्य और ईंधन जैसे अस्थिर घटकों को छोड़कर मुद्रास्फीति

कनाडा

भारत

उभरते भारत के लिए स्कूल

थाईलैंड और कंबोडिया