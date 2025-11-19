UPSC Daily Current Affairs Quiz : ईरान, एसआईआर, बांग्लादेश जैसे करेंट टॉपिक्स पर क्विज, जानें जवाब
19 November 2025 : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या किसी अन्य राज्य की पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए करेंट अफेयर्स सबसे अहम हिस्सा होता है। 19 नवंबर 2025 के टॉपिक में ईरान, अरविंद पनगढ़िया, एसआईआर, पॉल मेकार्टनी, अवामी लीग, बांग्लादेश, शेख हसीना से जुड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अहम हैं। यहां हम 10 महत्वपूर्ण क्विज लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे।
प्रश्नोत्तरी
1. किस देश ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री यात्रा समाप्त कर दी है?
A. म्यांमार
B. ईरान
C. सऊदी अरब
D. थाईलैंड
2. डॉ. … … की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2026-31 के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिक्त स्थान भरें।
A. विजय केलकर
B. एन.के. सिंह
C. अरविंद पनगढ़िया
D. वाई.वी. रेड्डी
3. असम के किस जिले और भूटान की तलहटी को जोड़ने वाले एक बड़े प्राकृतिक कॉरिडोर के बारे में कहा जाता है कि यह वह मार्ग था जिसका इस्तेमाल हाथी पीढ़ियों से करते आए हैं?
A. कछार
B. उदलगुड़ी
C. धुबरी
D. करीमगंज
4. भारत के चुनाव आयोग किस राज्य में SIR की बजाय मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण SR कराने का फैसला किया है? एसआर में मतदाताओं को गणना फार्म नहीं भरना होगा, लेकिन घर-घर जाकर सत्यापन होगा। मतदाता नाम, उम्र और फोटो ठीक करा सकेंगे।
A. मणिपुर
B. पंजाब
C. पश्चिम बंगाल
D. असम
5. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के एक तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो देश की पहली ऐसी पहल है। यह पायलट प्रोजेक्ट राज्य में मानव-तेंदुआ संघर्ष के केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्र में शुरू होगा। क्षेत्र का नाम बताइए।
A. जुन्नार
B. मेलघाट
C. राधानगरी
D. पेंच
6. कौन सा पॉप स्टार अगले महीने एक साइलेंट एल्बम के हिस्से के रूप में एक साइलेंट म्यूजिक ट्रैक जारी करेगा, जो तकनीकी कंपनियों को छूट देने वाले ब्रिटेन के कॉपीराइट कानून में बदलावों का विरोध करेगा?
A. मिक जैगर
B. एल्टन जॉन
C. एडेल
D. पॉल मेकार्टनी
7. … बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी का नाम है। रिक्त स्थान भरें।
A. जातीय पार्टी
B. बांग्ला कांग्रेस
C. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी
D. अवामी लीग
8. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1971 में पाकिस्तान से आजादी के लिए हुए युद्ध में हुए युद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए किस अदालत की स्थापना की थी?
A. ढाका विशेष न्यायपीठ
B. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण
C. लिबरेशन अकाउंटेबिलिटी ट्रिब्यूनल
D. नेशनल वार कंडक्ट कोर्ट
9. कौन सा बॉलीवुड अभिनेता फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का मालिक है?
A. अक्षय कुमार
B. शाहरुख खान
C. आमिर खान
D. अमिताभ बच्चन
10. रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी सोमवार को FEMA के तहत एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी अपने दूसरे समन में शामिल नहीं हुए। FEMA का क्या अर्थ है?
A. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट
B. फॉरेन अर्निंग एंड मनी एडमिनिस्ट्रेशन
C. फाइनेंशियल एनफोर्समेंट एंड मोनेटरी एक्ट
D. फिस्कल एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट
उत्तर
1. ईरान
2. अरविंद पनगढ़िया
3. उदलगुड़ी
4. असम
5. जुन्नार
6. पॉल मेकार्टनी
7. अवामी लीग
8. इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल
9. शाहरुख खान
10. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट