UPSC Daily Current Affairs Quiz: UPSC करेंट अफेयर्स अपडेट, जानें देश-विदेश की 10 बड़ी खबरें

Hindi Newsकरियर न्यूज़UPSC Daily Current Affairs Quiz for 9 December, IndiGo, Vande Mataram and Donald Trump
संक्षेप:

UPSC Daily Current Affairs Quiz 9 December 2025: यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से बेहद अहम, आज के करेंट अफेयर्स पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ), जो आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करेंगे।

Dec 09, 2025 07:16 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UPSC Daily Current Affairs Quiz 9 December 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए करेंट अफेयर्स पर पकड़ रखना बहुत जरूरी है। यह रहे आज के करेंट अफेयर्स पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ), जो आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करेंगे। आपको हर खबर एक प्रश्न के रूप में मिलेगी, जिसके चार विकल्प होंगे। देखिए कि आप इन 10 सवालों में से कितने के सही जवाब दे पाते हैं। अपनी तैयारी को परखिए और अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाइए। तो, क्या आप तैयार हैं आज के करेंट अफेयर्स चैंपियन बनने के लिए?

डेली क्विज

  1. 'महापरिनिर्वाण दिवस' हर साल 6 दिसंबर को किस महान नेता की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है?

(A) राम मनोहर लोहिया

(B) ज्योतिबा फुले

(C) गोपाल कृष्ण गोखले

(D) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

2. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में, गाजा के पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए बनाई गई अथॉरिटी का नाम क्या है?

(A) बोर्ड ऑफ पीस

(B) काउंसिल फॉर रीजनल स्टेबिलाइज़ेशन

(C) यूएन-मैंडेटेड पीस ओवरसाइट अथॉरिटी

(D) पीस इंटरनेशनल रीकंस्ट्रक्शन स्टीयरिंग कमेटी

3. कनाडा में जन्मे किस अमेरिकी वास्तुकार का हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो बिलबाओ में गुगेनहेम संग्रहालय जैसे शानदार डिजाइन के लिए जाने जाते थे?

(A) एबरहार्ड जीडलर

(B) फ्रैंक गेहरी

(C) रेमंड मोरियम

(D) जॉर्ज एडवर्ड बेमी

4. किस स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी हैं, जिसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर की गई थी?

(A) विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)

(B) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)

(C) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO)

(D) अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

5: इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) में सबसे तेज 100 गोल करने का रिकॉर्ड हाल ही में किस खिलाड़ी ने बनाया, जिसने एलन शीयरर का पिछला रिकॉर्ड 13 मैचों से तोड़ दिया?

(A) इगोर थियागो

(B) हैरी केन

(C) एर्लिंग हालैंड

(D) मोहम्मद सालाह

6: फॉर्मूला 1 (F1) के 75 साल के इतिहास में 35वें चैंपियन बनने वाले वह कौन हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी पहली F1 विश्व चैम्पियनशिप जीती?

(A) ऑस्कर पियास्त्री

(B) चार्ल्स लेक्लर्क

(C) जॉर्ज रसेल

(D) लैंडो नॉरिस

7: कौन-सा गैर-लाभकारी फाउंडेशन इस साल रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय संगठन बना?

(A) गूंज

(B) हेल्पएज इंडिया

(C) प्रथम

(D) एजुकेट गर्ल्स

8: पीटर एल्बर्स हाल के दिनों में खबरों में रहे हैं। वह किस भारतीय संगठन के प्रमुख हैं?

(A) ओपनएआई (OpenAI)

(B) बोइंग (Boeing)

(C) फाइजर (Pfizer)

(D) इंडिगो (IndiGo)

9: राजस्थान सरकार ने 'ऑनर ऑफ डेड बॉडी एक्ट, 2023' के नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत किस काम के लिए दो साल की जेल हो सकती है?

(A) परिवारों द्वारा अस्पताल के पोस्ट-मॉर्टम प्रक्रियाओं से इंकार करना

(B) अंतिम संस्कार की तस्वीरें या लाइवस्ट्रीमिंग करना

(C) मृतक के शरीर के साथ प्रदर्शन करना

(D) पूर्व स्वीकृति के बिना शव को जिले की सीमाओं के पार ले जाना

10: भारत की सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली आम की किस्म, अल्फांसो (जिसे हापुस भी कहते हैं), को लेकर किन दो राज्यों के आम उत्पादकों के बीच विवाद चल रहा है?

(A) कर्नाटक और महाराष्ट्र

(B) उत्तर प्रदेश और बिहार

(C) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश

(D) महाराष्ट्र और गुजरात

प्रश्नों के उत्तर

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

बोर्ड ऑफ पीस

फ्रैंक गेहरी

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

एर्लिंग हालैंड

लैंडो नॉरिस

एजुकेट गर्ल्स

इंडिगो (IndiGo)

मृतक के शरीर के साथ प्रदर्शन करना

महाराष्ट्र और गुजरात

