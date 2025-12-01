Hindustan Hindi News
UPSC Daily Current Affairs Quiz Chief Justice Surya Kant, Assam and Hindon
UPSC Daily Current Affairs Quiz: UPSC करेंट अफेयर्स अपडेट, जानें देश-विदेश की 10 बड़ी खबरें

UPSC Daily Current Affairs Quiz: UPSC करेंट अफेयर्स अपडेट, जानें देश-विदेश की 10 बड़ी खबरें

संक्षेप:

UPSC Daily Current Affairs Quiz 1 December 2025: यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से बेहद अहम, आज के करेंट अफेयर्स पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ), जो आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करेंगे।

Mon, 1 Dec 2025 12:10 PM
UPSC Daily Current Affairs Quiz 1 December 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए करेंट अफेयर्स पर पकड़ रखना बहुत जरूरी है। आज की खबरों में संवैधानिक अधिकारों से लेकर राष्ट्रीय उद्यानों और रक्षा तकनीक तक कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं, जो परीक्षा के नजरिए से बेहद अहम हैं। यह रहे आज के करेंट अफेयर्स पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ), जो आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करेंगे। इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को MCQ के रूप में हल करके अपनी तैयारी को चेक करें।

डेली क्विज

  1. हाल ही में किस देश ने नए मुद्रा नोट जारी किए हैं, जिसमें एक संशोधित मानचित्र दिखाया गया है? इस मानचित्र में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिस पर भारत अपना दावा करता है।

A. नेपाल

B. चीन

C. भूटान

D. बांग्लादेश

2. कॉमेडियन (जैसे समय रैना) द्वारा विकलांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाने वाले एक वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आपत्ति जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें क्या आदेश दिया?

A. सार्वजनिक माफी वाला वीडियो जारी करें और 10 लाख रुपये का जुर्माना भरें।

B. समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण में भाग लें।

C. अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट छह महीने के लिए निलंबित करें।

D. जागरूकता बढ़ाने और दुर्लभ विकारों (Rare Disorders) से पीड़ित बच्चों के लिए धन जुटाने हेतु, महीने में कम से कम दो बार विकलांग व्यक्तियों की मेजबानी करें।

3. 2026 महिला प्रीमियर लीग (WPL) की नीलामी में निम्नलिखित में से कौन-सी खिलाड़ी सबसे महंगी बिकीं?

A. अमेलिया केर

B. दीप्ति शर्मा

C. श्री चरण

D. लॉरा वोल्वाड्ट

4. चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान, किस श्रेणी के स्थानीय सरकारी/अर्ध-सरकारी अधिकारी चुनावी रोल को अपडेट करने में सहायता करते हैं, जो अपने क्षेत्र के मतदाताओं से परिचित होते हैं?

A. पीठासीन अधिकारी

B. रिटर्निंग अधिकारी

C. बूथ लेवल अधिकारी

D. चुनावी पर्यवेक्षक

5. संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, कौन-सा शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है, जिसकी कुल आबादी 41.9 मिलियन निवासियों तक पहुंच गई है?

A. दिल्ली

B. जकार्ता

C. ढाका

D. टोक्यो

6. पिछले सप्ताह किस राज्य की विधानसभा ने बहुविवाह (Polygamy) पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया? नए कानून में अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की कैद और ऐसे विवाहों को सुविधाजनक बनाने वाले माता-पिता, पुजारियों और काजियों के लिए दो साल तक की कैद का प्रावधान है।

A. उत्तराखंड

B. असम

C. छत्तीसगढ़

D. मध्य प्रदेश

7. हिंडन हवाई अड्डा कहां स्थित है, जिसका उपयोग वाणिज्यिक घरेलू हवाई अड्डे और भारतीय वायु सेना के अड्डे दोनों के रूप में किया जाता है?

A. गाजियाबाद

B. फरीदाबाद

C. गुरुग्राम

D. मेरठ

8. लंबी दूरी की ट्रेनों के अंदर वेंडरों द्वारा अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतों को दूर करने के लिए, आईआरसीटीसी (IRCTC) ने क्या उपाय लागू करने का निर्णय लिया है?

A. ऑनबोर्ड भोजन के लिए गतिशील मूल्य निर्धारण शुरू करना।

B. सभी वेंडरों को वेंडिंग मशीनों से बदलना।

C. नए स्टाफ यूनीफॉर्म जारी करना, जिसमें एक क्यूआर कोड होगा जो आधिकारिक मेनू और दरों को प्रदर्शित करेगा।

D. यात्रियों को सेवा शुल्क के बिना अपना भोजन लाने की अनुमति देना।

9. खराब होती सुरक्षा स्थिति के कारण छह साल से अधिक के अंतराल के बाद, भारत ने आखिरकार किस उत्तर अफ्रीकी देश में एक राजदूत (हिफजुर रहमान) नियुक्त किया है?

A. लीबिया

B. मोरक्को

C. अल्जीरिया

D. ट्यूनीशिया

10. भारत और इंडोनेशिया ने पिछले सप्ताह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की संभावित बिक्री पर चर्चा की। यदि यह सौदा आगे बढ़ता है, तो इंडोनेशिया किस देश के बाद इस मिसाइल का दूसरा विदेशी खरीददार बन जाएगा?

A. आर्मेनिया

B. फिलीपींस

C. वियतनाम

D. थाईलैंड

प्रश्नों के उत्तर

नेपाल

जागरूकता बढ़ाने और दुर्लभ विकारों (Rare Disorders) से पीड़ित बच्चों के लिए धन जुटाने हेतु, महीने में कम से कम दो बार विकलांग व्यक्तियों की मेजबानी करें।

दीप्ति शर्मा

बूथ लेवल अधिकारी

जकार्ता

असम

गाजियाबाद

नए स्टाफ यूनीफॉर्म जारी करना, जिसमें एक क्यूआर कोड होगा जो आधिकारिक मेनू और दरों को प्रदर्शित करेगा।

लीबिया

फिलीपींस

