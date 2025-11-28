Hindustan Hindi News
UPSC Daily Current Affairs Quiz : लाल ग्रह दिवस, कॉमनवेल्थ गेम्स समेत करेंट टॉपिक्स क्विज, 10 प्रश्न

UPSC Daily Current Affairs Quiz 28 November 2025 : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या किसी अन्य राज्य की पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए करेंट अफेयर्स सबसे अहम हिस्सा होता है।

Fri, 28 Nov 2025
UPSC Daily Current Affairs Quiz 28 November 2025 : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या किसी अन्य राज्य की पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए करेंट अफेयर्स सबसे अहम हिस्सा होता है। करेंट अफेयर्स के प्रश्न उनकी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों में पूछे जाते हैं। यहां हम 10 महत्वपूर्ण क्विज लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे

1. एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण होगा?

a) अरुणाचल प्रदेश

b) गोवा

c) तमिलनाडु

d) झारखंड

2. कौन सा 19 साल का चेस प्लेयर सबसे कम उम्र का FIDE वर्ल्ड कप चैंपियन बना है?

A. जावोखिर सिंडारोव

B. डी गुकेश

C. सर्गेई कर्जाकिन

D. आर प्रग्गनानंद

3. 26 ----- को हर साल संविधान दिवस (‘संविधान दिवस’) के रूप में मनाया जाता है। खाली जगह भरें।

A. जनवरी

B. अक्टूबर

C. नवंबर

D. अप्रैल

4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हैदराबाद में किस कंपनी की दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) फैसिलिटी का उद्घाटन किया?

A. हनीवेल एयरोस्पेस

B. प्रैट एंड व्हिटनी

C. सैफ्रन

D. रोल्स-रॉयस

5. इंडियन आर्मी के संदर्भ में PBOR कैडर शब्द का क्या मतलब है?

A. ऑफिसर रैंक से नीचे के कर्मचारी

B. प्राइमरी बटालियन ऑपरेशनल रिजर्व

C. पोस्ट-बैटल ऑपरेशन्स रिसोर्स कॉर्प्स

D. पर्सनल बटालियन ऑपरेशनल रेजिमेंट

6. उस सरकारी एजेंसी का नाम बताइए जो आधार कार्ड जारी करती है?

A. नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC)

B. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI)

C. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR)

D. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI)

7. ट्रॉम्बे बनाना म्यूटेंट-9 (TBM-9), जो भारत में केले की पहली म्यूटेंट वैरायटी है, को हाल ही में भारत सरकार ने ‘कावेरी वामन’ के नाम से रिलीज करने के लिए अधिसूचित किया है। इसे किस एजेंसी ने विकसित किया है?

A. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च (IIHR)

B. सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन (CBRS)

C. इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR)

D. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC)

8. ‘लाल ग्रह दिवस’ हर साल किस दिन मनाया जाता है ?

a) 28 नवंबर

b) 14 नवंबर

c) 10 दिसंबर

d) 12 दिसंबर

9. भारत के पहली प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का क्या नाम है, जो पीएम मोदी द्वारा लॉन्च हुआ ?

a) विक्रम -1

b) प्रवीण -1

c) पवन -1

d ) विक्रांत-1

10. अहमदाबाद में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स, 1930 में किस शहर में हुए उद्घाटन इवेंट की सौवीं सालगिरह मनाएंगे?

A. लंदन, यूके

B. हैमिल्टन, कनाडा

C. सिडनी, ऑस्ट्रेलिया

D. वेलिंगटन, न्यूज़ीलैंड

उत्तर

गोवा

जावोखिर सिंडारोव

नवंबर

सफ़रान

ऑफिसर रैंक से नीचे के कर्मचारी

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI)

भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC)

28 नवंबर

विक्रम -1

हैमिल्टन, कनाडा

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
