UPSC Daily Current Affairs: SC का यू-टर्न, ग्लोबल वेब क्रैश और अनमोल बिश्नोई; 19 नवंबर 2025 की सुर्खियां

संक्षेप: UPSC Daily Current Affairs 19 Nov 2025: आज 19 नवंबर, 2025 की UPSC करंट अफेयर्स खबरों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ग्लोबल इंटरनेट ठप, पैरासोशल वर्ड ऑफ द ईयर, टॉप माओवादी हिड़मा का एनकाउंटर और अन्य अहम अपडेट।

Wed, 19 Nov 2025 02:58 PMHimanshu Tiwari हिन्दुस्तान टाइम्स, श्रीराम श्रीनिवासन, नई दिल्ली
UPSC Daily Current Affairs 19 Nov 2025: सिविल सेवाओं की तैयारी करने वालों के लिए आज 19 नवंबर 2025 का दिन कई बड़ी सुर्खियां लेकर आया। आज की सुर्खियों में सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरण मामलों में ऐतिहासिक फैसले से लेकर दुनिया भर में इंटरनेट को ठप कर देने वाली तकनीकी गड़बड़ी तक शामिल है। साथ ही माओवादी गतिविधियों पर भारी चोट, साल का सबसे चर्चित शब्द भी चर्चा में रहे। यहां है आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी डेली यूपीएससी करेंट अफेयर्स की जरूरतों को पूरा करती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस पर पिछला फैसला वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 बहुमत से मई 2024 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस (EC) यानी परियोजना शुरू होने के बाद पर्यावरण अनुमति देने पर रोक लगा दी गई थी। CJI भूषण आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने माना कि पिछला आदेश पूर्ववर्ती बाध्यकारी फैसलों की अनदेखी करता था और इससे देशभर में अनेक सार्वजनिक परियोजनाएं कानूनी संकट में फंस गई थीं। इस फैसले से 2017 की नोटिफिकेशन और 2021 की ऑफिस मेमोरेंडम फिर लागू हो गए, जिनमें भारी जुर्माने के साथ सीमित स्थितियों में पोस्ट फैक्टो अनुमति की गुंजाइश है। अब इन नियमों की वैधता पर नई बेंच विचार करेगी।

क्लाउडफ्लेयर की गड़बड़ी से दुनिया भर का इंटरनेट प्रभावित

मंगलवार शाम क्लाउडफ्लेयर की एक तकनीकी खामी ने एक्स, चैटजीपीटी और कई अमेरिकी सार्वजनिक सेवाओं सहित वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक को प्रभावित कर दिया। एक ऑटो जनरेटेड सिक्योरिटी कॉन्फिगरेशन फाइल इतनी बड़ी हो गई कि उसने कंपनी के ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को ही क्रैश कर दिया। CTO डेन केन्ट ने स्पष्ट किया कि यह किसी साइबर हमले का नतीजा नहीं था।

Parasocial बना 2025 का शब्द

कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने ‘Parasocial’ को वर्ष का शब्द घोषित किया है। यह उन रिश्तों को दर्शाता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, कैरेक्टर या AI से एकतरफा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है। टेलर स्विफ्ट से लेकर एरियाना ग्रांडे जैसे मामलों ने इस प्रवृत्ति को चर्चा में ला दिया।

कुख्यात माओवादी नेता मदवी हिड़मा ढेर

आंध्र प्रदेश पुलिस ने मारेडुमिली के जंगलों में मुठभेड़ में हिड़मा, उसकी पत्नी और चार अन्य माओवादियों को मार गिराया। हिड़मा पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का कमांडर और सीपीआई (माओवादी) का सबसे खतरनाक चेहरा माना जाता था। पिछले एक साल में 270 माओवादी मारे गए, 1,225 ने सरेंडर किया और 680 गिरफ्तार हुए।

अनमोल बिश्नोई को अमेरिका ने भारत भेजा

अमेरिकी DHS ने पुष्टि की कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अन्मोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। वह फर्जी पासपोर्ट पर 2021 में फरार हुआ था और कई हाई प्रोफाइल मामलों सहित सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में भी वांछित है।

सरकार ने प्रिंट विज्ञापन दरों में 26% की बढ़ोतरी की

सरकार ने प्रिंट विज्ञापन दरों में 26% की बढ़ोतरी की। 1 दिसंबर 2025 से नई बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। यह कदम अखबारों को राजस्व समर्थन देने और स्थानीय पत्रकारिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
