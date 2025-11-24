UPSC Daily Current Affairs: AI, क्लाइमेट डील, लेबर रिफॉर्म्स और न्यायपालिका; 24 नवंबर की अहम खबरें

संक्षेप: UPSC Daily Current Affairs 24 Nov 2025: आज की UPSC करेंट अफेयर्स में AI के ग्लोबल गवर्नेंस, COP30 समझौता, नए लेबर कोड, कार सेफ्टी बदलाव और सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी पर जस्टिस कांत की प्राथमिकताएं शामिल हैं।

UPSC Daily Current Affairs 24 Nov 2025 : भारत और दुनिया की बदलती राजनीति, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और जलवायु डिप्लोमेसी लगातार एक नए मोड़ पर है। गलत हाथों में पहुंचती AI से लेकर कमजोर जलवायु समझौतों, बड़े लेबर सुधारों, सड़क सुरक्षा नियमों और सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी तक आज के फैसले सीधा असर आम लोगों और भारत की नीतियों पर डालने वाले हैं। UPSC प्री और मेंस दोनों के लिए आज की यह खबरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। आइए डालते हैं 24 नवंबर की यूपीएससी डेली कंरेंट अफेयर्स पर...

AI फायदेमंद भी, खतरनाक भी, PM मोदी ने उठाया मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि दुनिया को इसके फायदे तो अपनाने चाहिए, लेकिन इसके खतरों पर आंखें मूंदकर भरोसा करना आत्मघाती होगा। उन्होंने डीपफेक, साइबर क्राइम और आतंकवाद में AI के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाने की बात कही और एक वैश्विक ढांचा बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें मानव निगरानी, पारदर्शिता और जिम्मेदार उपयोग अनिवार्य हो। मोदी ने स्पष्ट कहा कि AI इंसानी क्षमताओं को बढ़ा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी हमेशा इंसान के हाथों में ही रहनी चाहिए। भारत फरवरी 2026 में AI Impact Summit की मेजबानी करेगा, जिसका उद्देश्य AI के जिम्मेदार और समावेशी भविष्य पर वैश्विक विमर्श बनाना है।

COP30 समझौता, क्लाइमेट डील तो हुई पर काफी कमजोर COP30 की बहुचर्चित जलवायु वार्ताओं का अंत ऐसे समझौते के साथ हुआ, जिसे विशेषज्ञ बेहद कमजोर बता रहे हैं। विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु वित्त को लेकर तकरार बनी रही और अंततः समझौता सिर्फ प्रेरणात्मक और सामान्य शब्दों तक सीमित रह गया। दस्तावेज में फॉसिल फ्यूल के चरणबद्ध खात्मे का कहीं भी जिक्र नहीं मिला और अनुकूलन फंडिंग के मौजूदा वादों को भी हल्का कर दिया गया। वहीं ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र ढांचे से अलग होकर दो स्वतंत्र रोडमैप जारी करने का ऐलान किया, एक वनों की कटाई रोकने पर और दूसरा ऊर्जा स्थानांतरण को न्यायपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने पर। इसने जलवायु शासन के भविष्य पर नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि वैश्विक प्रयास अब बहु-केन्द्रित होते दिखाई दे रहे हैं।

चार नए लेबर लॉ लागू, नया जॉब मार्केट युग शुरू भारत ने घरेलू मोर्चे पर भी बड़ा निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने चार महत्वपूर्ण लेबर कोड लागू करने की घोषणा की, जो दशकों से चली आ रही उलझी और ब्रिटिश कालीन श्रम व्यवस्था की जगह एक नया और सरल श्रम ढांचा स्थापित करेंगे। नए कोडों के तहत पहली बार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन को वैधानिक मान्यता मिली है और गैर-संगठित, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की मंज़ूरी और कंपनियों के लिए हायर-फायर प्रक्रिया आसान बनाना भी इन बदलावों का हिस्सा है। सरकार का विश्वास है कि ये सुधार निवेश आकर्षित करेंगे और रोजगार बढ़ाएंगे, हालांकि मजदूर संगठनों के बीच कुछ आशंकाएं भी बनी हुई हैं।

कार रेटिंग में बड़ा बदलाव, अब पैदल यात्री सुरक्षा भी शामिल सड़क सुरक्षा नियमों में भी बड़ा कदम देखा गया। केंद्र ने Bharat NCAP 2.0 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके अनुसार अब कारों की रेटिंग सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा पर नहीं, बल्कि पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर भी आधारित होगी। नया सिस्टम कार के फ्रंट डिजाइन, बम्पर की ऊंचाई, बॉनेट की कठोरता और संरचना को इस मानक से आंकता है कि दुर्घटना की स्थिति में पैदल यात्रियों और बच्चों को कितना बचाव मिल सकता है। यह संशोधन बढ़ते शहरीकरण और सड़क हादसों में पैदल चलने वालों की मौतों को देखते हुए जरूरी माना जा रहा है।

सीजेआई सूर्य कांत ने 90000 केसों का बैकलॉग कम करना सबसे बड़ी प्राथमिकता जताई न्यायपालिका की ओर बढ़ें तो देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश पद संभालने वाले जस्टिस सुर्या कांत ने सुप्रीम कोर्ट में लगभग 90,000 लंबित मामलों को कम कर पाना अपनी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि कई मामले इसलिए अटके होते हैं क्योंकि उनसे जुड़े मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में वर्षों तक अप्रतिबंधित पड़े रहते हैं, जिसके कारण हाई कोर्ट और निचली अदालतों में भी सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाती। जस्टिस कांत ने पुराने मामलों की पहचान कर तेज़ी से निपटान और विवादों के समाधान में मेडिएशन को निर्णायक उपकरण के रूप में बढ़ावा देने की बात कही। उनके अनुसार अदालतें केवल जजों का समूह नहीं होतीं, बल्कि सामूहिक संस्थान हैं जिनकी विश्वसनीयता निरंतरता, अनुशासन और दक्षता पर निर्भर करती है।