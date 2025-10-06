upsc current affairs 6 october 2025 quiz landslide disaster management national employment framework environment UPSC Daily Current Affairs Quiz : डिजास्टर मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड जैसे करेंट टॉपिक्स पर 10 क्विज, क्या आप जानते हैं जवाब, Career Hindi News - Hindustan
UPSC Daily Current Affairs Quiz Oct 6 2025

UPSC Daily Current Affairs Quiz : डिजास्टर मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड जैसे करेंट टॉपिक्स पर 10 क्विज, क्या आप जानते हैं जवाब

यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए 6 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स से 10 महत्वपूर्ण क्विज आपके सामने हैं। ये क्विज डिजास्टर मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड्स, रोजगार नीति, पर्यावरण संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े सवाल-जवाब हैं।

6 Oct 2025
UPSC Daily Current Affairs Quiz Oct 6 2025 : यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए करेंट अफेयर्स सबसे अहम हिस्सा होता है। 6 अक्टूबर 2025 के टॉपिक में लैंडस्लाइड्स, भारत की डिजास्टर रेजिलिएंस नीति, यूनिफाइड एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क, क्रिटिकल मिनरल स्कीम, बर्फीले तूफान, शेड्यूल-एम नॉर्म्स, कोरल क्रायोबैंक और अंतरराष्ट्रीय संरक्षण सम्मेलन जैसे मुद्दे शामिल रहे। यहां हम 10 महत्वपूर्ण क्विज लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी को और धार देंगे।

UPSC Daily Current Affairs Quiz Oct 6 2025 : देखें यूपीएससी डेली करेंट अफेयर्स क्विज

प्रश्न 1. भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत हिस्सा लैंडस्लाइड रिस्क वाला क्षेत्र माना जाता है?

उत्तर: लगभग 13%

प्रश्न 2. दार्जिलिंग में बार-बार भूस्खलन होने का प्रमुख कारण क्या है?

उत्तर: कमजोर भूगर्भीय संरचना, अत्यधिक वर्षा और अवैज्ञानिक निर्माण कार्य

प्रश्न 3. भारत ने डिजास्टर रेजिलिएंस के लिए 2021-26 के बीच कितनी राशि आवंटित की है?

उत्तर: 2.28 लाख करोड़ रुपये

प्रश्न 4. प्रधानमंत्री का डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर 10-सूत्रीय एजेंडा कब जारी हुआ था?

उत्तर: वर्ष 2016

प्रश्न 5. भारत की जनसंख्या लाभांश को देखते हुए 2050 तक कितने नए श्रमिक जुड़ने का अनुमान है?

उत्तर: लगभग 133 मिलियन (13.3 करोड़)

प्रश्न 6. "डूमस्क्रॉलिंग" किस आदत को कहा जाता है?

उत्तर: लगातार नकारात्मक खबरों को मोबाइल/सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना

प्रश्न 7. क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग इंसेंटिव स्कीम की कुल वित्तीय राशि कितनी है?

उत्तर: 1,500 करोड़ रुपये

प्रश्न 8. "ब्लिजार्ड" किसे कहा जाता है?

उत्तर: तेज हवाओं और बर्फबारी वाला भीषण बर्फीला तूफान

प्रश्न 9. शेड्यूल-एम नॉर्म्स किस कानून के तहत लागू किए जाते हैं?

उत्तर: ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940

प्रश्न 10. दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक किस देश में शुरू हुआ?

उत्तर: फिलीपींस

