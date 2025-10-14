UPSC CSE : तनु जैन ने IAS की नौकरी क्यों छोड़ी, पति भी हैं आईएएस अफसर

सोशल मीडिया पर तुन जैन के लाखों फॉलोवर्स हैं, जो उनके काम और सोच की बहुत तारीफ करते हैं। तनु जैन ने एक इंटरव्यू में बताया कि सर्विस के दौरान उन्होंने यूपीएससी एग्जाम के कई मॉक इंटरव्यू लिए। कई जगहों पर पढ़ाया भी। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपनी टीचिंग वाली खूबी को पहचाना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के टिप्स और मॉक इंटरव्यू रील्स व शॉर्ट वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर बेहद पॉपुलर हो चुकीं डॉ. तनु जैन से अकसर बहुत से लोग यह सवाल पूछ लेते हैं कि उन्होंने सिविल सर्विसेस की नौकरी क्यों छोड़ी? इस बारे में डॉ. तनु जैन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि सर्विस के दौरान उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेस एग्जाम के कई मॉक इंटरव्यू लिए। कई जगहों पर पढ़ाया भी। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपने भीतर की टीचिंग वाली खूबी को जाना। उन्होंने कहा, 'मेरी सिविल सर्विसेज की जॉब में कोई दिक्कत नहीं थी। सब बढ़िया चल रहा था। मैंने सरकार में साढ़े सात साल तक काम किया। लेकिन पढ़ाने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर टीचर वाली खासियत है। मुझे अपने अंदर टीचिंग के प्रति जुनून दिखा।'

पढ़ाने का है जबरदस्त पैशन उन्होंने कहा, 'मुझे यूपीएससी की तैयारी वाली चीजों में कुछ समस्या दिखी। मैंने भी यूपीएससी की तैयारी के दौरान काफी संघर्ष किया है। मैं भी कैंडिडेट रही हूं। तो मैं जानती हूं कि कहां चूक हो रही है। तो मैंने सोचा कि जिंदगी ने मुझे मौका दिया है कि मैं किसी को सही कर सकूं। मेरे पति पहले ही सिविल सर्विसेज में हैं, इसलिए मैं ये रिस्क ले सकती थी। तो बस यही सब सोचकर एक नई पहल करने का फैसला लिया।'

अब चलाती है अपना यूट्यूब चैनल यूपीएससी अभ्यर्थियों को गाइड करने के लिए तनु जैन Tathastuics नाम का अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं।

पति हैं IAS अफसर डॉ. तनु जैन के पति वात्सल्य पंडित एक आईएएस ऑफिसर हैं। कुछ वीडियो में डॉ. तनु जैन और उनके पति यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को मोटिवेट करते नजर आए हैं।