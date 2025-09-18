upsc cse vs ifs difference exam pattern eligibility posts complete details UPSC Exam: सिविल सेवा या वन सेवा? दोनों परीक्षाओं में अंतर क्या, सिलेबस से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी जानकारी, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़upsc cse vs ifs difference exam pattern eligibility posts complete details

UPSC Exam: सिविल सेवा या वन सेवा? दोनों परीक्षाओं में अंतर क्या, सिलेबस से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी जानकारी

यूपीएससी की सीएसई और आईएफएस परीक्षा को लेकर अक्सर अभ्यर्थियों के मन में भ्रम रहता है। दोनों में चयन प्रक्रिया मिलती जुलती है, लेकिन पात्रता, पैटर्न और नौकरी अलग अलग हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 05:15 PM
share Share
Follow Us on
UPSC Exam: सिविल सेवा या वन सेवा? दोनों परीक्षाओं में अंतर क्या, सिलेबस से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी जानकारी

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है, जो हर साल लाखों उम्मीदवारों के सपनों को पंख देता है। इसके अंतर्गत कई परीक्षाएं होती हैं, लेकिन सबसे चर्चित दो हैं जिसमें सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (आईएफएस) शामिल हैं। दोनों परीक्षाएं भले ही यूपीएससी आयोजित करता है और प्रारंभिक स्तर (प्री) समान होता है, लेकिन इनके उद्देश्य, पात्रता, वैकल्पिक विषय, मुख्य परीक्षा पैटर्न और करियर प्रोफाइल अलग अलग हैं। आइए जानते हैं दोनों परीक्षाओं का विस्तृत अंतर के बारे में...

परीक्षा के कैडर में अंतर

UPSC CSE (सिविल सेवा परीक्षा): इस परीक्षा के जरिए देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस (विदेश सेवा), आईआरएस और अन्य सेंट्रल सर्विसेज के लिए अफसर चुने जाते हैं। इसका मकसद प्रशासनिक, राजस्व, विदेश नीति और लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले अधिकारी चुनना है।

UPSC IFS (इंडियन फॉरेस्ट सर्विस): इस परीक्षा का लक्ष्य वनों, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े अधिकारियों का चयन करना है। आईएफएस अफसर मुख्य रूप से राज्यों के वन विभाग में काम करते हैं और उनकी जिम्मेदारी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा होती है।

क्या होनी चाहिए पात्रता

  • सिविल सेवा: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री रखने वाला कोई भी उम्मीदवार आवेदन कर सकता है, चाहे उसका विषय आर्ट्स हो, साइंस या कॉमर्स।
  • वन सेवा: केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास साइंस बैकग्राउंड है। यानी कि स्नातक स्तर पर उनके पास इनमें से कोई एक विषय होना चाहिए जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एनिमल हजबेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग।

परीक्षा के पैटर्न में क्या है अंतर

प्रारंभिक परीक्षा (प्री):

दोनों परीक्षाओं के लिए एक ही प्रीलिम्स आयोजित होता है। यानी कि उम्मीदवार एक ही आवेदन से सिविल सेवा और वन सेवा दोनों के लिए बैठ सकता है।

इसमें दो पेपर होते हैं जिसमें जनरल स्टडीज और सीसैट शामिल हैं।

IFS की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना अनिवार्य है।

मुख्य परीक्षा (मेन्स):

  • सिविल सेवा मेन्स: इसमें 9 पेपर होते हैं जिनमें से दो क्वालिफाइंग (इंग्लिश और रिजनल लैंग्वेज) होते हैं। शेष पेपर जनरल स्टडीज और एक वैकल्पिक विषय से जुड़े होते हैं। कुल अंक: 1750 + इंटरव्यू 275 अंक।
  • वन सेवा मेन्स: इसमें 6 पेपर होते हैं जिनमें जनरल इंग्लिश (300 अंक), जनरल नॉलेज (300 अंक) और दो वैकल्पिक विषयों के 4 पेपर (200 200 अंक)। कुल अंक: 1400 + इंटरव्यू 300 अंक।

वैकल्पिक विषय में भी अंतर

सिविल सेवा: उम्मीदवार किसी भी विषय से अपना वैकल्पिक चुन सकता है (लिटरेचर और ह्यूमैनिटीज़ से लेकर टेक्निकल विषय तक)।

वन सेवा: यहां केवल साइंस और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले विषय ही उपलब्ध हैं जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, आदि।

किन सेवाओं में होता होता चयन

सिविल सेवा: आईएएस, आईपीएस, आईएफएस (विदेश सेवा), आईआरएस समेत 20 से ज्यादा सेंट्रल सेवाओं में नियुक्ति होती है।

वन सेवा: उम्मीदवारों को सीधे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जैसे पद पर नियुक्ति मिलती है।

UPSC UPSC IAS
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।