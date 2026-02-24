UPSC : यूपीएससी CSE के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि, इस बार 4 बड़े बदलाव, 933 पदों पर होगी भर्ती

UPSC IAS Notification 2026: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (प्रीलिम्स)- 2026 के लिए आज 24 फरवरी आवेदन की अंतिम तिथि है। अगर अभी तक किसी इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया है तो वह फौरन upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकता है।

UPSC IAS Notification 2026: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (प्रीलिम्स)- 2026 के लिए आज 24 फरवरी आवेदन की अंतिम तिथि है। इस बार 933 वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर अभी तक किसी इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया है तो वह फौरन यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकता है। इस बार वैकेंसी पिछले साल से कम है। पिछले वर्ष यूपीएससी सीएसई में 979 वैकेंसी थीं। इसी के साथ upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यूपीएससी सिविल सर्विसेस प्रीलिम्स परीक्षा 2026 का आयोजन 24 मई 2026 को होगा।

इस परीक्षा ( UPSC CSE Notification 2026 ) के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अफसरों का चयन किया जाएगा। भारतीय वन सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स पास करना होगा। यानी दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रीलिम्स एग्जाम कॉ़मन होगा। भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 के तहत 80 पदों पर भर्ती होगी।

यूपीएससी सीएसई में इस बार क्या होगा नया और अलग रैंक बढ़ाने के लिए बार-बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देने पर रोक जो पहले से सीएसई पास कर सर्विस में हैं उनके फिर से परीक्षा में बैठने को लेकर कई नियम कायदे तय किए गए हैं। नए प्रावधानों में सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है।

नए प्रावधानों में सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके अनुसार, वर्तमान में आईएएस या आईएफएस में कार्यरत कोई भी उम्मीदवार सीएसई-2026 में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि कोई उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के बाद आईएएस या आईएफएस में नियुक्त होता है, तो वह प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा।

- यदि किसी उम्मीदवार की नियुक्ति मुख्य परीक्षा शुरू होने के बाद लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले होती है, तो उसे सीएसई-2026 के परिणाम के आधार पर किसी भी सेवा या पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

IPS / ग्रुप ‘A’ सेवा उम्मीदवारों के लिए एक बार रैंक सुधार का अवसर (CSE 2026) - CSE 2026 के जरिए IPS या किसी भी केंद्रीय ग्रुप ‘A’ सेवा में आवंटित उम्मीदवार CSE 2027 में शामिल हो सकते हैं, अगर वे पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सिविल सेवा 2027 परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को आवंटित सेवा की ट्रेनिंग में शामिल होने से एक बार की छूट लेनी होगी।

- उम्मीदवार केवल एक ऐसी छूट का लाभ उठा सकता है, और अगर ट्रेनिंग में शामिल होता है तो उसे फाउंडेशन कोर्स (FC) में शामिल होना होगा। अगर उम्मीदवार न तो ट्रेनिंग में शामिल होता है और न ही छूट लेता है, तो CSE 2026 सेवा आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

- अगर CSE 2027 में उम्मीदवार फिर से चुना जाता है, तो उम्मीदवार को 2026 या 2027 में आवंटित सेवा में से किसी को चुनना होगा। न चुनने पर सेवा रद्द कर दी जाएगी।

- अगर उम्मीदवार CSE 2027 में शामिल होता है लेकिन उसे कोई सेवा नहीं मिलती है, तो वह CSE 2026 के जरिए आवंटित सेवा में शामिल हो सकता है। अगर उम्मीदवार अंतिम चुनी गई सेवा की ट्रेनिंग में शामिल होने में विफल रहता है, तो दोनों सेवाओं का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

- उम्मीदवार की वरिष्ठता उस सेवा के आधार पर तय की जाएगी जिसमें वह आखिरकार शामिल होता है और इसे कम नहीं किया जाएगा। इस वन टाइम अपॉर्च्यूनिटी का इस्तेमाल करने के बाद उम्मीदवार CSE 2028 या उसके बाद की परीक्षा में तब तक शामिल नहीं हो सकता जब तक वह नौकरी से इस्तीफा न दे दे।

- अपने शेष अवसरों का उपयोग करने के इच्छुक उम्मीदवार जो सिविल सेवा परीक्षा, 2025 अथवा पूर्व की किसी परीक्षा के आधार पर सेवा आवंटन प्राप्त कर चुके हों, उनको सिविल सेवा परीक्षा 2026 या सिविल सेवा परीक्षा 2027, जैसा उनका विकल्प हो, में उपस्थित होने के लिए एक-बार अवसर दिया जाएगा। यह उनके द्वारा अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने के निर्भर होगा तथा उन्हें सेवा से इस्तीफा नहीं देना होगा। ऐसे में जो उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा 2028 या आगे की परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक हैं उन्हें आवंटित सेवा से इस्तीफा देना होगा।

2. प्रश्न पत्र को लेकर आपत्ति की समयसीमा घटाई यूपीएससी ने प्रश्न पत्र को लेकर आपत्ति दर्ज कराने की समय-सीमा को भी सात दिन से घटाकर पांच दिन कर दिया है। आयोग के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को पूछे गए प्रश्नों और उत्तर कुंजी पर पांच दिनों की अवधि में अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा।

3. फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य वर्ष 2026 से सिविल सेवा समेत यूपीएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र पर फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। सभी भर्ती परीक्षाओं से पहले आर्टिशियल इंटेलिजेंस (AI) सभी परीक्षार्थियों का 'फेस टेस्ट' यानी 'फेस ऑथेंटिकेशन' किया जाएगा। एआई फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जालसाजों को पकड़ा जा सकेगा और परीक्षा की शुचिता पहले से सुरक्षित होगी। एआई फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम न सिर्फ फर्जी उम्मीदवारों की पहचान करेगा, बल्कि मैन्युअल चेकिंग के मुकाबले अधिक तेज होगा। इससे परीक्षाओं में होने वाली जालसाजी और डमी कैंडिडेट्स जैसी घटनाओं को रोकने में काफी मदद मिलेगी।

4. दिव्यांगों को मनपसंद का एग्जाम सेंटर इसके अलावा इस बार से दिव्यांग उम्मीदवारों को उनकी मन-पसंद का सेंटर अलॉट किया जाएगा। अब हर दिव्यांग उम्मीदवार को उनके द्वारा चुना गया केंद्र मिलेगा।

अन्य खास 10 बातें 1. सिविल सेवा पदों के लिए योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/ इंस्टीट्यूट से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- बैचलर डिग्री पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को सिविल सेवा (मुख्य परीक्षा) का फॉर्म भरते समय बैचलर डिग्री प्राप्त होने का प्रमाण देना होगा।

2. भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए योग्यता - किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/यूनिवर्सिटी से एनिमल हस्बैंड्री एंड वेटरिनेरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टेटिस्टिक्स और जूलॉजी में से किसी एक विषय के साथ बैचलर डिग्री प्राप्त हो। या

- एग्रीकल्चर/ फॉरेस्ट्री में बैचलर डिग्री हो। या

- इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हो।

3. आयु सीमा - न्यूनतम आयु - 21 साल । अधिकतम आयु 32 साल से कम हो। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 से होगी। यानी उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1994 से पहले और 1 अगस्त 2025 के बाद न हुआ हो।

- अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की तीन वर्ष, एससी/ एसटी को पांच वर्ष और शारीरिक अशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को दस वर्ष की छूट प्राप्त है।

4. प्रयासों की सीमा सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 32 वर्ष की आयु सीमा के साथ कुल 6 प्रयास मिलते हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 35 वर्ष की आयु तक 9 प्रयास मिलते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 37 वर्ष की आयु तक असीमित संख्या में प्रयास मिलते हैं|

5. चयन प्रक्रिया यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के सभी आवेदकों को सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम में बैठना होता है। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को मेन्स एग्जाम में बैठने के लिए बुलाया जाता है। मेन्स में जो पास होता है वह इंटरव्यू (पर्सनैलिटी टेस्ट) तक पहुंचता है। फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू और मेन्स एग्जाम में प्रदर्शन के आधार पर बनती है। मेन्स एग्जाम 1750 मार्क्स और इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है।

6. आवेदन शुल्क - 100 रुपये। शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में कैश या नेटबैंकिंग या मास्टर कार्ड/ डेबिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। भुगतान का विकल्प ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होगा।

- एससी, एसटी, शारीरिक रूप से अशक्त और महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना है।

9. आवेदन वापस नहीं ले सकते इस बार भी आवेदन वापस लेने का विकल्प नहीं रहेगा। एक बार आवेदन करने के बाद फॉर्म वापस नहीं ले सकेंगे।