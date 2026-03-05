UPSC CSE Vacancy 2026: जारी हुआ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का वैकेंसी ब्रेकअप, IAS, IPS व IFS के कितने पद

UPSC CSE Vacancy 2026 : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 की वैकेंसी का सर्विस वाइज ब्रेकअप जारी कर दिया गया है। आईएएस की 180 वैकेंसी हैं जिसमें 72 पद अनारक्षित हैं। 27 एससी, 14 एसटी, 49 ओबीसी और 18 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं।

UPSC CSE Vacancy 2026 details IAS IPS IFS Posts : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 की वैकेंसी का सर्विस वाइज ब्रेकअप जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सिविल सेवा परीक्षा के जरिए भरी जाने वाली संभावित 933 वैकेंसी का सर्विस वाइज ब्रेकअप जारी कर दिया है। इसके मुताबिक यूपीएससी सीएसई 2026 के अंतर्गत आईएएस की 180 वैकेंसी हैं जिसमें 72 पद अनारक्षित हैं। 27 एससी, 14 एसटी, 49 ओबीसी और 18 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं। वहीं आईपीएस की 150 वैकेंसी हैं जिसमें 62 पद अनारक्षित हैं। 19 पद एससी, 17 एसटी, 37 ओबीसी और 15 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

आईएफएस की बात करें तो इस सर्विस के तहत सीएसई 2026 से 40 पद भरे जाएंगे। 19 पद अनारक्षित हैं। 6 पद एससी, 3 पद एसटी, 11 ओबीसी, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं। आईआरएस ( IRS - C&IT) के कुल 94 पद हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेस प्रीलिम्स परीक्षा 2026 का आयोजन 24 मई 2026 को होगा।

इस परीक्षा ( UPSC CSE Notification 2026 ) के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अफसरों का चयन किया जाएगा। इसके लिए 27 फरवरी 2026 तक आवेदन लिए गए थे।

किस कैटेगरी के लिए कितने पद: अनारक्षित (UR): 397

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 243

अनुसूचित जाति (SC): 133

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 88

अनुसूचित जनजाति (ST): 72

यहां देखें यूपीएससी सीएसई 2026 वैकेंसी ब्रेकअप ( UPSC CSE 2026 Vacancy breakup )

क्र.सं. सेवा (Service) अ.जा. (SC) अ.ज.जा. (ST) अ.पि.व. (OBC) ई.डब्ल्यू.एस. (EWS) अनारक्षित (UR) कुल पद (Total) PwBD (कुल) 1 IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) 27 14 49 18 72 180 7 2 IFS (भारतीय विदेश सेवा) 6 3 11 4 16 40 2 3 IPS (भारतीय पुलिस सेवा) 19 17 37 15 62 150 0 4 IA&AS (भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा) 3 1 5 2 9 20 2 5 ICAS (भारतीय सिविल लेखा सेवा) 2 2 4 0 7 15 0 6 ICLS (भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा) 2 0 8 1 9 20 1 7 IDAS (भारतीय रक्षा लेखा सेवा) 4 2 6 2 10 24 1 8 IDES (भारतीय रक्षा संपदा सेवा) 1 0 3 1 5 10 1 9 IIS (भारतीय सूचना सेवा) 2 0 2 2 9 15 2 10 IPoS (भारतीय डाक सेवा) 0 1 2 0 4 7 0 11 IP&TAFS (भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा) 1 0 8 1 8 18 1 12 IRMS (लेखा) 1 1 2 1 4 9 0 13 IRMS (कार्मिक) 1 0 1 1 2 5 0 14 IRMS (यातायात) 2 1 3 1 4 11 0 15 IRPFS (भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा) 2 0 2 2 11 17 0 16 IRS (C&IT) (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) 14 7 26 9 38 94 4 17 IRS (IT) (आयकर सेवा) 28 13 48 18 73 180 7 18 ITS (भारतीय व्यापार सेवा) 3 3 3 2 8 19 1 19 AFHQCS (सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा) 6 3 11 4 20 44 2 20 DANICS 1 2 5 1 7 16 1 21 DANIPS 5 0 1 0 6 12 0 22 PONDICS 2 1 5 2 11 21 1 23 PONDIPS 1 1 1 1 2 6 0 कुल योग (Grand Total) 133 72 243 88 397 933 33

चयन प्रक्रिया यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के सभी आवेदकों को सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम में बैठना होता है। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को मेन्स एग्जाम में बैठने के लिए बुलाया जाता है। मेन्स में जो पास होता है वह इंटरव्यू (पर्सनैलिटी टेस्ट) तक पहुंचता है। फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू और मेन्स एग्जाम में प्रदर्शन के आधार पर बनती है। मेन्स एग्जाम 1750 मार्क्स और इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है।

ध्यान रखें ये बदलाव प्रश्न पत्र को लेकर आपत्ति की समयसीमा घटाई यूपीएससी ने प्रश्न पत्र को लेकर आपत्ति दर्ज कराने की समय-सीमा को भी सात दिन से घटाकर पांच दिन कर दिया है। आयोग के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को पूछे गए प्रश्नों और उत्तर कुंजी पर पांच दिनों की अवधि में अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा।

फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य वर्ष 2026 से सिविल सेवा समेत यूपीएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र पर फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। सभी भर्ती परीक्षाओं से पहले आर्टिशियल इंटेलिजेंस (AI) सभी परीक्षार्थियों का 'फेस टेस्ट' यानी 'फेस ऑथेंटिकेशन' किया जाएगा। एआई फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जालसाजों को पकड़ा जा सकेगा और परीक्षा की शुचिता पहले से सुरक्षित होगी। एआई फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम न सिर्फ फर्जी उम्मीदवारों की पहचान करेगा, बल्कि मैन्युअल चेकिंग के मुकाबले अधिक तेज होगा। इससे परीक्षाओं में होने वाली जालसाजी और डमी कैंडिडेट्स जैसी घटनाओं को रोकने में काफी मदद मिलेगी।

दिव्यांगों को मनपसंद का एग्जाम सेंटर इसके अलावा इस बार से दिव्यांग उम्मीदवारों को उनकी मन-पसंद का सेंटर अलॉट किया जाएगा। अब हर दिव्यांग उम्मीदवार को उनके द्वारा चुना गया केंद्र मिलेगा।

रैंक बढ़ाने के लिए बार-बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देने पर रोक जो पहले से सीएसई पास कर सर्विस में हैं उनके फिर से परीक्षा में बैठने को लेकर कई नियम कायदे तय किए गए हैं। नए प्रावधानों में सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है।

नए प्रावधानों में सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके अनुसार, वर्तमान में आईएएस या आईएफएस में कार्यरत कोई भी उम्मीदवार सीएसई-2026 में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि कोई उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के बाद आईएएस या आईएफएस में नियुक्त होता है, तो वह प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा।

- यदि किसी उम्मीदवार की नियुक्ति मुख्य परीक्षा शुरू होने के बाद लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले होती है, तो उसे सीएसई-2026 के परिणाम के आधार पर किसी भी सेवा या पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

IPS / ग्रुप ‘A’ सेवा उम्मीदवारों के लिए एक बार रैंक सुधार का अवसर (CSE 2026) - CSE 2026 के जरिए IPS या किसी भी केंद्रीय ग्रुप ‘A’ सेवा में आवंटित उम्मीदवार CSE 2027 में शामिल हो सकते हैं, अगर वे पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सिविल सेवा 2027 परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को आवंटित सेवा की ट्रेनिंग में शामिल होने से एक बार की छूट लेनी होगी।

- उम्मीदवार केवल एक ऐसी छूट का लाभ उठा सकता है, और अगर ट्रेनिंग में शामिल होता है तो उसे फाउंडेशन कोर्स (FC) में शामिल होना होगा। अगर उम्मीदवार न तो ट्रेनिंग में शामिल होता है और न ही छूट लेता है, तो CSE 2026 सेवा आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

- अगर CSE 2027 में उम्मीदवार फिर से चुना जाता है, तो उम्मीदवार को 2026 या 2027 में आवंटित सेवा में से किसी को चुनना होगा। न चुनने पर सेवा रद्द कर दी जाएगी।

- अगर उम्मीदवार CSE 2027 में शामिल होता है लेकिन उसे कोई सेवा नहीं मिलती है, तो वह CSE 2026 के जरिए आवंटित सेवा में शामिल हो सकता है। अगर उम्मीदवार अंतिम चुनी गई सेवा की ट्रेनिंग में शामिल होने में विफल रहता है, तो दोनों सेवाओं का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

- उम्मीदवार की वरिष्ठता उस सेवा के आधार पर तय की जाएगी जिसमें वह आखिरकार शामिल होता है और इसे कम नहीं किया जाएगा। इस वन टाइम अपॉर्च्यूनिटी का इस्तेमाल करने के बाद उम्मीदवार CSE 2028 या उसके बाद की परीक्षा में तब तक शामिल नहीं हो सकता जब तक वह नौकरी से इस्तीफा न दे दे।