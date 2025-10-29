IAS अफसर ने बताए पहले अटेम्प्ट में UPSC CSE क्रैक करने के 7 अचूक मंत्र, तैयारी में दूसरों से 6 माह रखेंगे आगे

Hindustan Hindi News
UPSC CSE Tips : IAS officer Manuj Jindal told how toppers crack UPSC civil services exam in first attempt best guidance
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। आईएएस ऑफिसर मनुज जिंदल ने ऐसे 7 टिप्स बताए हैं जिन्हें अपनाकर अभ्यर्थी पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक कर सकते हैं।

Wed, 29 Oct 2025 03:04 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
UPSC Civil Services Exam : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस अफसर बनने का ख्वाब लिए लाखों अभ्यर्थी सालोंसाल इसकी तैयारी करते रहते हैं। ज्यादातर कई सारे अटेम्प्ट देने के बाद भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। जबकि चंद ऐसे होते हैं जो पहली बार में ही मंजिल पा लेते हैं। लेकिन आखिर क्यों कुछ अभ्यर्थी पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा जैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षा पास कर लेते हैं? आईएएस ऑफिसर मनुज जिंदल ने ऐसे सात मंत्र शेयर किए हैं जिन्हें अपनाकर बहुत से अभ्यर्थी पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम ( UPSC Civil Services Exam ) क्रैक कर डालते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की मदद के लिए मनुज अकसर सोशल मीडिया पर टिप्स शेयर करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों कुछ उम्मीदवार पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर लेते हैं? उन्होंने लिखा, 'मैंने इसे डिकोड करने और समझने की कोशिश की है। यह आपकी पहली प्रतियोगी परीक्षाओं, नौकरी के इंटरव्यू या किसी कॉलेज में सेलेक्शन के लिए भी लागू है!

मनुज जिंदल ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2016 में 53वीं रैंक हासिल की थी। मनुज ने लिखित परीक्षा में 888 और इंटरव्यू में 165 अंक हासिल किए थे। वर्तमान में वह महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के डिप्टी कलेक्टर हैं।

आईएएस अफसर मनुज जिंदल ने शेयर किए ये 7 मंत्र -

1. उन्होंने लिखा - 'पूरा फोकस परीक्षा पर हो - स्टूडेंट्स अकसर मुझसे पूछते हैं कि सर आपको आईएएस ऑफिसर बनने की प्रेरणा कहां से मिली। ईमानदारी से कहूं तो मेरा पूरा फोकस परीक्षा पास करने पर था। मेरे लिए सिर्फ यही चीज मायने रखती थी। मैं क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूं, इस पर मैंने तैयारी के दौरान नहीं सोचा। मैंने अपना 100 प्रतिशत ध्यान एग्जाम क्रैक करने पर लगाया।'

2. दूसरे प्वॉइंट में उन्होंने लिखा - 'एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझें - सिलेबस और पिछले साल के प्रश्न पत्रों को गहनता के साथ पढ़ें और विश्लेषण करें। कई बार यूपीएससी अभ्यर्थी यह जानें बगैर ही तैयारी शुरू कर देते हैं कि परीक्षा उनसे क्या मांग करती है। मेरा यकीन मानें, पिछले सालों के प्रश्न पत्र और सिलेबस का अच्छे से अध्ययन एग्जाम क्रैक करने में आपकी बड़ी मदद करेगा।'

3. एग्जाम पैटर्न या फिर चीज आपके समझ में न आ रही हो, उसे पर ठीकरा फोड़ना छोड़ें - जब तक आप दोषारोपण करने का रवैया रखते हैं, तब तक आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, भले ही आप किसी तरह यूपीएससी पास कर लें। तो चुपचाप अपना सिर नीचे करो और पढ़ाई करो। परीक्षा के बाद आप जो चाहें सुधार सकते हैं

4. अपनी प्राथमिकता तय करें - पहले प्रयास में एग्जाम पास करने में यह बात काफी मायने रखती है कि आप पढ़ाई को कितने घंटे दे रहे हैं। अगर पार्टी, शादी, कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मुझे गलत मत समझिए, आपकी सोशल लाइफ जरूर होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता पढ़ाई होनी चाहिए।

5. योजना बनाकर उसे अमल में लाने का तरीका

उम्मीदवार यूपीएससी की मार्केट में उपलब्ध सभी पुस्तकों की लिस्ट बनाते हैं, उसे खरीदते हैं। उसे पढ़ने के प्लान पर अमल नहीं करते। मुझे लगता है कि पहले परीक्षा पैटर्न को समझना महत्वपूर्ण है, फिर उसे लागू करना शुरू करें। अपनी प्रगति के अनुसार अपनी योजना को बदलें या उसमें तब्दीलियां करें।

6. समझना और दिमाग में रिकॉल करना ( Understanding PLUS memorization/recalling)

आईएएस ऑफिसर ने कहा, 'यह परीक्षा कोई रटकर पास होने वाली परीक्षा नहीं है। प्रश्नों को देखें। कॉन्सेप्ट को समझें। चीजों को याद रखने के तरीके विकसित करें।'

7. थोड़ा जल्दी शुरू करें- हो सके तो कॉलेज से ही तैयारी शुरू कर दें। आपके तीसरे या चौथे वर्ष में। एनसीईआरटी और कुछ क्लासिक टेक्स्टबुक्स से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अपने प्लान को पूरा करें। कॉलेज लाइफ में ही ऐसा करने पर आप दूसरों से तैयारी में कम से कम 6 महीने आगे रहेंगे।

