UPSC CSE Result : एक और अभ्यर्थी का हुआ चयन, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा रिजल्ट पर आई बड़ी अपडेट

Mar 17, 2026 10:49 am IST

UPSC CSE Result : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुरोध पर यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा, 2024 के आधार पर आरक्षित सूची के शेष पद को भरने के लिए सामान्य वर्ग के 01 (एक) उम्मीदवार की सिफारिश की है। अनुशंसित उम्मीदवार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सीधे ही सूचित किया जाएगा।

UPSC CSE Result : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 के परिणाम जारी होने के एक साल बाद एक और अभ्यर्थी का चयन किया गया है। यूपीएससी ने एक नोटिस जारी कर यह सूचना दी है। यूपीएससी ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा, 2024 का परिणाम 22 अप्रैल 2025 को घोषित किया गया था, जिसमें 1129 रिक्तियों के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और कुछ अन्य केन्द्रीय सेवा के समूह ‘क’ तथा समूह ‘ख’ में नियुक्ति हेतु योग्यताक्रम में 1009 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई थी।

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उपरोक्त फाइनल रिजल्ट जारी किए जाने के बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुरोध पर आयोग ने 28 अक्टूबर 2025 को 114 उम्मीदवारों की एक रिजर्व लिस्ट जारी की थी, जिसमें सामान्य वर्ग के 94, इडब्ल्यूएस के 05, ओबीसी के 13, एससी का 01 और एसटी के 01 उम्मीदवार शामिल थे। अब फिर से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुरोध पर आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा, 2024 के आधार पर आरक्षित सूची के शेष पद को भरने के लिए सामान्य वर्ग के 01 (एक) उम्मीदवार की सिफारिश की है। अनुशंसित उम्मीदवार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सीधे ही सूचित किया जाएगा। उम्मीदवार का नाम वीरगन्धम लक्ष्मी सुजिता (रोल नंबर 6206417 ) है।

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आपको बता दें कि हर वर्ष आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनने का ख्वाब संजोने वाले लाखों उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा को देश की सबसे चुनौतिपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा माना जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा के जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (आईएएस), भारतीय पुलिस सर्विसेज (आईपीएस) और भारतीय फॉरेन सर्विसेज (आईएफएस), रेलवे ग्रुप ए (इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस), इंडियन पोस्टल सर्विसेज, भारतीय डाक सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विसेज सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों -- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार-- में आयोजित की जाती है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है।

यूपीएससी सीएसई 2024 टॉप 100 की लिस्ट, किसको क्या मिला क्र. रैंक, रोल नंबर, उम्मीदवार , कैटेगरी , सर्विस

1 1 240782 शक्ति दुबे , जनरल , आईएएस

2 2 101571 हर्षिता गोयल , जनरल , आईएएस -

3 3 867282 डोंगरे अर्चित पराग , जनरल , आईएएस -

4 4 108110 शाह मार्गी चिराग , जनरल , आईएएस -

5 5 833621 आकाश गर्ग , जनरल , आईएएस -

6 6 818290 कोमल पुनिया ईडब्ल्यूएस आईएएस -

7 7 6902167 आयुषी बंसल , जनरल , आईएएस -

8 8 6613295 राज कृष्ण झा , जनरल , आईएएस -

9 9 849449 आदित्य विक्रम अग्रवाल , जनरल , आईएएस -

10 10 5400180 मयंक त्रिपाठी , जनरल , आईएएस --

11 11 8200949 एट्टाबॉयिना साई शिवानी ओ.बी.सी. आईएएस --

12 12 5809367 आशी शर्मा जनरल आईएएस --

13 13 5912548 हेमन्त जनरल आईएएस --

14 14 818331 अभिषेक वशिष्ठ ईडब्ल्यूएस आईएएस --

15 15 1010403 बन्ना वेंकटेश ओ.बी.सी. आईएएस --

16 16 6907627 माधव अग्रवाल जनरल आईएएस --

17 17 810414 संस्कृति त्रिवेदी , जनरल , आईएएस --

18 18 2604936 सौम्या मिश्रा जनरल आईएएस --

19 19 833456 विभोर भारद्वाज जनरल आईएएस --

20 20 2200688 त्रिलोक सिंह , जनरल , आईएएस --

21 21 859649 दिव्यांक गुप्ता , ईडब्लूएस आईएएस --

22 22 865358 रिया सैनी जनरल , आईएएस --

23 23 1214507 बी शिवचंद्रन , जनरल , आईपीएस --

24 24 334811 आर रंगमंजू , जनरल , आईएएस --

25 25 1202909 जीईई जी ए एस , जनरल , आईएफएस --

26 26 6618486 शिवांश सुभाष जागड़े , जनरल , आईएएस --

27 27 410502 रोमिल द्विवेदी जनरल , आईएएस --

28 28 7809511 ऋषभ चौधरी , जनरल , आईएफएस --

29 29 1203512 सुभाषकार्तिक एस , जनरल आईएएस --

30 30 109558 पंचाल स्मिथ हसमुखभाई ओ.बी.सी. आईएएस --

31 31 510887 श्रेया त्यागी जनरल आईएफएस --

32 32 1126194 उत्कर्ष यादव ओ.बी.सी. आईएएस --

33 33 816777 अल्फ्रेड थॉमस जनरल आईएएस --

34 34 413837 अभि जैन , जनरल , आईएएस --

35 35 840850 श्रेयक गर्ग , जनरल , आईएफएस --

36 36 2613856 मुस्कान श्रीवास्तव , जनरल , आईएएस --

37 37 801201 शोभिका पाठक , जनरल ,आईएएस --

38 38 6319367 अभिषेक शर्मा, जनरल, आईएएस --

39 39 1204543 मोनिका आर , ओ.बी.सी., आईएएस --

40 40 3405835 इरम चौधरी , एस.टी., आईएफएस --

41 41 815285 सचिन बसवराज गुट्टूर , जनरल, आईएएस --

42 42 1221566 पवित्रा पी , जनरल, आईएएस --

43 43 6616032 अवधीजा गुप्ता , जनरल , आईएएस --

44 44 869198 मुदिता बंसल , जनरल , आईएएस --

45 45 1907228 मालविका जी नायर , जनरल , आईएएस --

46 46 8203187 रावुला जयसिम्हा रेड्डी , जनरल ,आईएएस --

47 47 1902150 नंदना जी पी , जनरल , आईएएस --

48 48 705455 रितिका रथ , जनरल , आईएएस --

49 49 4108641 सौरव सिन्हा जनरल आईएएस --

50 50 823200 अंकुर त्रिपाठी जनरल आईएएस --

51 51 850412 रुचिका झा , जनरल , आईएएस --

52 52 4002135 आर श्री रुसैट जनरल आईएएस --

53 53 815109 शिवानी पांचाल ओ.बी.सी. आईएएस --

54 54 1910898 सॉनेट जोस जनरल आईएएस --

55 55 6303034 रितिका चितलांगिया , जनरल , आईएएस --

56 56 854324 विशाल सिंह , जनरल , आईएएस --

57 57 811567 लावण्या गौड़ , जनरल , आईएएस --

58 58 404594 क्षितिज आदित्य शर्मा जनरल आईएएस --

59 59 819790 विद्यांशु शेखर झा जनरल आईएएस --

60 60 1118799 अंजू जनरल आईएएस --

61 61 3526002 आस्था सिंह , जनरल , आईएएस --

62 62 1000240 चिंताकिंडी श्रवण कुमार रेड्डी जनरल आईएएस --

63 63 6606040 चौगुले अदिति संजय , जनरल , आईएएस -

64 64 7911366 अभिषेक चौधरी , जनरल , आईएएस -

65 65 4901655 पूर्वा अग्रवाल , जनरल , आईएएस -

66 66 808584 सिमरन , जनरल , आईएफएस -

67 67 1313289 फरखंदा कुरैशी , जनरल , आईएएस -

68 68 1029720 साईचैतन्य जाधव एस.टी. आईएएस --

69 69 2629733 कुमुद मिश्रा जनरल आईएएस --

70 70 508398 रोहित सिंघल , जनरल , आईएफएस --

71 71 828284 शिवानी मोहन , जनरल , आईएएस --

72 72 3532474 हुनर कुलार जनरल आईएफएस --

73 73 6009659 शिवम सिंह एस.सी. आईएएस --

74 74 1030382 अमन तिवारी जनरल आईएएस --

75 75 7912268 केतन शुक्ला , जनरल , आईएएस --

76 76 854762 कल्पना रावत , जनरल , आईएएस --

77 77 833645 नीलेश गोयल , जनरल , आईएएस --

78 78 848841 अभिषेक सिंह जनरल आईएएस --

79 79 608435 मेघना चक्रवर्ती जनरल आईएएस --

80 80 1212909 अरविन्द राधाकृष्णन जनरल आईएएस --

81 81 1911793 रीनू अन्ना मैथ्यू जनरल आईएफएस --

82 82 1704133 वैभव सिंह जनरल आईपीएस --

83 83 6313326 सक्षम भाटिया ईडब्लूएस आईएएस --

84 84 821636 प्रस्तुति उपाध्याय जनरल आईएफएस --

85 85 2605467 प्रणय मित्तल , जनरल , आईपीएस --

86 87 810206 अभिषेक अंजनी सिंह , जनरल , आईपीएस --

87 88 833684 उत्कर्ष पाठक जनरल आईपीएस --

88 89 3520356 रिया कौर सेठी जनरल आईपीएस --

89 90 4100364 वैभव कुमार जनरल आईएफएस --

90 91 870050 मनु गर्ग जनरल आईएएस द VI

91 92 815784 दीपक गोदारा ईडब्लूएस आईएएस --

92 93 6605561 विवेक शिंदे , जनरल , आईपीएस --

93 94 6202212 चक्का स्नेहित जनरल आईपीएस --

94 95 1905346 देविका प्रियदेर्सिनी जनरल आईएफएस --

95 96 1121670 आदित्य आचार्य , जनरल , आईपीएस -

96 97 6014070 अदिति छपारिया , जनरल , आईएफएस

97 98 2620137 भरत दत्त तिवारी , जनरल , आईपीएस

98 99 302050 तेजस्वी देशपांडे , जनरल , आईपीएस

99 100 826620 शगुन कुमार , जनरल , आईपीएस