UPSC CSE Result 2025 OUT : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, टॉपर लिस्ट

Mar 06, 2026 02:20 pm IST

UPSC CSE Final Result 2025 OUT : संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट ( UPSC Civil Services Result 2025 ) जारी कर दिया है। परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। यूपीएससी सीएसई 2025 में अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम, तीसरे पर अकांश धुल, चौथे पर राघव झुनझुनवाला और 5वें पर ईशान भटनागर हैं। इस वर्ष 1087 पदों के लिए कुल 958 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। चयनित 958 में से 317 जनरल, 104 ईडब्ल्यूएस, 306 ओबीसी, 158 एससी, 73 एसटी वर्ग से हैं। 348 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की उम्मीदवारी प्रोविजनल रखी गई है। 02 कैंडिडेट्स का रिजल्ट रोक दिया गया है। आयोग ने 258 उम्मीदवारों को रिजर्व लिस्ट में डाला है जिसमें जनरल कैटेगरी के 129, ईडब्ल्यूएस के 26, ओबीसी के 86, एससी के 08, एसटी के 06, PwBD-1 के 01 और PwBD-2 के 2 पद हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के इंटरव्यू 27 फरवरी 2026 को समाप्त हो गए थे। मेन्स एग्जाम में प्रदर्शन के आधार पर 2,736 उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। यूपीएससी सीएसई 2025 इंटरव्यू 5 जनवरी से शुरू हुए थे। अभ्यर्थियों का चयन उनके मुख्य परीक्षा के मार्क्स व इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट से किया गया। रिजल्ट जारी होने के 15 दिनों के अंदर मार्क्स वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

इस बार यूपीएससी सीएसई के जरिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस समेत 1087 पदों पर भर्ती की जाएगी। आईएएस के 180, आईएफएस के 55, आईपीएस के 150 पदों पर भर्ती होगी। आईएएस के 180 पदों में 74 अनारक्षित हैं। 28 एससी, 13 एसटी, 47 ओबीसी, 18 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आईपीएस में 60 पद अनारक्षित हैं। 22 एससी, 11 एसटी, 42 ओबीसी, 15 ईब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

आपको बता दें कि हर वर्ष आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनने का ख्वाब संजोने वाले लाखों उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा को देश की सबसे चुनौतिपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा माना जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा के जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (आईएएस), भारतीय पुलिस सर्विसेज (आईपीएस) और भारतीय फॉरेन सर्विसेज (आईएफएस), रेलवे ग्रुप ए (इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस), इंडियन पोस्टल सर्विसेज, भारतीय डाक सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विसेज सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों -- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार-- में आयोजित की जाती है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है।

UPSC CSE रिजल्ट 2025 लाइव अपडेट्स: फाइनल रिजल्ट कैसे चेक करें स्टेप 1: ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं

स्टेप 2: होमपेज पर रिजल्ट पर क्लिक करें।

स्टेप 3: UPSC CSE 2025 Final Result लिंक चेक करें

स्टेप 4: पीडीएफ फाइल खुलने पर अपना नाम तलाशें।

टॉपरों की लिस्ट , टॉप 100 उम्मीदवार 1 1131589 अनुज अग्निहोत्री

2 4000040 राजेश्वरी सुवे एम

3 3512521 अकांश ढुल

4 0834732 राघव झुनझुनवाला

5 0409847 ईशान भटनागर

6 6410067 ज़िनिया अरोड़ा

7 0818306 ए आर राजा मोहिद्दीन

8 0843487 पक्षल सेक्रेटरी

9 0831647 आस्था जैन

10 1523945 उज्ज्वल प्रियांक

11 1512091 यशस्वी राज वर्धन

12 0840280 अक्षित भारद्वाज

13 7813999 अनन्या शर्मा

14 5402316 सुरभि यादव

15 3507500 सिमरनदीप कौर

16 0867445 मोनिका श्रीवास्तव

17 0829589 चितवन जैन

18 5604518 श्रुति आर

19 0105602 निसार दिशांत अमृतलाल

20 6630448 रवि राज

21 5810539 शुभम सिंह

22 0865516 गीतिका अरोड़ा

23 1018309 जीनु श्री जसवंत चंद्रा

24 6409132 इफरा शम्स अंसारी

25 3522397 भाविका चोपड़ा

26 6005804 इशिता शर्मा

27 0817184 विकास

28 0840852 प्राची हनी

29 0806993 नबिया परवेज़

30 5913396 निकिता वर्मा

31 6309170 आर्यन यादव

32 0830156 उत्कर्ष

33 0860949 मयंक पुरोहित

34 0825270 नैन्सी सिंह

35 4901620 वैभवी अग्रवाल

36 0511696 दीपाली महतो

37 1133234 साक्षी जैन

38 0841044 दीपांशु जिंदल

39 0823924 रोहिन कुमार

40 0602709 दीक्षा राय

41 4119928 सुदीपा दत्ता

42 5900853 अपूर्वा वर्मा

43 0410805 रूपल जायसवाल

44 0846988 दीक्षा चौरसिया

45 0822123 प्रिया सिंह चौहान

46 5409516 शांभवी तिवारी

47 5816036 प्रीति चौहान

48 0824095 अनिकेत रंजन

49 6317961 तरुण कुमार यादव

50 0859643 इशित्वा आनंद

51 3500903 रसनीत कौर

52 0806917 शुभंकर

53 0309541 किरण कामटे

54 0860283 प्रतीक मुद्गल

55 1009215 गुडेली सृजना

56 7809725 समीक्षा द्विवेदी

57 1904291 श्रीजा जे एस

58 7101577 मोहित गुप्ता

59 5907903 प्राची पंवार

60 3530449 अनन्या राणा

61 6305507 अलासे ऋषिकेश राजेंद्र

62 4118347 तेजस्विनी सिंह

63 5810932 अनिमेष जैन

64 6302324 जयंत गर्ग

65 3528190 राखी

66 1404231 मीनल नेगी

67 6304010 विश्वजीत गुप्ता

68 1907108 आदित्य नारायण एच

69 5915391 अनुज पंत

70 1110099 देवेंद्र लांबा

71 3516505 देवयांशी कौरा

72 6418739 कनिष्क अग्रवाल

73 1310435 आकाश ओम त्रिवेदी

74 0827834 हर्ष नेहरा

75 5918146 राहुल शेखर

76 7003157 सुनवरदीप सिंह मसूण

77 5410719 देवांश गुप्ता

78 3511274 मानसी गुप्ता

79 6314383 प्रियंका चौधरी

80 0825361 पीयूष जैन

81 5920060 हार्दिक गर्ग

82 0304238 संदीप बदद

83 0845303 गौरव चोपड़ा

84 5921754 श्रीजीत कुमार

85 6305032 ईशा बराक

86 0836117 पुरु दुबे

87 8601627 सायाली भीका पगार

88 0803775 दीक्षा पाटकर

89 5806823 सोनाली झा

90 0804592 मौरवी तिवारी

91 1122291 ट्विंकल अरोड़ा

92 2620088 गरिमा सिंह

93 3508115 आकृति

94 4600812 सुयश द्विवेदी

95 0807895 हसन खान

96 0820961 कशिश कालरा

97 0820574 यशवी जैन

98 0849398 आदित्य माथुर

99 5904112 देवयांशी वर्मा

100 1526149 सात्विक सत्यकाम देवता

यहां देखें यूपीएससी सीएसई 2025 में किस सर्विस में कितने पद आईएएस - 180

आईएफएस - 55

आईपीएस - 150

आईए एंड एएस - 28

आईसीएएस - 15

आईसीएलएस - 46

आईडीएएस - 33

आईडीईएस - 6

आईआईएस - 14

आईपीओएस - 14

आईपी एंड टीएएफएस - 12

आईआरएमएस (अकाउंट्स)- 9

आईआरएमएस (पर्सनल)- 5

आईआरएमएस (ट्राफिक)- 11

आईआरपीएफएस - 12

आईआरएस (सी एंड आईटी)- 94

आईआरएस (आईटी)- 206

आईटीएस - 20

एएफएचक्यूसीएस - 42

दानिक्स - 11

दानिप्स - 2

पॉन्डिक्स- 11

पॉन्डिप्स - 3

इन सर्विसेज में नियुक्ति के लिए की जाएगी सिफारिश (i) इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस;

(ii) इंडियन फॉरेन सर्विस;

(iii) इंडियन पुलिस सर्विस; और