UPSC CSE Result 2025: यूपीएससी रिजल्ट में बिहार का जलवा, कितने अभ्यर्थी सफल, यहां देखें लिस्ट

Mar 07, 2026 07:10 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना
UPSC CSE Result 2025: यूपीएससी सीएसई 2025 रिजल्ट में बिहार का शानदार प्रदर्शन रहा है। राज्य के 30 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में बाजी मारी है। टॉप 20 में बिहार से पांच अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है।

UPSC CSE Result 2025 Bihar Successful candidates list : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया। परीक्षा में बिहार के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया है। बिहार के कई अभ्यर्थियों को भी सफलता मिली है। बिहार के दो अभ्यर्थियों ने टॉप-10 में स्थान बनाकर अपना दबदबा कायम रखा। टॉप 20 में बिहार से पांच अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है। मुजफ्फरपुर के राघव झुनझुनवाला चौथा स्थान प्राप्त कर बिहार के टॉपर बने हैं। वैशाली के बिदुपुर के दिलावरपुर पूर्वी निवासी संजीव कुमार के इकलौते पुत्र उज्ज्वल प्रियांक ने 10वीं रैंक हासिल की है। वहीं छपरा के दीघबड़ा निवासी यशस्वी राजवर्धन को 11वां स्थान मिला है। इनके पिता रजनीश सिंह सहकारिता निबंधक है। 16वें स्थान पर औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव हैं। इनके पिता बीके श्रीवास्तव जिला परिषद में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। वहीं मां भारती श्रीवास्तव गृहिणी हैं।

नवादा के दृष्टिहीन रविराज को 20वां स्थान मिला है। वे अकबरपुर के महुली गांव के रहने वाले हैं। इससे पहले रविराज को 182 रैंक मिली थी। बाढ़ के ढीवर निवासी इशित्व आनंद को 50वीं रैंक हासिल हुई है। पिछले वर्षों की तुलना में बिहार का रिजल्ट बेहतर है। इस वर्ष विभिन्न अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए कुल 958 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है, जिनमें 659 पुरुष और 299 महिलाएं शामिल हैं। शीर्ष पांच सफल उम्मीदवारों में एक महिला और चार पुरुष हैं। वहीं शीर्ष 25 उम्मीदवारों में 11 महिलाएं और 14 पुरुष शामिल हैं।

यूपीएससी में बिहार के सफल अभ्यर्थी, जिला और रैंक

राघव झुनझुनवाला (मुजफ्फरपुर): 04

उज्ज्वल प्रियांक (वैशाली): 10

यशस्वी राज्यवर्धन (सारण): 11

मोनिका श्रीवास्तव (औरंगाबाद): 16

रविराज (नवादा): 20

दीक्षा राय (बक्सर): 40

अपूर्वा वर्मा (पश्चिम चंपारण): 42

इशित्व आनंद (पटना, बाढ़): 50

तेजस्विनी (औरंगाबाद): 62

आकाश कुमार (पटना): 101

अभिषेक चौहान (समस्तीपुर): 102

राहुल कुमार (भागलपुर): 141

आयुष कुमार (समस्तीपुर): 143

रूचि सिंह (बेगूसराय): 171

प्रीति कुमारी (पटना): 232

प्रणय प्रसून (बांका): 245

प्रांजल राय: 250

वैष्णवी (गया जी के बेलागंज): 298

आकांक्षा सिंह (भोजपुर): 301

नीतीश कुमार सिंह (बेगूसराय): 305

विशाल कुमार सिंह (गोपालगंज): 334

अनुभव कुमार (जहानाबाद): 339

आदित्य राय कौशिक (बक्सर): 375

गौरव कुमार (गोपालगंज): 377

हर्षवर्धन अशोक (सारण): 424

मीमांसा (भागलपुर): 447

मुकेश वर्णवाल (जमुई): 465

नीतीश सिंह (सीवान): 491

सन्नी राज सन्नी (कटिहार): 526

सौरभ रंजन (पूर्णिया): 537

अमन मल्होत्रा (भभुआ): 571

जूही दास (किशनगंज): 649

15 दिनों के अंदर अंक जारी किया जाएगा

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा (अगस्त 2025) और व्यक्तित्व परीक्षण (दिसंबर 2025 से फरवरी 2026) के आधार पर किया गया है। आयोग ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और केंद्रीय सेवाओं (ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’) में की जाएगी। आयोग के मुताबिक 348 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अस्थायी (प्रोविजनल) रखी गई है, जबकि दो उम्मीदवारों का परिणाम फिलहाल रोका गया है। साथ ही आरक्षण से संबंधित दावों का सत्यापन संबंधित प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। परीक्षा परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अभ्यर्थियों के अंक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।

