Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UPSC CSE-2025: योगी सरकार की फ्री कोचिंग का जलवा, UPSC में 'अभ्युदय योजना' के 6 छात्रों का चयन

Mar 07, 2026 10:59 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UPSC CSE-2025: UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणामों में, उत्तर प्रदेश सरकार की फ्री कोचिंग और गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े 6 अभ्यर्थियों ने फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाकर प्रदेश का मान बढ़ाया है।

UPSC CSE-2025: योगी सरकार की फ्री कोचिंग का जलवा, UPSC में 'अभ्युदय योजना' के 6 छात्रों का चयन

UPSC CSE-2025: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ ने एक बार फिर अपनी सार्थकता सिद्ध कर दी है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणामों में, उत्तर प्रदेश सरकार की फ्री कोचिंग और गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े 6 अभ्यर्थियों ने फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाकर प्रदेश का मान बढ़ाया है।

6 मार्च 2026 को घोषित इन परिणामों के अनुसार, ये सभी छात्र समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय कोचिंग और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम का हिस्सा थे। यह सफलता उन मेधावी युवाओं के लिए एक बड़ी उम्मीद है, जो आर्थिक तंगी के कारण महंगी कोचिंग संस्थानों की फीस भरने में असमर्थ हैं।

सफलता के सितारे: किसने मारी बाजी?

लखनऊ स्थित 'भागीदारी भवन' आवासीय कोचिंग संस्थान और अभ्युदय योजना के मार्गदर्शन में तैयार हुए इन 6 युवाओं ने अलग-अलग रैंक हासिल की है:

विमल कुमार: इन्होंने 107वीं रैंक हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया।

विपिन देव यादव: इन्हें 316वीं रैंक प्राप्त हुई है।

मानसी: 444वीं रैंक के साथ चयन सूची में जगह बनाई।

महेश जायसवाल: इन्होंने 590वीं रैंक हासिल की।

अदिति सिंह: 859वीं रैंक प्राप्त कर सफलता का परचम लहराया।

तनीषा सिंह: 930वीं रैंक के साथ चयनित हुईं।

इनमें से विमल कुमार और विपिन देव यादव ने भागीदारी भवन, गोमती नगर में आवासीय कोचिंग के तहत तैयारी की थी, जबकि अन्य छात्रों ने अभ्युदय योजना के विशेषज्ञ पैनल के साथ मॉक इंटरव्यू की ट्रेनिंग ली था।

क्या है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और भागीदारी भवन?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, UPPSC, JEE, NEET आदि) की तैयारी कराने के लिए 'अभ्युदय योजना' की शुरुआत की थी।

विशेषज्ञ मार्गदर्शन: यहां वरिष्ठ आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के साथ-साथ विषय विशेषज्ञ छात्रों को फ्री कोचिंग देते हैं।

आवासीय सुविधा: लखनऊ के 'भागीदारी भवन' जैसे संस्थानों में छात्रों को न केवल निःशुल्क शिक्षा मिलती है, बल्कि रहने और खाने की भी आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है।

मॉक इंटरव्यू: मुख्य परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए दिल्ली और लखनऊ में विशेष 'मॉक इंटरव्यू' सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

सरकार और अधिकारियों ने दी बधाई

यूपी के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का संकल्प है कि संसाधनों की कमी किसी भी मेधावी युवा के सपने के आड़े नहीं आनी चाहिए। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह ने भी छात्रों की मेहनत की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

ये भी पढ़ें:संभल के देव दुडेजा का कमाल, चाय बेचने वाले के बेटे ने UPSC में पाई 152वीं रैंक
ये भी पढ़ें:गूगल की नौकरी, कैलिफोर्निया से तैयारी; लखनऊ के पीयूष ने UPSC में लहराया परचम
ये भी पढ़ें:दुमका की बेटी सुदीपा बनेगी IAS, UPSC में आई 41वीं रैंक

UPSC 2025 का ओवरऑल रिजल्ट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल UPSC सिविल सेवा परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की है। कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं (IAS, IPS, IFS आदि) के लिए चयनित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के इन 6 छात्रों की सफलता यह साबित करती है कि यदि सही मार्गदर्शन और अवसर मिले, तो छोटे शहरों और सामान्य परिवारों के बच्चे भी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
UPSC UPSC RESULT UPSC IAS
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।