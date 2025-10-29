UPSC CSE : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में और 114 अभ्यर्थियों का चयन, रिजर्व लिस्ट जारी, देखें सूची
संक्षेप: UPSC CSE Result : यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में रिजर्व रखी वैकेंसी का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 114 और उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। इनमें 94 जनरल, 13 ओबीसी, 5 ईडबल्यूएस, एक-एक एससी और एसटी वर्ग से हैं।
UPSC CSE Result : यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में रिजर्व रखी वैकेंसी का रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिजर्व लिस्ट के आधार पर 114 और उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की गई है। इनमें 94 जनरल, 13 ओबीसी, 5 ईडबल्यूएस, एक-एक एससी और एसटी वर्ग से हैं। आपको बता दे कि सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट 22 अप्रैल, 2025 को घोषित किया गया था, जिसमें 1129 वैकेंसी के लिए आईएएस (IAS), आईएफएस (IFS), आईपीएस (IPS) समेत विभिन्न सिविल सर्विसेज में के लिए 1009 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। 15 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी प्रोविजनल रखी गई है। चयनित 114 उम्मीदवारों की सूची संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध है।
नियम 20(4) और 20(5) के तहत रखी गई रिजर्व सूची
उस समय आयोग ने सूचित किया था कि सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2024 के नियम 20(4) और 20(5) के अनुसार अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के नीचे योग्यता क्रम में एक समेकित रिजर्व सूची तैयार की गई है। इस सूची में विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। यहां देखें रिजर्व लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों के नाम
क्रमांक अनुक्रमांक उम्मीदवार के नाम
1 0317009 स्वप्निल चौहान
2 0854426 अनिरुद्ध राय
3 0818927 कार्तिक बनर्जी
4 3515313 शिवानी चौधरी
5 0511002 हर्ष मांडलिक
6 0312311 अजय यादव
7 0860757 जया सहाय
8 0824097 प्रिया जैन
9 0818044 अनाम आमिर
10 3401867 हरनीत सिंह सूदन
11 6806116 पवित्रा मिश्रा
12 0841858 आकाश ओम त्रिवेदी
13 1704021 शिवांशी सूद
14 0813371 सौम्या जैन
15 0817852 राहते श्रेय नितिन
16 8604696 ठाकुर काजल विजय
17 4903518 श्रद्धा दीक्षित
18 0412301 सिद्धांत सिंह डांगी
19 6204327 हार्दिक कोठारी
20 5811587 योग्य अग्रवाल
21 0840422 सौरभ
22 0618129 पी साई कुमारी
23 0814973 मयंक पुरोहित
24 0812133 सार्थक त्यागी
25 6200179 बड़भागनी विनीशा
26 0818477 प्रतीक पद्मेश
27 3506229 चेतनकमल कौर बस्सी
28 2609303 आदर्श पाण्डेय
29 0512388 प्रज्वल मेनन
30 0504307 मुंद्रा श्रवण बृजरतन
31 6605372 कुलकर्णी सुशांत सुभाष
32 8700348 यश चौहान
33 6420954 आमिर खान
34 6316140 मुकदम किन्नरी दीपककुमार
35 3534906 अमन गर्ग
36 2201357 माली जयदीप नारायणलाल
37 0801561 निकिता
38 0849743 प्रशांक कुमार मिश्रा
39 6116026 सव्यसाची चौबे
40 5902277 जय वत्स
41 0817152 दीपांशु
42 3523097 चिरांशु तनेजा
43 0111788 उत्पल कुमार पटेल
44 1911697 अपर्णा एस नम्बी
45 0843548 आर्यमन कुमार
46 0401194 कटवा दीपक गणपतराव
47 1900340 भरत कृष्णा पिशारोडी
48 1211045 के हंसा
49 5400893 तन्मय त्रिपाठी
50 1028442 आंद्र लक्ष्मी वेंकट साई कृष
51 6612658 उनादे रोहिणी इरान्ना
52 2635227 शाल्वी अग्रवाल
53 1900438 जेबा परवीन
54 0823368 अक्षय पटेल
55 0830032 दीप्ति मोनाली
56 0828684 नवीन कुमार
57 2624895 ऋषेन्द्र सिंह
58 7005230 शिवाली ठाकुर
59 0866928 सौरव प्रसाद
60 1121770 प्रज्ज्वल राय
61 7808741 यश धोब्ले
62 2400925 प्रफुल अग्रवाल
63 5809817 शाश्वत अग्रवाल
64 3407940 विपुल शर्मा
65 1904432 राकेश राजागोपाल
66 8500234 आकांक्षा भट्ट
67 0413840 संकल्प दीक्षित
68 0815787 अध्ययन बाजपेयी
69 0825575 चितवन
70 3408497 सत्यम सूदन
71 5915475 शुभम वत्स
72 0827584 विनय प्रताप राव
73 6622185 शांतनु देसाई कदम
74 1013197 सौविक देब रॉय
75 6312848 प्रिंस सोनू मयंक
76 0811473 हर्ष जैन
77 0102519 निसार दिशांत अमृतलाल
78 0509159 शुभ्रा रॉय
79 7701056 साक्षी मिश्रा
80 1903163 कृष्णप्रिया टी
81 7002362 कनिष्का अरोड़ा
82 1514758 वैभव प्रिया
83 2626543 तनिषा मिश्रा
84 7005143 मोहित सिंह
85 0820439 पूर्वा
86 3535161 रिया वैद
87 1304945 मूले रसिका राजेश
88 0300199 प्रज्वल बाली
89 1519354 प्रणय कृष्णा
90 0809973 शिवेंद्र पाण्डेय
91 6316893 स्वाति अग्रवाल
92 3510537 एलेन सिबी
93 2614623 दीक्षा सिंह
94 1536587 देविका सुरक्षा
95 0803091 मुकेश कुमार पाण्डेय
96 0111304 परमार प्रदीपभाई कालाभाई
97 5907119 लक्ष्य अग्रवाल
98 1401037 प्रद्यु मन बिजलवान
99 0819054 अमिता बिश्नोई
100 5810973 सौरभ कुमार
101 1205906 अनुसूया एम
102 0861960 पंचाल मंजूश्री दत्ताराव
103 1109721 रवीन्द्र दान
104 1511490 अंशु कुमार
105 6606713 नितिन चंद्रोल
106 2620120 क्षितिज़ पटेल
107 1214088 विवेकान्नान एल डी
108 1107832 देवेंद्र लांबा
109 5804206 शिवा गुप्ता
110 5917697 रोहित शर्मा
111 2400603 संदीप सुनील
112 6301599 प्रखर बिसेन
113 1802872 अज़हर आसिफ खान
114 1215177 धत्चयेनि आर
आपको बता दें कि हर वर्ष आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनने का ख्वाब संजोने वाले लाखों उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा को देश की सबसे चुनौतिपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा माना जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा के जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (आईएएस), भारतीय पुलिस सर्विसेज (आईपीएस) और भारतीय फॉरेन सर्विसेज (आईएफएस), रेलवे ग्रुप ए (इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस), इंडियन पोस्टल सर्विसेज, भारतीय डाक सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विसेज सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों -- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार-- में आयोजित की जाती है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है।
यूपीएससी सीएसई 2024 टॉप 100 की लिस्ट, किसको क्या मिला
क्र. रैंक, रोल नंबर, उम्मीदवार , कैटेगरी , सर्विस
1 1 240782 शक्ति दुबे , जनरल , आईएएस
2 2 101571 हर्षिता गोयल , जनरल , आईएएस -
3 3 867282 डोंगरे अर्चित पराग , जनरल , आईएएस -
4 4 108110 शाह मार्गी चिराग , जनरल , आईएएस -
5 5 833621 आकाश गर्ग , जनरल , आईएएस -
6 6 818290 कोमल पुनिया ईडब्ल्यूएस आईएएस -
7 7 6902167 आयुषी बंसल , जनरल , आईएएस -
8 8 6613295 राज कृष्ण झा , जनरल , आईएएस -
9 9 849449 आदित्य विक्रम अग्रवाल , जनरल , आईएएस -
10 10 5400180 मयंक त्रिपाठी , जनरल , आईएएस --
11 11 8200949 एट्टाबॉयिना साई शिवानी ओ.बी.सी. आईएएस --
12 12 5809367 आशी शर्मा जनरल आईएएस --
13 13 5912548 हेमन्त जनरल आईएएस --
14 14 818331 अभिषेक वशिष्ठ ईडब्ल्यूएस आईएएस --
15 15 1010403 बन्ना वेंकटेश ओ.बी.सी. आईएएस --
16 16 6907627 माधव अग्रवाल जनरल आईएएस --
17 17 810414 संस्कृति त्रिवेदी , जनरल , आईएएस --
18 18 2604936 सौम्या मिश्रा जनरल आईएएस --
19 19 833456 विभोर भारद्वाज जनरल आईएएस --
20 20 2200688 त्रिलोक सिंह , जनरल , आईएएस --
21 21 859649 दिव्यांक गुप्ता , ईडब्लूएस आईएएस --
22 22 865358 रिया सैनी जनरल , आईएएस --
23 23 1214507 बी शिवचंद्रन , जनरल , आईपीएस --
24 24 334811 आर रंगमंजू , जनरल , आईएएस --
25 25 1202909 जीईई जी ए एस , जनरल , आईएफएस --
26 26 6618486 शिवांश सुभाष जागड़े , जनरल , आईएएस --
27 27 410502 रोमिल द्विवेदी जनरल , आईएएस --
28 28 7809511 ऋषभ चौधरी , जनरल , आईएफएस --
29 29 1203512 सुभाषकार्तिक एस , जनरल आईएएस --
30 30 109558 पंचाल स्मिथ हसमुखभाई ओ.बी.सी. आईएएस --
31 31 510887 श्रेया त्यागी जनरल आईएफएस --
32 32 1126194 उत्कर्ष यादव ओ.बी.सी. आईएएस --
33 33 816777 अल्फ्रेड थॉमस जनरल आईएएस --
34 34 413837 अभि जैन , जनरल , आईएएस --
35 35 840850 श्रेयक गर्ग , जनरल , आईएफएस --
36 36 2613856 मुस्कान श्रीवास्तव , जनरल , आईएएस --
37 37 801201 शोभिका पाठक , जनरल ,आईएएस --
38 38 6319367 अभिषेक शर्मा, जनरल, आईएएस --
39 39 1204543 मोनिका आर , ओ.बी.सी., आईएएस --
40 40 3405835 इरम चौधरी , एस.टी., आईएफएस --
41 41 815285 सचिन बसवराज गुट्टूर , जनरल, आईएएस --
42 42 1221566 पवित्रा पी , जनरल, आईएएस --
43 43 6616032 अवधीजा गुप्ता , जनरल , आईएएस --
44 44 869198 मुदिता बंसल , जनरल , आईएएस --
45 45 1907228 मालविका जी नायर , जनरल , आईएएस --
46 46 8203187 रावुला जयसिम्हा रेड्डी , जनरल ,आईएएस --
47 47 1902150 नंदना जी पी , जनरल , आईएएस --
48 48 705455 रितिका रथ , जनरल , आईएएस --
49 49 4108641 सौरव सिन्हा जनरल आईएएस --
50 50 823200 अंकुर त्रिपाठी जनरल आईएएस --
51 51 850412 रुचिका झा , जनरल , आईएएस --
52 52 4002135 आर श्री रुसैट जनरल आईएएस --
53 53 815109 शिवानी पांचाल ओ.बी.सी. आईएएस --
54 54 1910898 सॉनेट जोस जनरल आईएएस --
55 55 6303034 रितिका चितलांगिया , जनरल , आईएएस --
56 56 854324 विशाल सिंह , जनरल , आईएएस --
57 57 811567 लावण्या गौड़ , जनरल , आईएएस --
58 58 404594 क्षितिज आदित्य शर्मा जनरल आईएएस --
59 59 819790 विद्यांशु शेखर झा जनरल आईएएस --
60 60 1118799 अंजू जनरल आईएएस --
61 61 3526002 आस्था सिंह , जनरल , आईएएस --
62 62 1000240 चिंताकिंडी श्रवण कुमार रेड्डी जनरल आईएएस --
63 63 6606040 चौगुले अदिति संजय , जनरल , आईएएस -
64 64 7911366 अभिषेक चौधरी , जनरल , आईएएस -
65 65 4901655 पूर्वा अग्रवाल , जनरल , आईएएस -
66 66 808584 सिमरन , जनरल , आईएफएस -
67 67 1313289 फरखंदा कुरैशी , जनरल , आईएएस -
68 68 1029720 साईचैतन्य जाधव एस.टी. आईएएस --
69 69 2629733 कुमुद मिश्रा जनरल आईएएस --
70 70 508398 रोहित सिंघल , जनरल , आईएफएस --
71 71 828284 शिवानी मोहन , जनरल , आईएएस --
72 72 3532474 हुनर कुलार जनरल आईएफएस --
73 73 6009659 शिवम सिंह एस.सी. आईएएस --
74 74 1030382 अमन तिवारी जनरल आईएएस --
75 75 7912268 केतन शुक्ला , जनरल , आईएएस --
76 76 854762 कल्पना रावत , जनरल , आईएएस --
77 77 833645 नीलेश गोयल , जनरल , आईएएस --
78 78 848841 अभिषेक सिंह जनरल आईएएस --
79 79 608435 मेघना चक्रवर्ती जनरल आईएएस --
80 80 1212909 अरविन्द राधाकृष्णन जनरल आईएएस --
81 81 1911793 रीनू अन्ना मैथ्यू जनरल आईएफएस --
82 82 1704133 वैभव सिंह जनरल आईपीएस --
83 83 6313326 सक्षम भाटिया ईडब्लूएस आईएएस --
84 84 821636 प्रस्तुति उपाध्याय जनरल आईएफएस --
85 85 2605467 प्रणय मित्तल , जनरल , आईपीएस --
86 87 810206 अभिषेक अंजनी सिंह , जनरल , आईपीएस --
87 88 833684 उत्कर्ष पाठक जनरल आईपीएस --
88 89 3520356 रिया कौर सेठी जनरल आईपीएस --
89 90 4100364 वैभव कुमार जनरल आईएफएस --
90 91 870050 मनु गर्ग जनरल आईएएस द VI
91 92 815784 दीपक गोदारा ईडब्लूएस आईएएस --
92 93 6605561 विवेक शिंदे , जनरल , आईपीएस --
93 94 6202212 चक्का स्नेहित जनरल आईपीएस --
94 95 1905346 देविका प्रियदेर्सिनी जनरल आईएफएस --
95 96 1121670 आदित्य आचार्य , जनरल , आईपीएस -
96 97 6014070 अदिति छपारिया , जनरल , आईएफएस
97 98 2620137 भरत दत्त तिवारी , जनरल , आईपीएस
98 99 302050 तेजस्वी देशपांडे , जनरल , आईपीएस
99 100 826620 शगुन कुमार , जनरल , आईपीएस
100 101 803793 विश्व वर्धन , जनरल , आईपीएस