एयरपोर्ट पर नौकरी करते हुए रांची के इश्तियाक ने UPSC में पाई 354वीं रैंक, 8 भाई बहनों में हैं सबसे छोटे
रांची के मो. इश्तियाक रहमान ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 354वीं रैंक लाकर शहर का मान बढ़ाया है। उन्हें यह सफलता तीसरे प्रयास में मिली। वे वर्तमान में हैदराबाद एयरपोर्ट के इमीग्रेशन विभाग में कार्यरत हैं
रांची के डोरंडा में मणिटोला के फिरदौस नगर निवासी मो. इश्तियाक रहमान ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 354वीं रैंक लाकर शहर का मान बढ़ाया है। उन्हें यह सफलता तीसरे प्रयास में मिली। वे वर्तमान में हैदराबाद एयरपोर्ट के इमीग्रेशन विभाग में कार्यरत हैं और नौकरी के साथ-साथ अपनी तैयारी जारी रखी। अपनी सफलता के मंत्र साझा करते हुए इस्तियाक ने बताया कि सिविल सेवा हमेशा से उनके करियर का पहला विकल्प था। दूसरे प्रयास में वे इंटरव्यू तक पहुंचे थे, लेकिन अंतिम चयन न होने पर उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरे प्रयास में लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्होंने नए अभ्यर्थियों को सलाह दी कि इस यात्रा को शुरू करने से पहले अपनी समय सीमा और आर्थिक स्थिति का सही आकलन कर लेना चाहिए, इसके बाद ही सिलेबस और विषयों की गहरी समझ पर काम करना चाहिए।
इस्तियाक की इस उपलब्धि के पीछे उनके परिवार का अटूट सहयोग रहा है। आठ भाई-बहनों में सबसे छोटे इस्तियाक के पिता रफीक अंसारी का निधन वर्ष 2021 में हो गया था, जिसके बाद उनकी मां राब्या खातून और सभी नौकरीपेशा भाई-बहनों ने उन्हें निरंतर प्रेरित किया। इस्तियाक ने अपनी स्कूली शिक्षा लोयला कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की और मारवाड़ी कॉलेज से स्नातक (बीबीए) की डिग्री प्राप्त की।
एसीपी अपूर्वा बनीं आईएएस अफसर
एआईआर 42 हासिल करने वाली कक्षा 7 से 12वीं तक डीपीएस बोकारो के चेनाब हाउस की होनहार छात्रा रही अपूर्वा वर्मा वर्तमान में दिल्ली पुलिस में एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) के पद पर कार्यरत हैं। सेवा में रहते हुए बेहतरी का प्रयास जारी रखा और तीसरे प्रयास में आईएएस अधिकारी बनने का सपना पूरा कर ही लिया। बोकारो इस्पात संयंत्र के यातायात विभाग के सेवानिवृत्त कर्मी अजीत प्रसाद वर्मा और गृहिणी आभा वर्मा की पुत्री अपूर्वा शुरू से सिविल सर्विसेज में जाने की थी, जिसे पूरा करने में माता-पिता सहित पूरे परिवार का योगदान रहा। 2014 में डीपीएस बोकारो से निकलने के बाद उन्होंने एनआईटी मणिपुर से बीटेक की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही उन्होंने सिविल सेवा में जाने का मन बना लिया था। उन्होंने तैयारी शुरू की और साल 2020 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उन्होंने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की। उनका नाम यूपीएससी की रिजर्व लिस्ट में शामिल हुआ था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी