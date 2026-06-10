कब जारी होगा यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स का रिजल्ट, PDF में ऐसे खोजें नाम-रोल नंबर

UPSC CSE Prelims result 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवरा अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रिजल्ट की डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है।

UPSC CSE Prelims Result 2026 date: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवरा अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रिजल्ट की डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है। बता दें कि 24 मई 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा 2026 आयोजित हुई थी।

पिछले वर्षों के ट्रेंड पर नजर डालें, तो आयोग आमतौर पर परीक्षा आयोजित होने के 15 से 20 दिनों के भीतर प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम घोषित कर देता है। बता दें कि इस परीक्षा में मल्टीपल चॉइस प्रश्नों वाले दो पेपर शामिल थे। दोनों पेपर कुल 400 अंकों के थे और सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक चरण का हिस्सा थे।

UPSC CSE Prelims Result 2026 ऐसे करें चेक 1. सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. होमपेज पर दिखाई देने वाले "What's New" सेक्शन में जाएं।

3. वहां UPSC CSE Prelims Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

4. लिंक खुलते ही रिजल्ट की पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगी।

5. पीडीएफ में अपना नाम या रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F का उपयोग करें।

6. यदि आपका नाम या रोल नंबर लिस्ट में है, तो आप मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए योग्य माने जाएंगे।

7. भविष्य के लिए रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट भी सुरक्षित रख लें।

रोल नंबर वाली PDF के रूप में आएगा रिजल्ट यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम एक पीडीएफ (PDF) डॉक्यूमेंट के रूप में जारी किया जाएगा। इस लिस्ट में केवल उन्हीं भाग्यशाली और मेहनती उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज होंगे, जिन्होंने अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया है। इस साल कुल 933 रिक्तियों के लिए करीब 5.49 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में पास होंगे, उन्हें 21 अगस्त 2026 से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।

कुल कितने पदों पर होंगी भर्तियां बता दें कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 के जरिए विभिन्न सेवाओं में कुल 933 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

किन-किन सेवाओं में होगा चयन यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS), भारतीय डाक सेवा (IPoS), भारतीय व्यापार सेवा (ITS) समेत कई प्रतिष्ठित केंद्रीय सेवाओं में अधिकारियों का चयन किया जाता है।