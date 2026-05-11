UPSC CSE Prelims Admit Cards 2026: यूपीएससी प्रीलिम्स एडमिट कार्ड का इंतजार, यहां कर सकेंगे डाउनलोड
UPSC CSE Prelims Admit Cards 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही UPSC Prelims Admit Card 2026 जारी कर सकता है। देशभर के विभिन्न केंद्रों पर यह प्रतिष्ठित परीक्षा 24 मई 2026 को आयोजित की जाएगी।
UPSC CSE Prelims Admit Cards 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 (CSE Prelims) की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण घड़ी आ गई है। आयोग जल्द ही UPSC Prelims Admit Card 2026 जारी कर सकता है। देशभर के विभिन्न केंद्रों पर यह प्रतिष्ठित परीक्षा 24 मई 2026 को आयोजित की जाएगी।
इस साल यूपीएससी ने कुल 933 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किय है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय विदेश सेवा (IFS) जैसे प्रमुख पद शामिल हैं।
पिछले सालों के ट्रेंड: कब आता है एडमिट कार्ड?
यूपीएससी के पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड को देखें तो आयोग आमतौर पर परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है।
2025 में: परीक्षा 25 मई को थी और एडमिट कार्ड 13 मई (12 दिन पहले) जारी हुआ था।
2024 में: परीक्षा से मात्र 9 दिन पहले हॉल टिकट जारी किया गया था।
अपेक्षित तिथि: इस साल परीक्षा 24 मई को है, इसलिए पूरी संभावना है कि 11 से 15 मई 2026 के बीच एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा।
कैसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड? (स्टेप-बाय-स्टेप)
एक बार लिंक एक्टिव होने के बाद, उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं।
लिंक का चुनाव: होमपेज पर 'What's New' सेक्शन में "e-Admit Card: Civil Services (Preliminary) Examination, 2026" के लिंक पर क्लिक करें।
लॉगिन क्रेडेंशियल: आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी (Registration ID) या रोल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनकर और अपनी जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करके लॉगिन कर सकते हैं।
निर्देश पढ़ें: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले स्क्रीन पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका प्रिंट आउट भी ले लें।
प्रिंटआउट: एडमिट कार्ड का साफ प्रिंटआउट निकालें और सुनिश्चित करें कि आपकी फोटो और विवरण स्पष्ट दिख रहे हों।
परीक्षा केंद्र पर इन बातों का रखें ध्यान
यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी उम्मीदवार को बिना एडमिट कार्ड और एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा दो पालियों (GS Paper I और CSAT) में होगी। प्रत्येक सत्र शुरू होने से 30 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। इस साल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए केंद्रों पर फेस वेरिफिकेशन जैसी तकनीक का उपयोग भी किया जा सकता है। ओएमआर शीट (OMR Sheet) भरने के लिए केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स