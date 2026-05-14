UPSC Prelims Admit Card 2026: यूपीएससी प्रीलिम्स एडमिट कार्ड का इंतजार, 24 मई को होगी परीक्षा
UPSC CSE Prelims Admit Card 2026: यूपीएससी जल्द ही प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
UPSC Admit Card 2026 Direct Link Admit Card Download: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली देश की सबसे प्रतिष्ठित 'सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (CSE Prelims) 2026' में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आयोग जल्द ही प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर 24 मई को आयोजित की जानी है। आयोग ने अपनी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आमतौर पर परीक्षा से दो से तीन सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी करने की परंपरा रही है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी लॉगिन डिटेल्स जैसे— रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर तैयार रखें।
एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप-गाइड)
एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Whats New' सेक्शन में 'E-Admit Card: Civil Services (Preliminary) Examination, 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
3. एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने होंगे।
4. निर्देशों को पढ़कर 'Yes' पर क्लिक करें और अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी (RID) या रोल नंबर दर्ज करें।
5. अपनी जन्मतिथि और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें।
6. 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट जरूर ले लें।
एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी को जरूर जांचें
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें। इसमें आपका नाम, फोटो, सिग्नेचर, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा का समय दिया गया होगा। यदि एडमिट कार्ड में कोई गलती (जैसे नाम की स्पेलिंग गलत होना या फोटो स्पष्ट न होना) नजर आती है, तो तुरंत यूपीएससी को ई-मेल या हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सूचित करें।
परीक्षा के दिन के लिए जरूरी नियम
यूपीएससी परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करता है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) लाना अनिवार्य होगा। इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को परीक्षा हॉल में ले जाना सख्त मना है।
तैयारी का अंतिम दौर
परीक्षा में अब बहुत कम समय बचा है, विशेषज्ञों का सुझाव है कि छात्र नया पढ़ने के बजाय रिवीजन पर ध्यान दें। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करना और मॉक टेस्ट देना इस समय सबसे अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परीक्षा केंद्र की लोकेशन को पहले से देख लेना चाहिए ताकि परीक्षा के दिन देरी न हो।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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